El silencio y la confusión en la política de RSU

Planta de residuos ubicada en Villena. / Carlos Rodríguez

En los últimos días se ha constatado la deriva en la política de gestión de residuos por parte del Consell y los órganos colegiados como son los consorcios, donde la Diputación Provincial, como ocurre en otras materias, está más que desaparecida. De nuevo vertederos, de nuevo hornos para eliminar basura para generar energía, de nuevo opacidad en el tráfico de residuos, sin información ni complicidad con quienes las reciben. De nuevo lo de siempre, lo más viejo en materia de gestión de residuos. Otra vez más, volvemos a lo mismo, como si con ellos no pasara el tiempo.

El sainete de la confusión en materia de residuos comenzó con la celebración de una comisión y una Junta del Consorcio del área A3 donde se planteaba por escrito cuestiones que se negaban en voz. Entre ellas, dejar la puerta abierta a crear un vertedero en el término municipal de Villena. Con el tiempo –y la denuncia pública hecha– los responsables del Consorcio y de la Conselleria negaron la mayor. Bien que me alegro, y no saben cuánto, eso sí a expensas de la propuesta definitiva. Pero, para que todo el mundo entienda la duda y el temor de los vecinos y vecinas de Villena el párrafo era este: «(…) incluyendo el proyecto de la planta de voluminosos y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, el proyecto de la planta de destrucción de animales, la planta de residuos de construcción y demolición, y vertedero, así como el servicio correspondiente». Sin duda, sería una dejación de funciones – y una irresponsabilidad – ignorar el término «vertedero» de una propuesta de acuerdo con la conselleria a propuesta de la presidenta del Consorcio. Y sería una torpeza esconder el riesgo de que Villena volviera a ser lo que ha venido siendo mucho tiempo, el lugar donde acaba todo aquello que nadie quiere. Por lo tanto, justificado estaba decir un no preventivo, alto y claro. Una respuesta que podríamos haber evitado si desde la presidencia del Consorcio se hubiera retirado el término del acuerdo, también en la Junta, y se hubiera reconocido el error en la redacción. Pero, la verdad, no creo que este tipo de errores se cuelen si no hay un error del subconsciente donde uno cae en la trampa propia de decir, sin darse cuenta, lo que de verdad piensa.

Y continuó con la propuesta a modo de globo sonda sobre instalar un horno para quemar basura –como en el pleistoceno– en un «municipio que está de acuerdo». El conseller tendría que decir qué municipio, en qué condiciones, como afectará esa supuesta planta al resto de las localidades de alrededor, y que áreas de gestión propone que hagan uso de la planta de incineración, porque las emisiones no son exclusivas el territorio donde se ubique la planta, y según el propio Conseller es una instalación para la provincia. Todo esto, además de contradecir en todo a la comunidad científica y a las directivas europeas de los últimos 20 años.

Pero aún hay más. Los residuos que llegan a la planta de Villena. Mi municipio nunca se ha opuesto a ser solidario, pero mi municipio, no los municipios del Consorcio como afirmó el conseller, y sabemos que las circunstancias excepcionales como la sufrida en Valencia el 29 de octubre pasado, es una de ellas. Por eso, si tenemos que recibir determinados restos que facilite la recuperación más rápida de la vida de los vecinos y vecinas de los municipios asolados por la dana, lo que único que queremos es estar informados. La información y la transparencia, además del resultado de la cortesía institucional mínima, también es un gesto de respeto a todos y cada uno de los habitantes de Villena. Nada más y nada menos. Pero sólo recibimos silencio y opacidad, como ejemplo claro de una vuelta al pasado como si no hubiéramos aprendido de los errores de antaño. Y, la verdad, creo que no han aprendido nada.