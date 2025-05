La dignidad política hecha persona

Laura Soler con Pepe Mujica y Toñi Serna. / INFORMACIÓN

Como muchos de vosotros sabréis soy una apasionada de la política latinoamericana y, como no podía ser de otra manera, me apasiona lo que día a día sucede en esas tierras tan hermanas. Uno de los fenómenos más impactantes fue la llegada de Pepe Mujica al poder en Uruguay, ese pequeño país junto a Argentina del que nadie habla y cuyas conquistas sociales y dignidad política dieron la vuelta al mundo durante su mandato poniendo a este país en el mapa.

Pepe Mujica, su presidente, perteneciente al Movimiento de Participación Popular que formaba parte de una coalición de partidos de izquierda llamada Frente Amplio, alcanzó el gobierno del país entre 2010 y 2015.

En 2016, cuando tuve la suerte de viajar a Uruguay, estuvimos en la disyuntiva de si nos acercábamos a conocer a este relevante político que, desde una humilde chacra de Montevideo, seguía recibiendo a aquellos ciudadanos que tenían a bien acercarse a saludarle y que donaba el noventa por ciento de su salario como presidente a causas sociales. Mujica seguía viviendo de una forma muy austera, recordando aquellos trece años que pasó en prisión durante la dictadura militar, quedándose solo con mil dólares, un salario medio en ese país. Finalmente, no pudimos realizar la visita y me quedé con las ganas de conocer a un personaje al que admiraba y decirle lo importante que era, no tan solo su política sino la forma de hacerla para que muchos siguiéramos creyendo que este mundo valía la pena de ser vivido.

Personalmente, Montevideo me impactó mucho ya que resultaba una ciudad cómoda, abierta al mar y con una serenidad y bienestar de quienes allí vivían que se transmitía al turista que iba de paso. Estando en la capital uruguaya descubrí medidas curiosas al visitar Punta del Este (para quienes no lo conozcan el Ibiza latinoamericano). En época estival o de vacaciones se reducían los precios de absolutamente todo para los residentes en esa ciudad de élite para que la llegada de la “jet-set” no afectara en el día a día de los convecinos, lo que resultó muy impactante para mí. Al igual que descubrir que las prostitutas, finalmente, estaban legalizadas y tenían la obligación cada semana de ir a los servicios médicos y comprobar su estado de salud para poder seguir ejerciendo como tales.

Los dichos transformadores del gobierno de Mujica acerca de lo revolucionario de la educación como herramienta para cambiar el mundo, dieron la vuelta por todo el planeta. Sin embargo, dentro de Uruguay se quejaban los lugareños de su falta de compromiso con la educación secundaria y con temas que afectaban a la clase media del país. No sé hasta qué punto su origen tupamaro hizo levantar interesadas ampollas en el pequeño país del cono sur americano pero resulta indiscutible que sus avances en temas fundamentales como el matrimonio igualitario, la despenalización del aborto y la regulación del cannabis fueron grandes hitos en su mandato y que trascendieron a nuevas legislaciones de otros países latinoamericanos. Mujica siempre se refería, con polémicas declaraciones, que había que legalizar la prostitución porque era “la profesión más antigua del mundo”,

Años después tuve la suerte de conocerlo a Pepe Mujica en el Palau de la Generalitat en una conversación con el presidente Ximo Puig. Creo que fue uno de los hitos más importantes de mi carrera política, comparable a cuando visité la estatua de Allende frente al Palacio de la Moneda.

Es muy difícil tener la oportunidad de escuchar a dos líderes tan preocupados por la ciudadanía y la sociedad que les rodea. Fue inolvidable ese encuentro, tal y como fueron ellos como gobernantes. Gracias, Ximo. Gracias, Pepe. Vuestro ejemplo me sigue acompañando por vuestra dignidad, honestidad y buen hacer.