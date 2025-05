La familia de la tele

Lo de La familia de la tele va a traer muchas consecuencias. Estaba escrito desde el primer anuncio de esta aventura, que sabemos cómo ha nacido, pero desconocemos hasta dónde puede derrapar. La reacción del Consejo de Informativos fue fulminante. Consideraron que la presencia de la reportera Marta Riesco en la plaza de san Pedro del Vaticano era una gota que colmaba el vaso de la paciencia de quienes integran este organismo.

Para comprender el alcance de la protesta hay que estar bien informado del contexto en el que se produjo. Y hubo que verla en acción. Yo solamente me remito a una expresión que se está introduciendo con calzador cada vez que algún responsable de TVE alude a La familia de la tele. Esta expresión es la que se refiere al servicio público. Dicen que hablarán de mascotas, de medio ambiente, de vida saludable y no sé cuántas cosas más. Me parecen muy buenas intenciones. Pero no son más que palabras. Servicio público y ‘familia de la tele’ parece un oxímoron gigante. Y no lo decimos antes de que se iniciase la aventura, sino ahora que ya lleva recorrido un trecho.

Sintonicé con La familia de la tele y de buenas a primeras vi un asunto de «true crime» comentado con afán (bueno, a decir verdad, sin demasiado afán) por Kiko Matamoros, María Patiño y Belén Esteban. Si ese era el pórtico del programa no quiero imaginar hasta dónde llegarían sus estertores. Confieso que no lo concluí. Pero el tramo visto me bastó para constatar que no había mucha diferencia con lo visto, por ejemplo, en Todo es mentira de Cuatro, o incluso en su matinal En boca de todos.

La familia de la tele lo tiene crudo para continuar en la parrilla. Pero lo hará. Aunque sea con calzador.