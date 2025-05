Un siglo investigando sobre la felicidad

José Mujica, expresidente de Uruguay. / Europa Press/Contacto/Ximena Borrazas - Archivo

En términos generales, ¿en qué medida se considera usted una persona infeliz o feliz? En una escala de 0 a 10 los españoles nos situábamos en un 7,63 según la encuesta del CIS sobre “Opinión pública y política fiscal” (Estudio nº 3469) de, julio 2024. Por debajo de la mitad, del 6, se sitúa el 11% de los encuestados. Algunos científicos han tratado de estudiar por qué unos son más felices que otros, incluso creían que la felicidad era aleatoria, vamos que era como si te tocara la lotería, bien por los genes o por las circunstancias. Tezanos y su CIS dicen en qué medida somos felices los españoles, pero no profundiza en el porqué unas personas son más felices que otras; incluso los científicos hasta el final del siglo pasado afirmaban, que “puede que intentar ser más feliz sea tan inútil como intentar ser más alto y por tanto contraproducente”.

El CIS nos decía algo más de la felicidad de los españoles. “¿En qué medida está usted satisfecho/a con estos aspectos de su vida?” Estamos más satisfechos, en primer lugar, con la vida familiar con un 8,57 sobre 10, un sobresaliente en satisfacción; seguido de nuestra vida social con un 7,81 y después con un 7,67 nuestra salud; el nivel de vida nos da un índice de satisfacción más bajo pero notable con un 7,23. Es el aspecto que tiene a una mayor proporción de gente, uno de cada seis, por debajo de 6, la mitad de la escala. La encuesta de Tezanos sigue sin aclararnos el porqué somos más felices los españoles en un aspecto que en otro o por qué unas personas son más felices que otras, que sería la pregunta básica.

“Un siglo de investigación sobre la felicidad condujo a un gran hallazgo”, proclamaba Susan Dominus, articulista de The New York Times, el pasado día 4 de mayo. El estudio según nos cuenta empezó en 1938 para discernir los hábitos de los jóvenes sanos y saludables. En la década de 1970 los investigadores incorporaron otro grupo de personas para observación y se hizo cargo de él un psiquiatra, investigador de Harvard, George Vaillant. Le siguió Robert Waldinger, el cuarto responsable del estudio de Harvard, que dijo tajante “el mensaje más claro que obtenemos de este estudio de 75 años es el siguiente: las buenas relaciones nos mantienen más felices y sanos. Y punto”. Lo que predecía el bienestar eran “las relaciones sólidas y duraderas con los cónyuges, la familia y los amigos, basadas en una profunda confianza, y no los logros, la fortuna o la fama.” ( https://www.youtube.com/watch?v=8KkKuTCFvzI ). En 2016 el Instituto Max Planck de Berlín también realizó una investigación sobre la búsqueda de la felicidad, en ella descubrió que quien se proponía un objetivo social y había dado pasos hacia ese objetivo era más feliz un año después. Los investigadores llegaron a la conclusión de que “las búsquedas socialmente comprometidas predicen un aumento en la satisfacción vital”, según publicó Julia Rohrer en la revista Psychological Science. Casi todas las investigaciones citadas apuntan a que las cosas que son efectivas para que la gente se sienta feliz, se deben a que hacen que las personas se sientan más conectadas con los demás.

Esta semana murió Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay, desde su experiencia vital nos dejó algunas conclusiones, con bastante más gracejo y sencillez, similares a las que han llegado sociólogos y psicólogos después de cien años. “La felicidad está relacionada con la forma en que vivimos con los demás”, decía. “No hay nada más importante que tener con quién compartir la vida, somos seres profundamente sociales y eso no cambia con la edad, ni con la fama ni con el dinero”. Sin olvidar, como proclamó Jean-Paul Sartre, que también, “el infierno son los demás”.

“Ser feliz es tener tiempo para mirar una flor, para charlar con un amigo, para andar en la vida sin demasiada carga. Yo soy feliz -decía Pepe Mujica- con mi perro, con el campo, con las plantas. No necesito más”. Las múltiples y variadas relaciones sociales de los españoles, nuestros estilos de vida, probablemente están en la base del alto índice de felicidad que manifiestan más del 90 % de los encuestados por el CIS. “La felicidad está en vivir como se piensa”, decía también Mujica, y “la política es la lucha por la felicidad de todos”.