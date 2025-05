Guía rápida sobre comportamientos que hacen sentir bien

DECIR QUE NO CUANDO HAY QUE DECIR QUE NO

No, no iré. No me apetece. No me gusta. No quiero seguir así. No, esto no es justo. No estoy de acuerdo. No voy a hacerlo. No me interesa. No te quiero. No voy a continuar esta conversación. Una buena negación a tiempo es liberadora y sienta bien.

DECIR QUE SÍ CUANDO HAY QUE DECIR QUE SÍ

Sí, iré. Sí, quiero. Sí, me gustas. Sí, lo compro. Sí, acepto. Y tirarse a la piscina. Sin arrepentimientos. Un subidón.

CONTAR HASTA TRES ANTES DE DEJARSE LLEVAR POR LA IMPULSIVIDAD O, LO QUE ES LO MISMO, CALLAR MÁS

Antes de saltar y soltar algún comentario vehemente e improvisado, vale la pena hacer mutis y meditar si lo que vamos a decir vale la pena. Respirar profundamente varias veces y aplacar las expresiones que salen de la boca del estómago y que se agolpan en el gaznate es siempre una buena opción. He tardado 52 años en comprenderlo. Todavía flaqueo, pero ahí estoy.

HACER ALGO POR OTRA PERSONA SIN ESPERAR NADA A CAMBIO

Cocinar un plato para alguien sin que éste lo necesite. Ayudar a cargar la bolsa de la compra de un vecino. Visitar a ese amigo que sabemos que no está en su mejor momento. Compartir un periódico. Ceder un tique del aparcamiento. Regalar un libro. Apuntarse a un programa de voluntariado. Interesarse por los demás.

PRACTICAR DEPORTE

Cada mañana, cuando suena el despertador a las cinco y media, me cuestiono el sentido de la vida y el significado de mi existencia. Soy más que consciente de mis limitaciones. Sé que no muscularé más, ni seré capaz de correr diez kilómetros sin hacer paraditas, ni estaré hecha un figurín. Tengo claro que no tendré cinturilla de avispa y sé que para descubrir mis abdominales es necesario un mapa del tesoro, pero hay un placer y bienestar profundos en sobreponerme a la pereza y levantarme para hacer actividad física. Es mi antídoto particular contra la angustia vital.

DAR LAS GRACIAS, AUNQUE LA SITUACIÓN NO LO REQUIERA.

Si alguien confía en tu criterio y comparte una intimidad, si se acuerdan de ti y te lo hacen saber, si un conocido (o desconocido) comenta tu trabajo con respeto, si vas a clase de lo que sea y un profesor invierte su tiempo y energía en enseñarte lo que sea, si coincides con quien limpia un baño público, hay que dar las gracias. Da buen rollo a quien las da y a quien las recibe.

SALIR DE CASI TODAS LAS REDES SOCIALES

Si juntara todo el tiempo que he perdido haciendo scroll, leyendo estupideces y viendo fotografías, que no me interesaban nada, de puestas de sol, pies sobre la arena blanca de una playa, nubes desde la ventanilla de un avión, recetas de cocina y trucos de maquillaje podría leer, releer varias veces y entender (por fin) Ulises, de James Joyce. Me avergüenza admitir que he tirado por la borda parte de mi vida mirando una pantalla.

Que mis hijos y su bienestar sean mi única prioridad. Sin duda. Una y mil veces y hasta el infinito y más allá.

Perder el control. Una vez al año (o dos, o tres) no hace daño. Y ya habrá tiempo para el arrepentimiento. O quizás no.