Del president Trump a l’alcalde de Bussot

El papa Leon XIV, en una imagen de archivo. / EFE

El 2018 l’alcalde de Busot i aleshores també vicepresident de la Diputació d’Alacant, en el seu mur de Facebook i en relació amb la immigració demanava, com el president Trump, “poner en marcha un plan de deportaciones masivas y cerrar fronteras”. Després va declarar que aquestes paraules les va escriure en “caliente”. És possible.

El que expressava el senyor Alejandro Morant al seu Facebook, estava en sintonia amb el que va fer el seu partit, el PP, el 2012, quan va eliminar el dret a la sanitat universal dels sense papers.

Fa uns anys, la germana Brígida Moreta, carmelita missionera durant 30 anys a l’Àfrica subsahariana, es queixava d’allò que ella anomenava “l’apartheit sanitari”: la decisió del govern del PP de negar als 910.342 immigrants en situació irregular, l’accés als serveis de la sanitat. Aquesta religiosa considerava aquesta mesura del tot immoral i injusta.

Fa també uns anys, el teòleg José Mª Castillo escrivia un article on es preguntava com era possible que, com deia ell, “l’opció més en sintonia (?) amb l’Església (referint-se al PP), siga la que pitjor tracta als pobres, als immigrants, als sense papers i als sense sostre, que són els qui van estar més a prop de Jesús?”. I continuava el professor Castillo: "En quina religió creuen els qui continuen defensant la gestió del PP quan governava l’estat?".

I és que quan en 2018 el senyor Morant escrivia al seu Facebook, que per “solucionar” el tema de la immigració (com defensa Trump), fa falta la “eliminación de ayudas y privilegios, endurecer las leyes, poner en marcha un plan de deportaciones masivas y cerrar fronteras”, no feia sinó vulnerar els Drets Humans i riure’s de l’Evangeli, ja que el papa Francesc i ara també el papa Lleó, han demanat diverses vegades “obrir els braços a acollir els pobres”, ja que “Jesús s’identifica amb l’estranger, en els immigrants, els desplaçats, els refugiats, els exiliats”. Per això el papa Francesc deia que “les deportacions d’immigrants fereixen la dignitat humana”.

El senyor Morant pensa que la gent que arriba al nostre país ho fa per gust o per fer turisme? Els hòmens, les dones i els xiquets que deixen la seua terra, ho fan degut a la guerra i a la fam. Per això, tant el senyor Morant com el president Trump, haurien de recordar les paraules del papa Francesc: “L’Evangeli ens convida a córrer el risc del trobament amb el rostre de l’altre, amb la seua presència física que ens interpel·la amb el seu dolor i els seus reclams”. I és que com ens ha dit el papa en l’exhortació: "El goig de l’Evangeli: Déu exigeix un compromís amb la justícia” (EG nº 202).

A Busot les festes dels moros i cristians (el senyor Morant eliminarà les ajudes al bàndol moro?), estan dedicades a Sant Vicent Ferrer. I també es venera Sant Josep de l’Oli. El senyor Morant hauria de recordar que Sant Josep, amb Maria i Jesús, van ser uns emigrants (Mt 2:13) que hagueren de fugir de la seua terra, pel fet que Herodes volia matar l’Infant Jesús. També hui, els qui arriben al nostre país fugen de la mort, tot i que molts d’ells la troben al Mediterrani.

Per això l’Església ha d’estar sempre al costat dels més desafavorits per defensar-los, perquè també Jesús va estar amb els pobres i marginats.

La pobresa i la persecució fa que els emigrants hagen de fugir dels seus països. D’uns països que el Primer Món ha empobrit al llarg dels segles, furtant l’or i els diamants.

De segur que si el president Trump i el senyor Morant es posaren en la pell dels qui arriben a la nostra terra, canviarien d’opinió i no vorien la immigració com “una invasión”. Així comprendrien el que ens demana, també hui, el profeta Isaïes: “Acollir els pobres que no tenen casa” (Is 58:7). I així comprendrien el desig del papa Francesc: “Somie una Europa on ser emigrant no siga un delicte”.