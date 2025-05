Nuestro León. / BelmarArtworks

— Estoy contento con la elección de León para representarnos en la Tierra.

— Tu optimismo es habitual, JC. Yo esperaré a sus actos.

— Pero Pa, se trata de un hombre preparado, sensato, moderadamente progresista.

— Eso último es lo único que me da un poco de miedo. Ya sabes que yo prefiero el paso lento que no nos ha ido mal durante dos mil años.

— Lo sé Pa. Pero también sabes que cada vez estamos más solos, que la Iglesia no ofrece alicientes suficientes a la gente joven para que se afilien. Y hemos de adaptarnos los tiempos modernos.

— Insisto: ya se dijo eso en el año 300 y aquí seguimos.

— ¿Quieres que hablemos con León?

— JC, nosotros no podemos hablar directamente con él.

— Lo sé, pero lo podemos hacer a través del espíritu Santo en un sueño. Yo voy a intentarlo.

…

— León. León. Soy JC.

— ¿JC? ¿Ese JC?

— El mismo, sí. Y quería decirte que estoy contento con tu elección. Estás en una buena edad, eres norteamericano y poco estadounidense. Misionero y a la vez responsable de la administración vaticana. Matemático y doctor en Derecho Canónico. Activista y burócrata. En ti detecto fe y razón. Parece que tienes carisma y a la vez profundidad. Heredas el discurso social de Francisco y de León XIII y a la vez eres miembro de la curia vaticana…

— Dicho así, me parece una relación casi insoportable de contradicciones.

— Más al contrario. Me parece una amalgama óptima para desarrollar tu trabajo. Has puesto como base la encíclica Rerum Novarum de León XIII, quizá la más avanzada socialmente de toda la historia de la Iglesia. Pero ahora tienes nuevos desafíos: la situación de guerra en el mundo, los enfrentamientos entre ricos y pobres, la inteligencia artificial, la inmigración masiva de los humanos. Sabes que en pocos años muchos humanos se quedarán sin trabajo, y habrá que reinventar el modelo económico, reflexionar sobre nuevas terapias, cuidar el planeta y, a la vez, defender la dignidad humana y la justicia. Y tu voz va a ser seguramente el referente para miles de millones de humanos, que no se resignan a los Trump, los Putin y los Musk que están infectando al mundo con sus actitudes.

— Yo, JC, modestamente, siempre he defendido que la Iglesia no puede quedar al margen de la realidad humana, al contrario, como ya dijo el Papa Francisco, hemos de trabajar para edificar sociedades pacíficas y reconciliadas, por eso mis primeras intervenciones han ido en la dirección de la paz mundial.

—Me gusta como piensas León. Y creo que vas a calar en los humanos, necesitados de mensajes de esperanza, y te invito a que entres en los asuntos que realmente les interesan, como una economía y tecnología al servicio del humano y del bien común. Y a la vez atiendas los cambios necesarios en la Iglesia: el papel de la mujer, la absurda existencia del celibato, su implicación mayor en las políticas sociales y que hagas escuchar tu voz de Jefe de Estado con energía en los foros internacionales y tu influencia del líder moral en todos aquellos conflictos en los que brilla la injusticia.

— Esas son mis intenciones.

…

— Vaya par de dos, no os saco punta. ¿Por qué no dejáis las cosas que evolucionen, como hemos estado haciendo durante decenas de siglos? Reconoced conmigo que no nos ha ido tan mal.

— No Pa. No es momento de inmovilismo y dejar las cosas como están. El mundo actual exige coraje y cambios significativos y creo que eso nos lo puede dar nuestro amigo León.

— Gracias JC. Créeme: por mi parte no va a quedar.