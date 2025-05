Paralizadas las obras de la nueva sede de la Cámara de Comercio en Panoramis / Alex Domínguez

No han sido las salidas de tono del presidente de la Cámara de Comercio de Alicante lo que más ha llamado la atención en todo este asunto en torno a la irregularidad de las obras ejecutadas en su nueva sede. Los exabruptos e improperios, públicos y privados, ante micrófonos o en grupos de wasaps, quedaban contemplados en el guion desde el mismo momento en que este periódico publicó lo que acababa de confirmar bajo un titular que no dejaba espacio a la duda: La Cámara de Comercio construye su nueva sede en el Puerto sin licencia y con dinero público.

Intuíamos que los argumentos de Baño para descalificar las evidencias que no encajaban con sus caprichos pasaban por hacerse la víctima, vocear campañas orquestadas y esparcir sombras de oscuros intereses en su contra. Eso, digo, estaba contemplado en el serial que se avecinaba desde el mismo momento en que mi compañera Mercedes Gallego firmó el artículo estampando una interrogante que sigue sin obtener respuesta: ¿por qué se acomete una obra si no se tiene con anterioridad la preceptiva licencia?

No, como les decía, definitivamente no han sido las esperpénticas y esperadas excusas del presidente de la Cámara lo que sorprende. Entre medias se ha colado el silencio de su comité ejecutivo, formado por empresarios y empresarias de acreditada solvencia, a los que no se les ha escuchado preguntándose en este proceso, solo preguntándose, sobre la posibilidad de que algo se haya hecho mal. ¿Nadie va a alzar la mano para pedir explicaciones una vez que Urbanismo ha concluido que la única vía para restituir la legalidad es demoler parte de una obra millonaria con inversión pública en un espacio alquilado? Quedamos a la espera.