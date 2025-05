Imagen de un aula en la provincia de Alicante / INFORMACIÓN

Educació es renova cada curs acadèmic i revifa amb activitats dinàmiques any rere any. A més, ben sabut és, sobretot entre el gremi, que els docents es reciclen i capgiren els coneixements de la manera més original possible. No resulta complicat d’entendre, llavors, que el professorat persegueix la finalitat de transmetre els sabers bàsics d’una manera que conglomere metodològicament el dinamisme (com ara la ludificació) amb la pedagogia (metacognició, per exemple). Un model d’aquest exercici n’és la tertúlia dialògica, una activitat educativa que tot basant-se en el diàleg, submergeix alumnat i professorat en un debat que es desprèn del fragment, capítol, poema, relat, en definitiva, el text que s’haja escollit per llegir.

La tertúlia dialògica en l’àmbit educatiu és un espai dialèctic en què els lectors comparteixen impressions a partir del conreament d’un text. El mètode que se segueix per l’execució és d’allò més senzill però el resultat és sorprenent. Tan sols s’ha de tenir una mica de paciència i deixar «que l’ou puge». Si som pacients i expliquem, sense interrompre massa la lectura, algunes paraules o accions amb intenció plenament aclaridora, el fruit esdevindrà gratificant. Perquè els adolescents necessiten que se’ls escolte… que se’ls escolte molt. Acumulen força anècdotes a expressar i no les manifesten perquè, al capdavall, tenen por de fer-ho davant de molts ulls i possibles opinions adverses. Altrament, en una reunió com la de la tertúlia dialògica, l’alumnat confessarà assumptes que molt rarament hagués sincerat en una hora lectiva habitual, ja que vertaderament se sent en un espai segur.

I per bé que pot resultar escadusser explicar-ho: com funciona aquesta tertúlia? Doncs molt semblant a un club de lectura però afegint-hi el factor docent. És recomanable -consell molt personal- que el text no s’envie per llegir a casa, ja que això correspon a una paraula poc estimada per l’alumnat: «deures». No es tracta ni de comprensió lectora ni d’una activitat que s’ha de dur preparada a la sessió. Aquestes tertúlies solen desenvolupar-se mitjançant una persona coordinadora que estableix qui comença a llegir. Durant la lectura, cada persona subratlla una paraula, una frase o, senzillament, una porció que li haja cridat l’atenció. Caldrà que cada persona que parle compartisca la seua impressió dels mots o frases subratllades i quina ha estat la causa que l’ha dut a ressaltar tal fragment. Aleshores és quan comença la part més pràctica i dinàmica de l’activitat. És el moment en què l’alumnat muta a participatiu i s’impacienta per «dir la seua».

Per tant, hi haurà tantes versions de l’activitat com se n’inventen. Això sí, l’èxit de l’exercici radica en un tret concret, i eixe tret és poc alumnat, la qual cosa significa que és recomanable estar desdoblats (si estem en hora lectiva), que les sessions es destinen a dies propers a acabar un trimestre o bé reservar aquesta lectura per a activitats extraescolars. Amb una classe comuna serà molt difícil que tota aquesta reflexió reïsca.