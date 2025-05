Jorge y Agustín Climent junot a los hermanos Topuria. / UFC

“Dime de dónde vienes y te diré quién eres”. No sabría decir cuándo ni dónde la escuché por primera vez, quizá sea un título de una canción o simplemente una adaptación mía del conocido refrán: “Dime con quién andas, decirte he quién eres”. Pero es esta frase la no deja de resonar en mi cabeza desde el día de ayer, cuando se conoció la noticia de la separación de los hermanos Topuria y los hermanos Climent.

Fue allá por el 2012 cuando dos hermanos georgianos abandonaron su país natal para aterrizar en “La Terreta”, huyendo de las consecuencias de la guerra entre Rusia y Georgia. Al llegar, buscaban continuar sus enseñanzas en lucha grecorromana, disciplina que no se practicaba en España por aquel entonces. Pero un día, como una simple casualidad o una señal del destino, encontraron en un modesto gimnasio llamado Climent Club, del que eran y son dueños una pareja de hermanos argentinos, Agustín y Jorge Climent, un nuevo hogar.

Los Climent vieron enseguida el potencial que traían consigo los hermanos Topuria, que por aquel entonces tenían tan solo 15 y 16 años de edad. Fueron su gran apuesta para el futuro, su más grande proyecto desde que abrieron el gimnasio. Juntos, instruyeron a los dos hermanos en el mundo de las artes marciales mixtas, nutriéndolos de conocimientos, disciplina, constancia y esfuerzo. Ellos respondieron y juntos se embarcaron en un precioso camino que ha llegado a su fin trece años después, tras haber alcanzado el sueño de todo niño que ama este deporte, el cinturón de la UFC.

Y, ante todo esto, me surge una pregunta: ¿Qué te ha pasado, Ilia? Puede llegar a ser comprensible la decisión de trasladar tu vida a Madrid porque una vez consigues ser mediático las oportunidades suelen estar en la capital pero, ¿era necesaria la separación? Nunca ha sido recomendable cambiar de esquina en este mundo y menos si estás cambiando a las personas con las que has llegado hasta la cima y que, aparte de ser tus mentores, han sido tus primeros admiradores. Por su parte, Aleksandre acaba de empezar su camino en la UFC, y quién mejor para recorrer ese camino contigo que las mismas personas que creyeron en tus capacidades y te ayudaron a llegar hasta allí.

Quizá la historia de los hermanos Climent y los hermanos Topuria estaba evocada a un final así, un final casi poético para el que se han ido dando pequeños pasos desde que se entró en la última recta, como quien va deshaciendo el nudo que une los dos extremos de una cuerda.

Y al llegar a la línea de meta, como en todos los finales, solo queda desearse la mejor de las suertes para el futuro, despedirse y tomar rutas separadas, sin saber a ciencia cierta si el mismo destino que los unió 13 años atrás los volverá a juntar para seguir escribiendo historia. Lo único que debe quedar claro es que ni siquiera la última hoja de la copa del árbol debe olvidarse de sus raíces, porque son ellas las que han permitido que se sitúe allí arriba. Parece ser que todo en esta vida se reduce a esa frase del inicio, que aún no alcanzo a recordar dónde la escuché…