Tiempo de calidad. / INFORMACIÓN

Me gusta la expresión «tiempo de calidad». Me ha sorprendido hallarla donde la he encontrado, en las plataformas de las redes sociales de contactos. En el cuestionario acerca de lo que valoran los integrantes de la oferta de anuncios se refieren a que su máxima aspiración es encontrar tiempo de calidad con el posible nuevo amigo. Casi nada.

En una era donde la comunicación es casi imposible (y diremos casi por si acaso) porque todo el mundo está mirando más a los teclados del móvil que a lo ojos, se reclama tiempo de calidad. Vaya paradoja.

Me alegré de descubrir esta situación por mis propios ojos. Si me lo hubieran contado no habría sido lo mismo. No lo habría creído. Lo habría tomado por un chiste fácil. Pero que precisamente en la jungla de los anuncios de contactos, donde por no saber ni siquiera sabemos quién se esconde al otro lado protegido por «nick», o una fotografía que no es suya, sea donde se solicita al demandante de cariño «tiempo de calidad» es, cuanto menos, insólito.

¿Se han parado a pensar lo que significa tiempo de calidad? Las palabras y las expresiones se desposeen de su sentido a base de tanto usarlas y abusarlas. Yo también quiero tiempo de calidad, pero no solamente en una relación amistosa. Quiero tiempo de calidad cuando lo invierto en ver una película, en leer un libro o en degustar una función teatral. Pido que no se me dé gato por liebre.

Con que solamente el diez por ciento de nuestros días contuviese un periodo que mereciese el calificativo de «tiempo de calidad», qué felices nos podríamos ir al otro mundo, qué satisfechos y qué realizados.