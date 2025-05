Conjuntos modélicos

Belén Esteban en 'La familia de la tele'. / RTVE

Cuando vi a don Felipe y doña Letizia avanzar por el campo de concentración de Mauthausen en el 80º aniversario del fin de la II Guerra Mundial entre algún que otro grito de «¡Viva la República!» en medio del sentimiento encendido de que el Estado debería pedir disculpas porque la responsabilidad de éste ante la complicidad perpetrada entonces no desaparece, la cabeza se me fue al viaje que emprendía Trump con el cometido de hacer negocio en países del Golfo -Pérsico me refiero- y en la posibilidad por esas cosas que tiene la vida que es tómbola, tom, tom, tómbola de que se topara en compañía del jeque más siniestro del contorno al emérito arruinando de ese modo el esfuerzo del hijo de darle a la Corona otra capa de barniz. En esta ocasión los monarcas en ejercicio debieron congratularse de que el abuelete solo estuviera pensando en Sanxenxo, sus regatas y el marisco. Lo único es que al final soltó eso otro de que «hace mucho que no voy a Santander» por lo que es posible que en las próximas recepciones de La Zarzuela solo haya anchoas.

Es lo que tienen las familias de la tele: que cuando se besan es que no se pueden aguantar. González Pons debe estar a punto de hacerle una caricia al presidente de la Generalitat tras ser el elegido para dejarlo en evidencia desde Bruselas con tal de adornar los remaches que sujetan el cajón del cadáver hasta que hallen el modo de sacarlo de escena. Los de Sánchez, en cambio, le han cogido el tranquillo a las cámaras y ahí cualquiera es el guapo que se salta el guion, salvo que seas Page. Lo que le preocupa a la prolífica prole es que le reenvíen un guasa del jefe.

Pero la que parte el bacalao aquí es Belén Esteban. Se vio venir la tostada y, antes de que en la pública sacaran la motosierra, dejó a su modélico grupo a cuadros: «No quiero estar en este programa. No soy la que quiero ser. No me aguanto ni yo». Comparada con miembros del resto de familias que componen la selección española es la única que mantiene la iniciativa. Como para que rescaten «La clave».