Apuntes para una exposición

Cuadro Perros 2024. / INFORMACIÓN

Estoy preparando una exposición de pinturas para la Sala de Exposiciones Temporales del MACE (Museo de Arte Contemporáneo de Elche). Retrospectiva que enlaza con mi última muestra en la Sala de Exposiciones de la Orden Tercera, en mayo de 2017. Fiel a mi línea de trabajo con las poéticas del art brut de Jean Dubuffet (1901-1985): las expresiones infantiles, los grafitis callejeros y toda la plástica dejada por el paso del tiempo. Recursos ocultos para acercar el arte a la gente.

La exposición en la Sala de la Orden Tercera fue visitada por los alumnos de primero y segundo de Primaria del C. P. Baix Vinalopó, que dejaron su impronta en un cartón continuo «como si lo hicieran sobre una pared», emulando a los pintores de las cavernas y los grafitis callejeros. Estos trabajos se recortaron después… Se pegaron sobre tableros… Y finalmente los he intervenido pintando encima y dando color a los fondos. Otorgándoles cierto aire pop. Un panel de estos trabajos, sin marco, «como una piel de ciudad», iría bien en la pared izquierda de la planta baja. Homenaje al arte de los niños.

Cuadro Mariposas 2020. / INFORMACIÓN

En diciembre de 2019 nace la temática de las mariposas, que simbolizan cambio y renacimiento. Evolución personal. Un lápiz plano de carpintero impregnado de alquitrán traza el contorno de unas mariposas gigantes sobre la superficie blanca del lienzo, que se complementa con palabras y fechas parecido a los grabados en las paredes de los edificios y los troncos de los árboles. Por último, se pintan los dintornos de las mariposas y los fondos del lienzo con colores planos y vibrantes. Otra vez el pop. Un guiño a los pasquines y el arte popular. Esta serie, formando agrupaciones, sin marco, se presentaría en la pared frontal de la planta baja.

A partir del 11 de marzo de 2020 todo cambia a causa de la pandemia del covid-19. Confinados en los domicilios, se presenta la ocasión de rescatar cartones, tableros y botes de pintura olvidados y darles vida. En estos cuadros de colores grises y quebrados, las mariposas simbolizan la belleza, la libertad y la esperanza. Los dibujos y escritos sobre la superficie de los soportes guardan cierto parecido con los grafitis carcelarios. Esta serie quiere hacer visibles las expresiones espontáneas de la gente común, la necesidad de comunicación y, sobre todo, la belleza selvática del arte marginal.

Hacía tiempo que las alumnas del taller de pintura de las amas de casa me habían regalado por Navidad una cesta llena de tubos de pintura al óleo. Pasaban los años y los colores seguían sin usarse. Ahora, en el confinamiento, se presentaba la ocasión de darles salida. Deposité todo el contenido de los tubos en un balde y con un poco de aguarrás y aceite de linaza conseguí el mejunje ideal para preparar buena parte de los restos de tableros y lienzos almacenados por el estudio. Sobre estos soportes, una vez secos, pintaría más palabras y más mariposas, también al óleo. Buscando la esencialidad. Recordando la brutalidad de las expresiones callejeras: los corazones del grafiti amoroso o los falos y vulvas del grafiti porno-escatológico.

Cuadro Paz en Ucrania 2022. / INFORMACIÓN

La idea es que una representación de estas obras (de marzo de 2020 a noviembre de 2023) ocupen la primera planta de la Sala. Dispuestas, otra vez, en paneles simulando la piel de una pared. Sin marco. Alternando con otras piezas de diferentes temáticas realizadas al mismo tiempo: «Elogio del arte infantil», «Guerra de Ucrania», «Homenajes», «Exposiciones colectivas» …

Las producciones de noviembre de 2023 a febrero de 2024, resueltas en tiempos más optimistas y con otros materiales, son auténticos palimpsestos donde sucesivas capas de pintura dejan entrever escritos, dibujos y pinturas de las capas anteriores. Metáfora del paso del tiempo y del paso del hombre. El acabado último de los cuadros continúa con el tema de las mariposas y el mismo primitivismo formal. Que, finalmente, se prolonga a otros diseños: perros, caracoles, peces… Y hasta huertos de palmeras. Realizados con la misma espontaneidad de los dibujos y escritos en la pizarra. También, los proverbios y frases del colectivo «Acción Poética», visibles en las paredes de las ciudades de todo el mundo.

Un día en la pantalla del móvil aparecía el siguiente titular: «La canción más triste del mundo». Pinché y se trataba de la canción Morir al lado de mi amor, cantada por Demis Roussos. Leí la letra con atención y, efectivamente, aquello ahogaba. Casualidades de la vida, por esos días fallecía una vecina de casa, Inés, y en la misa de despedida, féretro presente, pusieron esa canción. Imposible tragar saliva. Al día siguiente pintaría las palabras de esta canción en cuatro piezas.

Cuadro Mariposas 2023. / INFORMACIÓN

No tardarían en venir otros escritos en los cuadros dejando constancia de lo que ocurría: «Lugar idóneo para poner FIN y comenzar de nuevo mañana». Resulta que en mi setenta y cinco cumpleaños (febrero de 2024) me había hecho el regalazo-promesa de no volver a pintar en dos años. En adelante tan solo dibujaría en cuadernos. Estas últimas experimentaciones llenarían la segunda planta. Reflexiones sobre el arte democrático y el arte efímero.

Se mantiene la idea de exponer en mesas- vitrina algunos cuadernos de artista realizados mientras se exploraba la «selva misteriosa». Contexto y testimonio del viaje que nos ocupa. Continuará… n