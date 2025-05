El president Carlos Mazón y el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama. / R. Solsona/EP

Hay provincias que se manejan bien en el sosiego y otras que necesitan la tensión constante para encontrar su lugar al sol. Las primeras están convenientemente asentadas y no necesitan ningún bullicio, ahí andan, arriba o abajo, y no se van a mover de sitio así caigan chuzos de punta. Otras, como Alicante, necesitan una reivindicación constante, porque, en realidad, nadie nos tiene en cuenta. Somos demasiado grandes para ser cabeza de cartel con los pequeños y demasiado potentes económicamente para necesitar apoyo, pero no somos capital de autonomía y ahí nos diluimos como un azucarillo. Ya es hora de decirlo: ni pintamos nada ni nos tienen miedo, somos el Alicante feliz. Así nos va.

Tengo para mí que los mejores momentos de los últimos cuarenta años, se han vivido en la provincia cuando había diferentes partidos gobernando Alicante, la Comunidad y España. La paz del cementerio no nos conviene para nada y sentimos la necesidad de ser espoleados para salir de nuestra habitual atonía. ¿Qué se vive muy bien aquí?, pues claro, eso es parte del problema.

Probablemente lo de no preocuparnos en exceso de lo que pasa más allá de ficticias fronteras sea herencia mediterránea. Unos ponen la raya en su comarca y otros en la valla de su jardín. Lo de gritar en tertulias de sobremesa también es muy nuestro: volátiles como pompas de jabón. Sólo nos motiva conseguir un enemigo común, que algunas veces es catalán, otras, madrileño y, siempre, valenciano.

Nos definen más los silencios que las palabras. Silencios como cómplices culposos en muchos casos, atronadoras ausencias de acción e incluso pecados de omisión. De repente, en Alicante no pasa nada. Nuestros dirigentes han evolucionado del victimismo casi asambleario a esconder la cabeza como avestruces, todos convenientemente posicionados por lo que pudiera pasar. ¿Hay voces discrepantes? En privado, todas; en público, ninguna. El silencio es nuestra marca de fábrica.

Aquí todos tan felices. Nadie niega a Mazón tres veces, es como si fuera un espécimen de Marte. Nuestras glorias provinciales huyen como de la peste de una foto con él, pero si no les ve nadie no dudan en darle un abrazo solidario, un estamos contigo de corazón, más falso que un billete de veintisiete euros.

¿Quién va a levantar la voz? ¿Las organizaciones empresariales, el hermano de la cámara de gas, la Diputación, algún ayuntamiento, los prohombres de empresa, las asociaciones de numismática y filatelia…? No pasa nada y si pasa, se le saluda. Todos muy dignos, muy respetuosos de lo que la Justicia diga, más imparciales que un tertuliano de Vox. Impasible el ademán.

Me refería antes a la Cámara del hermano. No voy a entrar hoy en detalles porque tiempo habrá, pero ¿ningún empresario de la provincia tiene opinión sobre la deriva de esa institución que fue referente? ¿Da lo mismo? ¿Todo vale? ¿No es nuestro problema?

Silencio de radar. Abrazos, recaditos fraternales, sufro contigo por lo que estás pasando, qué injusto, ni por un momento hemos creído, esto es un nubarrón y ya escampará. Complicidad vergonzosa, solidaridad muy mal entendida, responsabilidad inexistente. Aquí no se moja nadie. He llegado a escuchar a miembros del comité ejecutivo de una institución oficial, cuyos miembros, por norma, son legalmente solidarios en su conjunto, que ellos no tienen nada que ver con las decisiones de su presidente, que están en desacuerdo. Imagino que cuando les llame el juez, si es que llega ahí la cosa, le dirán que les amenazaba de muerte con una pistola en la nuca. O apelarán a la obediencia debida, como los milicos de las Juntas Militares de Chile o Argentina, para irse de rositas.

Si se fijan, siempre es igual. Cuando el mismo partido gobierna la Comunidad y las plazas más significativas de Alicante, nuestra provincia mira pasar el tren como las vacas cercanas a la vía: con desinterés y actitud bovina. Pasó con el Psoe una vez y dos con el pepé. Lerma era nuestro líder supremo y luego lo fue Zaplana como ahora lo es Mazón, ninguna crítica, todo está bien, no podemos ser mejor tratados.

Cómo cambia el cuento cuando uno manda en Valencia y el otro en Alicante. Rayos y centellas, manifestaciones en las calles con autobuses traídos de toda la provincia, proclamas y publicidades pagadas con dinero público, llamadas telefónicas a los líderes, de presidentes de la Diputación a gestores de comunidades de vecinos, para que echen toda la carne en el asador. El apocalipsis con notas de guerra mundial zombi.

La verdad es que, sin ser santo de mi devoción, Aznar tiene frases brillantes como la de los lejanos desiertos o la reciente de quien pueda hacer que haga (para despeñar al Perro Sanxe). Diría lo mismo: sean valientes, intenten que la provincia sea mejor, tengan criterio, no sean acomodaticios. Si eres brillante e independiente en tu negocio, ¿cómo agachas el lomo ante cualquier mindundi? No te humilles, que tú lo vales.

Lo dijo Pasionaria, que tampoco es my cup of tea: Más vale morir de pie que vivir de rodillas. No me sean cómplices ahora y pretendan luego seguir el refrán de a moro muerto, gran lanzada. Vigilen a las pandas de fariseos.