Esto se hunde (aún más)

Las nuevas sillas que ha comprado el Ayuntamiento para el Salón de Plenos. / ÁXEL ÁLVAREZ

«La naturaleza economiza todas sus acciones».

Principio de Maupertuis (1744)

Últimamente no gana para sustos el alcalde ilicitano, Pablo Ruz. Si hace unas semanas se tuvo que desalojar de urgencia un bloque del barrio de San Antón que amenazaba con venirse abajo, ahora es una de las calles principales de Carrús Este, Clara Campoamor, la que se hunde, calzada y aceras. Motivo por el cual ha habido que poner en marcha un plan de urgencia entre el Ayuntamiento y la empresa mixta Aigües d’Elx para tratar de atajar el problema y cambiar de paso la red de agua potable, posible causa de los hundimientos por eventuales filtraciones.

Es lo que hay que hacer, actuar rápidamente cuando se detecta un problema de gravedad. Y no hay nada que achacarle en este sentido a la primera autoridad local. Pero en este caso la diligencia previa no ha sido tanta, porque los vecinos vienen denunciando desde hace meses (años, incluso) este problema sin que, al parecer, ni técnicos ni gobernantes se hubieran dado mucha prisa en detectar la causa última, informar detalladamente a los afectados y actuar en consecuencia.

Aunque Ruz y el concejal encargado de la vía pública, Claudio Guilabert, estuvieran sobre el asunto, la realidad es que se dio la callada por respuesta a los residentes de la zona, lo cual ha provocado un aumento de la indignación, la aparición de pancartas en los balcones y hasta una manifestación exigiendo soluciones. Que son cosas que no le gustan a ningún alcalde. Igual que a los vecinos no les gusta que los ninguneen, y por mucha visita dominical de Ruz inspeccionando linterna en mano los bajos de un edificio, decidieron mantener la protesta, ya puestos. Como antiguo vecino de la zona (de la parte de la avenida de la Libertad, eso sí), el alcalde se comprometió a solucionar el problema de forma tajante, abriendo en canal toda la calle a ver qué encuentran y proceder a reforzar el vial y las aceras.

Se hunde San Antón, se hunde la calle Clara Campoamor, se hunde la rotonda del Pont del Bimil·lenari… Sin olvidar los hundimientos en la anterior legislatura en el colegio Ausiàs March (cerrado por tal motivo y pendiente de derribo) y en la pista de petanca y otros puntos del contiguo barrio Porfirio Pascual. Estos últimos casos en la fachada este de Carrús, a causa del defectuoso relleno del terreno realizado cuando se edificó la zona. Y encima, por si fuera poco con lo que hay, esta semana se han cumplido 70 años del súbito y fatal hundimiento de la plaza Mayor del Raval, bajo la cual existía un refugio de la guerra civil, y que segó la vida de cuatro jóvenes. O sea, que pocas bromas con los baches, hoyos, socavones, agujeros y similares en según qué sitios.

Ya es sabido que Ruz se desvela por los vecinos de la calle Clara Campoamor y de Carrús en general, y como demostración palmaria ahí están las obras en varias de sus calles principales, el futuro centro administrativo-cultural de Jayton y la apertura (inminente, se dice otra y otra vez) del retén policial en la plaza Primero de Mayo, que está, según se informa, a falta del mobiliario. Y es que hay veces que, por mucho que se intente, no es fácil encontrar mesas y sillas que se adapten a las necesidades de un retén policial como está mandado.

En cambio ha sido mucho más fácil encontrar sillas ceremoniales para el Salón de Plenos. El portavoz del PSOE municipal, Héctor Díez, atento a todo lo que huela a gasto superfluo y suntuario por parte del Gobierno PP-Vox, ha denunciado la compra de sillas doradas de boda modelo Tiffany para el Salón de Plenos por importe de 12.000 euros. El socialista ha recriminado a Ruz este nuevo gasto, cuando hay tantas cosas que atender en la ciudad, asegura, solo por una cuestión de ornamento. Añade que el Ayuntamiento tiene en propiedad asientos negros, más austeros, para los eventos institucionales.

