La manifestación sobre Europay otras flores primaverales

Pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo / Denis Lomme/EU Parliament/dpa

Cuenta Borges que, en cierta ocasión, le preguntaron a un amigo cómo había estado un acto cultural, y respondió: “Si llega a faltar alguien más no cabemos”. Esta primorosa síntesis me vino a la cabeza en la manifestación ciudadana en favor de la UE en el Puerto de Alicante, hace unos días. En estos casos uno puede enfadarse con los escasos asistentes: vana, absurda e injusta reacción: esos son los únicos con los que no hay que enfadarse y mucho menos con los esforzados convocantes en sentido estricto; habrá que molestarse con quien no acudió, en todo caso. Así que nada de ser impertinente con los que nos reunimos, buenos amigos y amigas, conocidos casi todos, y conocidos por su nombre, dos apellidos y noticia sobre sus ocupaciones tras la jubilación. ¿Trabajos de amor perdidos? No tanto: la mañana era solarmente magnífica, estaba la mar la mar en calma y todo eso; las conversaciones fueron agradables y las diatribas sobre los males del mundo podían suavizarse con los recuerdos de anécdotas y amables chismes de unos y otros. Y éramos menos, pero por poco, que en la manifestación pro-Putin que habitaba la plaza del Ayuntamiento.

En fin, pensé, esto no tiene más importancia. Lo malo es cuando, al llegar a casa, escuché en la radio que en Madrid, en similar tesitura, no habían sido más de mil personas en Callao, donde encima no pudieron ver el mar, aunque habían acudió guías varios en diversas ramas del saber y la política. Iba a decir del activismo pero, dadas las circunstancias, allí como aquí, mejor sería decir del pasivismo, palabra que el corrector me dice que no existe pero que propongo que exista en un acto supremo de voluntarismo. Entre unas cosas y otras no acabé muy feliz con el asunto. No es que la UE se haya desmoronado a la vista de lo no visto, pero mucho mejor no está.

Últimamente he dado en reflexionar que entre los males que nos acaecen lo peor que puede hacerse es caer en la nostalgia. Lo razono así: la nostalgia, junto con la ira, es la principal palanca del populismo ultraderechista, de tal manera que si los que nos oponemos compartimos sentimiento, en algo, insensiblemente, contribuimos a su avance, estemos o no iracundos, que más bien no lo estamos porque salimos de otro lugar menos cavernario y tabernario. La ultraderecha, es cierto, siente nostalgia por cosas que nunca existieron o que, al menos, no fueron como se las representan, mientras que los ilustrados bonancibles debemos ubicar nuestro terreno de juego en esperanzar futuros. Eso decimos, pero no sabemos muy bien cómo hacerlo. Un futuro sin contenido se convierte en utopía y en esa clase de utopía vacua que casi es una forma de nostalgia: la que sentimos por tiempos en los que admirábamos la política concreta. Así que, moralmente, no nos metamos en líos, no agrandemos el terreno de juego que conviene a la extrema derecha. Ante ello, y para no deslizarme en el aceite de estas cosas, prefiero hacer dos reflexiones.

La primera es sobre Europa, sobre la UE, que no es lo mismo pero que no es distinto. En el acto de Alicante hablaron dos de las personas a las que más admiro en la ciudad y que más me han enseñado sobre la UE: José María Perea y Manuel Desantes, prototipos de cultura, civismo y generosidad. En sus discursos, como siempre, emergía una Europa a la que hay que cuidar hasta el mimo en sus instituciones, porque sin instituciones europeas no quedaría nada que alentara alguna ilusión por el futuro concreto. Pero también irrumpía que esas instituciones, con el derecho europeo y las políticas europeas consolidadas, dibujan y animan un “espíritu” –no me gusta la palabra, no se me ocurre otra- que es la síntesis de los valores que se han abierto paso, con todas sus contradicciones, desde la Ilustración y que derrotaron a los fascismos. Esto es casi una obviedad, nos lo sabemos. Vale.

¿Pero no estará fallando la síntesis entre instituciones imprescindibles, pero no inamovibles, y valores que damos por supuestos, quizá excesivamente? ¿No estaremos proyectando sobre el imaginario colectivo una Europa demasiado almibarada, conservadora, demasiado “hecha”, demasiado privada de problemas de los que debe discutirse y, a la vez, defenderla de la erosión interior y exterior? Quizá no podamos volver a movilizar a miles de personas para defender una UE que, a menudo, se presenta como asustadiza y elitista, meritocrática, razonablemente orgullosa pero desprovista de sentido autocrítico ante algunas prepotencias ejercidas hasta anteayer. La UE humilde también es necesaria. Una UE que no tenga que caracterizarse necesariamente por ser uno de los pilares férreos del neoliberalismo. Una UE más abierta.

La siguiente reflexión es más doméstica, más de andar por casa. Descontando las manifestaciones que piden la imprescindible dimisión de Mazón, el número de encuentros callejeros para protestar por algo o para solicitar alguna cosa, tiende al infinito, en Alicante al menos y, me da la impresión, en muchos otros lugares. Estamos en plena temporada: primavera florida y una política que se concentra en las altas capas de la enrarecida atmósfera y que deja en las capas bajas decenas de agravios que no siempre pueden integrarse en los discursos prevalentes. Pero ese es el problema: la felicidad que a algunos causa ver a la sociedad (?) movilizada (¡) porque cada semana hay dos o tres concentraciones a las que acude un número exiguo de ciudadanos que, además, se repiten. Esa felicidad debería verse matizada porque a cada encuentro que manifiesta la voluntad de lucha, le sigue el recuento de manifestantes por parte del poder, que se acuesta más feliz porque sabe que con esas cifras de críticos nada debe temer.

Pero, más allá de la asistencia puntual a una convocatoria, la fragmentación infinita de demandas dibuja un mapa de impotencias que se vuelve sencillamente insoportable en los partidos de izquierdas y que debería enseñar a los movimientos cívicos a ocuparse, antes que por las definiciones ideológicas, por “fontanerías” más empeñadas en la eficacia que en la identidad. Esta segmentación de voces ante los déficits sociales se corresponde con una cierta perplejidad e indolencia instalada en las derechas políticas y económicas: el curioso y muy bochornoso episodio del edificio de la Cámara de Comercio es una metáfora adecuada, pero que se quedará en nada si las izquierdas sólo ven un suceso aislado, una contingencia que no son capaces de inscribir en la estructura de los problemas que tiene el conservadurismo alicantino. Y de eso habrá que hablar si conversamos en serio del Plan General de Urbanismo. Pero, en fin, sobre todo eso me manifestaré otro día. Y como decíamos en la Transición: no me mires, únete.