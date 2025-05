Opinar.

Cuando a los veinte años empecé, insensato de mí, a escribir artículos de opinión, además de no tener una opinión formada, lo que tampoco me importó demasiado, decidí marcarme alguna regla para no navegar a oscuras en ese proceloso mar de los sargazos. Mi propia imprudencia era virtud, decía mi redactor jefe José Luis Masiá, ya estoy yo con la podadera preparada por si te descarrías. No sé yo si anduvo fino con el rotulador rojo. A veces releo columnas mías de esa época, bastante sanguinarias, que, imagino, habrán tocado más de una fibra sensible.

Decía que me había impuesto normas, ahí van algunas. Opinión no es literatura, aunque si se escribe sumamente bien (Larra, Umbral, Fernández Flórez…) puede serlo, pero en cualquier caso son estilos diferentes. Una columna no es un púlpito donde se imparte doctrina ni una ametralladora de balear con plomo a los enemigos. No únicamente, al menos. Aunque la venganza es dulce como la miel, puede llegar a empalagar si te la permites en exceso. Y, además, como saben todos mis amigos, gracias a mi madre odio la miel, que me era servida en ayunas sin excusa ni pretexto.

La opinión sirve para entretener al lector, obviamente; novecientas palabras es un espacio corto pero puede hacerse tremendamente árido y aburrido, y me perdonarán que calle nombres. Una vez juntas las letras de forma razonablemente amenas, tienes que ofrecer al paisano que se apresta a leerte, sin ninguna obligación, algunas claves para que pueda formar su propio criterio. Siempre desde una cierta humildad, explotando una trayectoria vital y profesional y los contactos e información que se le suponen a cualquier periodista veterano.

Obviamente en estos cuarenta y tantos años he repartido bofetadas como panes, muchas veces con justicia y algunas, pocas, un tanto extemporáneas. Tampoco pretendo ser el juez de la horca en posesión de la verdad. En la maravillosa novela de Robert Harris y no menos buena película Cónclave, el cardenal decano hace en su homilía un elogio de los que dudan y por ello son buscadores perpetuos de la verdad y señala la certeza como el mayor pecado y el archienemigo de la tolerancia.

Otra regla que me he impuesto: siempre hay que ser mucho más condescendiente con la oposición que con el poder. El poder, cualquiera de ellos, juega con estructuras y recursos que la oposición no puede soñar y, desde la independencia, o la subjetividad bien entendida, hay que atacar a los gobiernos y ser más comedidos con los que les controlan. En esto da igual un ayuntamiento que el gobierno de la galaxia: quien manda tiene un perfil de tolerancia más estrecho que el que no.

Y luego hay un mandamiento que es la clave de bóveda de todos los otros: no mentir jamás. Se puede ser muy duro sin retorcer los hechos, que deben hablar por sí solos. Retorcer la verdad es una tentación, pero más pronto o más tarde se paga con la propia credibilidad, que es la virtud más preciada de cualquier columnista que se precie.

Diría también que se debería ideologizar lo menos posible, pero no siempre se puede, al fin y al cabo quien opina arrastra al papel (es un decir) toda su historia, todos los libros que ha leído y todas sus experiencias. Caso contrario se desliza hacia el partidismo y la propaganda, y de ahí a difundir mensajes pagados hay un espacio muy pequeño. Ah, se me olvidaba, cuidado con la moralina o te conviertes en el macarra del decoro. Y los cuñadismos, santo cielo.

Fuera de estas normas, y alguna más que me callo porque esto no es una lección magistral y uno vale más por lo que calla que por lo que revela, la veda está abierta, especialmente contra los malandrines, los tontos del haba y los aprovechados. Ojalá el columnista no tuviera fantoches a los que poner en el cepo, significaría que los dirigentes de la sociedad habrían mejorado. Desgraciadamente la nómina de impresentables no hace más que crecer y si en los 80 eran pocos y señalados, en este siglo la estulticia se ha multiplicado por cien. Es como las bandadas de patos a las que disparan con cartuchos del 12: hay tanto blanco que cuesta disparar y no descolgar alguno.

Si se creen que con tanta norma es fácil escribir todos los domingos es que no han entendido nada. Pero alguna cosa buena tiene este oficio, la ventaja de ser columnista es que puedes serlo mientras tengas cosas que contar y el periódico te lo permita. En realidad, un síntoma de salud mental sería que mi última columna fuera póstuma. Perdón por la tristeza, pero ojalá (si es posible dentro de unas décadas). Aunque a algunos de mis damnificados les vendría bien acelerar el trámite, espero posponerlo adecuadamente.

Vaya, me he puesto a reflexionar y me he largado una columna contando la tramoya y sin señalar a ningún impresentable. Ustedes disculpen y sigan atentos a la pantalla.