Lo que opinen los demás está de más

Amigo lector, estás en lo cierto. El título es una estrofa de la canción Mujer contra mujer de Mecano. Y es que a todos nos gusta juzgar y calificar a los demás, porque creemos que nuestros razonamientos son los mejores del mundo mundial. Reconozco que no soy una excepción. ¿Cuántos artículos míos has leído, dándote la brasa para que hagas deporte extenuante o uses siempre las escaleras? No te pido que ignores los consejos ajenos, pero, si lo que pretendes es ser feliz, elimina la pregunta: "¿Qué dirá la gente, si hago esto o lo otro?". El único juez de tu propia vida… eres tú mismo. Sin embargo, hay mucho juez infiltrado que actúa como si tuviera un superpoder, creyéndose con derecho a opinar de la felicidad de los demás.

Hay múltiples ejemplos de parejas que la peña critica, entendiendo que son disfuncionales. Si Macron está con Brigitte, ella es una asaltacunas. Parecidas censuras recibieron Jennifer López, Demi Moore o Madonna. ¿Por qué la sociedad no percibe de la misma manera el envejecimiento de los hombres que el de las mujeres? En este campo, la igualdad entre los sexos está muy lejos. Leí una entrevista con Andy McDowell, que decía que: “La idea de que los hombres se vuelven más guapos y sexis con el tiempo es una falacia. No hay diferencia, somos iguales”. Si Donald Trump está con Melania, Michael Douglas con Catherine Zeta-Jones, Al Pacino con Lucia Polak e incluso George Clooney con Amal Alamuddin… ¿eso es megaguay?

Tenemos el caso del futbolista del Arsenal, ese que metió dos goles de PlayStation al Real Madrid, Declan Rice. Las críticas al físico de Lauren, su pareja desde el instituto, que no tiene un cuerpo precisamente atlético, hicieron que ésta eliminara su cuenta de Instagram. Sin embargo, el jugador, cuando le sugirieron que cambiase por alguien “mejor” respondió: “Mi mujer es el amor de mi vida, no existe nadie mejor para mí”. Al contrario que otros futbolistas, que buscan estar con una modelo requeteguapa (como cantaba Pereza: “Princesas que buscan tipos a los que coleccionar”), nuestro amigo Declan eligió la felicidad con la madre de su hijo, passssando del “qué dirán”.

Nos encontramos también con gente adicta a la cirugía estética, preocupadísimos por aparentar ser más jóvenes, sin darse cuenta de que la arruga más bonita de una persona… es su sonrisa. Vivimos en una sociedad basada en estereotipos, prejuicios y apariencias, tan hipócrita, que sólo mira el cuerpo, cuando es más importante tener sensatez y un corazón noble. La belleza es bonita y todos queremos dar nuestra mejor versión pero si no va acompañada de otras cosas, de poco sirve. Cada persona es única en sí misma y no procede compararla, criticarla y menos juzgarla. ¿Hay alguna regla para determinar qué es hermoso? Recordemos el libro de El principito, de Saint-Exupéry: “Lo esencial es invisible a los ojos”.

También flipo viendo gente que quiere aparentar en un gran despacho (que alquila por horas), con estanterías llenas de libros que jamás leyó, para dar una imagen de éxito, sin darse cuenta que lo que importa no es lo que está detrás de ti, sino lo que hay dentro de ti. No es lo mismo decir “estoy en la oficina” que “estoy trabajando”, y no se trata de “parecer", sino de “ser”. Más vale una onza de humildad, que veinte kilos de vanagloria vacía. Hago mía la reflexión de Arnau Boixaderas Puig: “La coherencia vale más que la apariencia”. Si aparentas que “la cara vista es un anuncio de Signal” (¿se nota que crecí escuchando a Mecano?), para dar imagen de éxito, y estás, como cantaba M-Clan, “todo roto por dentro”, ¿a quién engañas con esa mentira? ¡A ti!

Como dice el escritor y conferenciante alicantino Alejandro Hernández Seijo: “¿Te importa de verdad la opinión de una persona que no sabes ni quién es?”. La peña se compra coches carísimos, que paga con dificultad y no sabe conducir, para impresionar a sus desconocidos vecinos. ¿Los mejores? Los que en una red social discuten con desconocidos, montando unas peloteras tremendas e insultando a todo el mundo con palabras dignas de una verdulera. Dicho con todo respeto para quienes venden verduras.

Acabaré con una metáfora. Un águila no discute con culebras porque: ¿para qué vas a explicarle tu vuelo a quién nunca ha despegado? La culebra te critica porque no soporta verte arriba. De la misma manera, hay personas que no soportan verte triunfar, porque tu vuelo les recuerda que ellas nunca despegaron. No pierdas el tiempo dándoles explicaciones. Tú no viniste a caerles bien, sino a ser como tú eres. La felicidad no te llegará por la grandiosidad de lo que seas, sino por la verdad que encuentres en lo que tú puedes ser. Lo decisivo es lo que pienses tú de ti mismo. Lo que opinen los demás… está de más.