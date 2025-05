Hansi no es sólo un jefe, es también un líder

Hansi Flick, con el escudo del Barça. / La Presse

Llevo años siguiendo al consultor especialista en compliance, referente en España, Emilio Piñeiro, que me enseñó a distinguir entre un líder y un jefe. Un líder analiza y reconduce la situación desde dentro. Te da confianza, diciéndote: "Respira, lo estás haciendo muy bien, aunque hoy sientas que no avanzas". Ser jefe te da poder para imponer órdenes, pero es el trato que le des a tus subordinados, inspirándoles, haciéndoles ver que su trabajo importa, lo que te dará autoridad. Cuando reprendes, lo haces cómo una broma llena de verdad sin importancia. Un líder respeta los tiempos de desconexión de su equipo, jamás les molesta en vacaciones, porque quiere que, cuando vuelvan al trabajo, estén frescos y descansados.

Un entrenador líder da confianza a sus jugadores, cree en ellos. Si les dices: “Esto es lo que hay en este momento, hay que ser realistas” (Koeman) o “No les alcanza el juego, no son el Barça del 2010, cada vez será más difícil ver goleadas”(Xavi), es como si tú llegas mañana a la oficina, amigo lector, y tu jefe te dice: “No sabes hacer ni la O con un canuto, pedazo de burro”. ¿Cómo vas a trabajar bien, si no confían en ti? Mientras el jefe exige resultados chillando y menospreciando, el líder construye compromiso dentro del vestuario, buscando la unión del grupo y creyendo en los que nadie lo hacía. Cuando llegó Flick, comentó que estaba encantado con el nivel de la plantilla. No rechistó, ni dijo que tenían poca calidad, ni que no se podía competir… simplemente, los convirtió en un equipo campeón.

Futbolistas que estaban defenestrados con Xavi, como Raphinha, Eric García, Ferrán Torres o Íñigo Martínez, han dado un salto de calidad, y sobre todo, de rendimiento, impresionante, con el esquema del teutón. Por no hablar de la temporada de Koundé, Casadó, Cubarsí, Balde, Fermín, Lewandowski y Frankie. Y jugadores que ya eran buenos, como Pedri o Lamine, este año han sido superlativos. Tengamos en cuenta que, Dani Olmo aparte, que tampoco ha jugado demasiado, el equipo es el mismo que el año pasado estaba desahuciado. Estos jugadores no funcionaban, colectivamente hablando, en el pasado, y Hansi ha conseguido que tengan sensación de equipo.

Es como si una empresa que está en caída libre, cambia de CEO, y, de repente, repunta en ventas, subiendo espectacularmente el beneficio. El Barça, que estaba desangrado económicamente, sin dinero para fichar, ha encontrado a un líder que ha aumentado el caché de la plantilla espectacularmente en un solo año.

Tuvo algunos renglones torcidos, como ser humano que se precie, pero ha regalado a la parroquia culé unas letras de oro. Su metodología de trabajo ha sido muy efectiva, buscando crear una identidad cruyffista kamikaze, de un equipo que crea muchas ocasiones, con una media de tres goles por partido, dando auténtico espectáculo. Y después del Atlético de Madrid y el Getafe, es el tercer equipo menos goleado de la Liga. Conociendo como es el mundo de la alta competición, donde lo normal es perder, (que nos lo digan a los herculanos) podemos decir que ha sacado un sobresaliente. Matrícula de honor sería ganarlo todo… y estuvo a minutos de estar a un partido de conseguirlo. No es lo mismo perder dando la cara y jugando bien, que fracasar jugando mal y que te humillen.

Cuando le preguntaron por el error de Araujo en Milán, salió a defenderle: "Yo siempre protejo a mis jugadores, todos cometemos errores, todos lo hicimos en aquel partido, la vida es así". Un caballero dentro y fuera del campo, un gran ejemplo de deportividad, al igual que Ancelotti. Alguien que ha convencido a sus jugadores que, aunque empiecen perdiendo 0-2, pueden remontar. El verdadero Balón de Oro, que de unas ruinas construyó un palacio, con algunos futbolistas jovencísimos.

Acabaré contándonos brevemente su poco conocida biografía. Su relación con el fútbol es parecida a una montaña rusa. Me recuerda a la inmortal canción de Frank Sinatra: I've been up and down and over and out. Con 18 años, pensando que no llegaría a nada como futbolista, entró a trabajar en un banco. Tras acabar debutando en un equipo pequeño, jugó en el todopoderoso Bayern como volante de 1985 a 1990. De allí saltó al Colonia, donde tuvo varias lesiones, colgando las botas con 28 años. Abrió una tienda de deportes en su ciudad natal, se sacó el título de entrenador, fue número 2 de Joachim Löw en la selección alemana del 2006 al 2014, director deportivo de la Federación Alemana hasta el 2019, año en que fichó por el Bayern, con el que ganó el triplete. Luego firmó por la selección alemana, con la que fracasó estrepitosamente. Su primer año en Barcelona ha sido apoteósico. No es sólo un jefe, es también un líder.