Juan Carlos I. / Archivo

En realitat, Juan Carlos I se’n va anar d’Espanya atret pel Dubai Style Chocolate, un volcà de sensacions i sabors, un esclat de plaers per a un paladar sorprés. L’última delicatessen del moment. Xocolate amb un toc de pistatxo i farcit de katafia torrada. Quasi res! Un ganxo singular que va atraure el monarca emèrit lluny del seu país. I així estem!...

Als Emirats Àrabs Units, capital Abu Dhabi on viu Juan Carlos I, i on la ciutat més gran és la cosmopolita Dubai, bresol i origen del màgic Dubai Style Chocolate.

Si a Eslovènia l’aigua és debades, si al Turkmenistan els ciutadans tenen dret a 120 litres mensuals de benzina debades, resulta que a Emirats Àrabs Units tenen l’exòtic Dubai Style Chocolate, a més de la llum a la meitat de preu que a Espanya. Tot un ganxo!... Encara que, quan Juan Carlos va ser instituït Rei d’Espanya, el cardenal Tarancón, aleshores primer dignatari de tots els bisbes espanyols, va deixar dit que l’autèntic mandat d’un rei ha de ser “la verdad, vida, justicia y paz”, característiques o virtuts qualificades de “cojonudas” pel mateix rei. Clar!, les posibles eixides de to d’este rei eren catalogades com a mostra de “campechanía”.

Tal com vostés ja saben, Juan Carlos I va regalar a Corinna Larsen 65 milions d’euros, d’una comissió de 100 milions de dòlars, extreta per l’Emèrit des d’Aràbia Saudita, en la seua condició de Cap d’Estat però apropiada com a particular, en actitud clara i manifesta d’autòcrata o dictador. Com que tot això no es pot fer a les clares, resulta que era un regal (la comissió) del Rei d’Aràbia a Juan Carlos I, i una amant amagada de Juan Carlos, freda, gelada, intel.ligent i vengativa, que, com a testaferro, es va quedar amb els diners que l’emèrit havia posat a nom d’ella... Al remat, el rei Juan Carlos viu a Abu Dhabi.

Ni ell, ni l’oficialitat, ho diuen clar i ras. No parlen entenedorament. Perquè regals de 65 milions d’euros se’n poden fer quasi tots els dies, i en quasi tots els llocs! Tot es pot prendre com una cosa normal... Allà, el rei Emèrit ha creat una “fundació”, de nom Sumer (veges per on!: SU Majestad El Rey), per a gestionar els seus bens sobrants, cosa que no sabem com anirà, donada l’opacitat fiscal de les zones franques d’Emirats Àrabs i el no cobrament d’impostos generals.

I el rei va fent anys. La vellesa comporta minva física i pèrdua cognitiva. Però augmenta el seny i la responsabilitat; ací en diríem: augmenta el “trellat”. De moment no eixim de querella va, querella ve: magistrats presenten querella contra Juan Carlos I (arxivada), este en presenta contra Revilla, contra Corinna, contra... Mira que la Bíblia recomana a tots els savis que la primera decisió que prenguen siga apropar-se a la saviesa, i Juan Carlos és cristià, està a l'aguait dels escrits de la Bíblia.

Toca! Veus?..., ara per ara, la gran saviesa descoberta, l'única veritat, és que els Reis són o venen de l'Orient, i Juan Carlos ja està allí.