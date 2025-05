La perplejidad del ministro. Este sí está con el pueblo

La Dama de la Justicia.

Acabo de leer que un ministro se halla perplejo ante la actuación de un juez y la supuesta pasividad de la Audiencia Nacional. Bienvenido, señor ministro, se suma usted a tantísimos españoles en los que la perplejidad, más que hacer mella, se nos ha convertido en el pan nuestro de cada día.

Tiene usted razón. Estamos perplejos en plena democracia y, por ello, nos sentimos con toda la libertad de colocarnos con usted. En esa línea inacabable de la perplejidad ante tantas cosas que no solo no entendemos, sino que estamos convencidos de que son pruebas que ignoran y hasta se burlan descaradamente de la Constitución y de sus concretas instituciones.

En efecto, comenzaré por la que ha sido toda mi vida, ya larga, la Universidad. Sabemos lo que es una vida de esfuerzo imparable y sabemos lo que es una tesis de verdad significa de esfuerzo, de tesón, y de entrega generosa del director. Lo sabemos y siempre ha habido alguna que otra excepción; pero lo de ahora se sitúa en la cabeza del Ejecutivo que es como decir en la realidad (y sin desdoro en absoluto del jefe del Estado) la cabeza del poder estatal. Esta es una perplejidad relativa pues el mundo universitario solo se conoce desde dentro con todas sus complejidades.

Pero hay otras, que no diré más graves, pero sí más generales por su conocimiento popular: un Fiscal General que ha sido capaz de superar el alto nivel de perplejidad que ya nos dejó hace pocos años la "Fiscala Generala" de todos conocida. Como pueden ver es fácil adaptarse a las incorrecciones lingüísticas a que nos tienen acostumbrados… La imputación de un exministro (o superministro, más bien), y mano derecha del presidente, con indicios de inmensa alegría en el uso del dinero público, no deja también de causar perplejidad.

Pero al fin y al cabo se trata de instituciones unipersonales que, por ello, van muy vinculadas a la personalidad de cada cual, y cabría incluso disculpar, con ser de tamaña gravedad olvidar el propio nombre y significación de lo que es ser Fiscal del Estado, y no del gobierno. Ojalá todo acabara aquí.

Hay algo mucho más grave para el sistema democrático parlamentario: el persistente e impúdico ninguneo del Parlamento del que se prescinde para todo lo que no convenga. La ley hoy es un aluvión de decretos-ley en los que la falta del principio de unidad de materia no es su único ni más grave pecado. Las sesiones de control (que se ha de reconocer que bien pocas veces han sido útiles) son una pantomima que debería enrojecer a los propios parlamentarios de cualquier ideología si fueran dignos y estuvieran orgullosos de su papel. Tudela ha llamado la atención sobre la falta de autoestima y convicción de los parlamentarios sobre su importante función. Diré como ejemplo que nunca creí que en todo el grupo socialista no hubiera cuatro o cinco representantes (y como en Sodoma y Gomorra, ni 3 ni 2 ni 1) que entendieran la gravedad de votar la ley de amnistía.

¿Para qué recordar más? Si el ciudadano está más o menos formado e informado conoce bien la realidad política actual que, al menos yo, no sé hacia dónde nos conduce. Desde luego no al necesitado sentimiento constitucional ni al orgullo de pertenecer a un pueblo que no se merece este trato no muy democrático.