El alcalde, abriendo otro de los grandes debates municipales de altura, ha replicado que se compran las sillas para no seguir alquilándolas (afirma que desde 2015 se han pagado más de 360 facturas por este concepto, a una media de 950 euros), y que la oposición, si no puede aportar a la mejora de la ciudad más que marrullerías, está mejor calladita. No hay colaboración institucional por parte de PSOE y Compromís. En lugar de preocuparse de las sillas, las flores, las farolas y el galopante déficit municipal, sus concejales deberían de estar cavando en la calle Clara Campoamor para ganarse el jornal municipal. Se puede decir más claro pero no más alto (¿o era al revés?).

La cuestión está ya en la calle y la ciudadanía se pregunta: ¿Se necesitan las sillas de boda modelo Tiffany para los actos institucionales del Salón de Plenos? ¿Es el estilo más adecuado? ¿Es el dorado el mejor color? A estas y otras cuestiones responderá, seguramente, el propio alcalde en el momento apropiado. Pero en principio hay que confiar en su buen gusto, porque seguramente habrá elegido el dorado para que vaya a juego con el color áureo del retablo del oratorio de la Mare de Déu y del dosel con el retrato del rey que presiden la sala. Además, se complementa con los cortinajes de terciopelo color burdeos que enmarcan el salón, formando un grácil y solemne conjunto acorde con la majestuosidad del lugar.

Sin embargo, hay voces (además de las impertinencias y deslealtades de la oposición) de entendidos en sillas y sofás ceremoniales que se plantean si el modelo elegido, de respaldo recto e incómodas varillas que se clavan en la espalda, es el más idóneo para actos que a veces se prolongan más de lo aconsejable. Por mucho cojín azul y blanco que le pongan. Ya puestos a hacer el gasto, tal vez hubiese quedado más apropiado adquirir sillas modelo Luis XV, que, además de tener el armazón también dorado, están acolchadas tanto en el asiento como en el respaldo, y con sus elegantes curvas y rica ornamentación son un símbolo perdurable de refinamiento y elegancia en el mundo del mobiliario barroco sección rococó.

Así sí que daría gusto asistir a los actos institucionales sin estar mirando el reloj a cada momento, discurso tras discurso. Sin duda le daría al Salón de Plenos ese toque de distinción que desde luego no tiene con los actuales bancos ni probablemente con las sillas de boda modelo Tiffany, que se quedan en un quiero y no puedo ornamental. La oposición protestaría igual pero el consistorio ganaría en prestancia y renovaría su mobiliario con un toque de distinción que sería la envidia de otros ayuntamientos. Además, no sería un gasto sino una inversión (y además sostenible, porque esas sillas duran una barbaridad).

La oposición de izquierda no entiende de estas cosas de las artes decorativas y, si sus concejales no son capaces de reconocerle a Ruz lo guapa que está poniendo la ciudad, mucho menos lo van a hacer en cuestiones de mobiliario y ornato de la casa consistorial. No tardarán en criticar (si no lo han hecho ya) la instalación de los toldos vela en algunas de las calles principales del centro urbano para proteger a los transeúntes de la inclemente solanera estival.

Es una forma de continuar lo que Ruz dejó inconcluso en su época como parte del Gobierno de la popular Mercedes Alonso (2011-15), cuando instaló los toldos del paseo de la Estación, a juego con la superbandera nacional que preside el lugar (y todo Elche). Fue un aviso de lo que estaba por llegar. Ya sabía lo que se avecinaba con el cambio climático y ahora va a completar la faena en los lugares más transitados del centro.

Sin embargo, han surgido voces discrepantes sobre el asunto, principalmente (aunque no solo) entre los vecinos de estas calles. Que si en lugar de toldos que parecen sábanas mejor que pongan triángulos, que si ya no veo los desfiles desde mi balcón, que si podrían arder en la Nit de l’Albà, que si el material es muy tupido e impide el paso de la luz… Y eso que no se le ha ocurrido al alcalde (al menos por el momento) colocar toldos de terciopelo granate con borlas y cenefas doradas a juego con las nuevas farolas. Mejor no dar ideas, por si acaso. n