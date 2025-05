Crónicas desde el Kronenhalle: ¿sobre Feijóo?

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo / Fernando Sánchez - Europa Press

El PP quiere ilusionar y sabe que su líder no lo hace. Parece haber llegado a un tope que no se mueve a pesar de la avalancha de casos de corrupción y desgobierno que asolan al PSOE de Pedro Sánchez. Admitámoslo, Feijóo es un tipo aburrido, carente de discurso cultural y, como él se ha encargado de mostrar, cercano a posiciones socialdemócratas y al nacionalismo identitario. Por ejemplo, en Galicia, don Alberto, impuso una campaña (21 días en galego e mais) que buscaba la erradicación del español en los niños a modo de revolución cultural maoísta y, actualmente, ahondan los populares en su campaña de galleguización con el Pacto Pola llengua que se parece mucho al que han hecho los catalanes con Salvador Illa al frente. En el frentista pacto del Tinell, socialistas y separatistas, firmaron ante notario el ostracismo de la derecha, entonces el PP; ahora con el Pacto per la Llengua (la catalana, claro) dejan fuera a más de la mitad de la población por hablar la equivocada. Pero Feijóo, en lugar de ir a visitar a la sociedad civil constitucionalista (SCC, Impulso Ciudadano, S'ha acabat, Segadors del Maresme o AEB, entre otros) se postra mendicante en círculos de economía o ecuestres. Tanto que hablamos de gestión, en Cataluña siguen en barracones cientos de colegios y, como demostró Frances Trillas del PSC, las políticas independentistas cuestan más de 1.100 millones de euros al año, que pagamos todos.

Por otro lado, el potencial votante del PP tiene muy difícil, a día de hoy, defender ante su cuñado que Mazón siga en Valencia y, ante sí mismo, que González Pons sea el Richelieu que adoba todas las decisiones que beneficien la vida laboral de su hijo en Gazprom votando siempre en Europa de la mano del Partido Socialista mientras se muestra cariñosamente acogedor con el fugado Puigdemont. En el congreso popular inminente este correlindes debería quedar como Tania Sánchez oculto por una columna, si es que las hay del fuste necesario para tapar a tan voluminoso intrigante.

Para potenciar al alicaído PP, que sigue pensando que votamos una hoja de Excel, nuestro plúmbeo líder encarga la batalla política del próximo congreso a Moreno Bonilla. Bonilla, el marido perfecto, se gasta, sin embargo, el dinero de los andaluces en promover ese adefesio llamado lengua andaluza, que ni existe ni se puede normalizar, salvo que queramos acabar con los bellos acentos de sus provincias y pueblos. Moreno, tan planchadito él, elimina olivos centenarios para colocar placas fotovoltaicas como un talibán del cambio climático, converge con la izquierda en mantener la ideología de género en colegios y coincide, no sabemos bien con quién, en la defensa de Blas Infante, un converso al islam, que renunció a su nombre cristiano por Ahmed y añoraba un Al Andalus nuevamente musulmán. Vaya modelitos nos cogen el Bonilla y el Moreno para vestir a los deslucidos populares. Por no hablar de su comadre de Extremadura, la Guardiola, que competía en feminismo radical con la insufrible Irene Montero y también tiene papel protagonista en el necesario congreso.

No, el PP no engancha, y no lo hace porque con estos mimbres se hace un cesto de mierda. Porque no tiene una política nacional. Porque cada baronía tira para un lado y, donde hay más de una lengua, marginan a los que hablamos español, como hace Marga Prohems en Baleares o Alfonso Rueda en Galicia o, más taimadamente, Mazón en Valencia (acaban de sacar una recomendación dirigida a los claustros, mayoritariamente nacionalistas, que propone las mates en lengua española y valenciano para geografía, historia, física, medio natural, topónimos… o sea, que el niño interiorice un vocabulario abundante, tangible, emocional y simbólico, en valenciano y lo frío, operativo, aséptico en español, de ese modo la identidad del nostre poble queda fijada en el habla y claramente separada de la idea de España y lo español. ¡Trileros!).

El PP no entusiasma porque no se sabe qué piensan sobre el fenómeno de la inmigración. Porque no ha sido capaz de plantear una verdadera política de separación de poderes y defensa de la independencia judicial. Porque sigue financiando con los presupuestos asociaciones, sindicatos y chiringuitos, empezando por las televisiones públicas, que no tienen sentido. Porque no ha defendido la agricultura ni la ganadería ni se opone en Bruselas a tanta normativa y burocracia. Porque no ha formado un equipo de gobierno en la sombra que dé respuesta a cada desliz del gobierno y plantee medidas concretas a cada problema. Porque no ha sido capaz de mostrar iniciativas contundentes de reducción del estado, de eliminación de duplicidades, de erradicación de organismos innecesarios, de control de las políticas sociales, de fiscalización del paro verdadero y de respuesta al salario mínimo o la reducción de horas trabajadas que acaban expulsando del mercado a jóvenes y a los menos capacitados. Porque no sabemos qué van a hacer para solucionar la falta de vivienda o mejorar la seguridad pública y la integración de comunidades que no aceptan las normas generales de convivencia. Porque no sabemos si creen en España y en la libertad.

El PP tiene algunas mujeres que destacan por encima de sus pares como verdaderos activos políticos, entre ellas sobresale por su sentido político Isabel Díaz Ayuso, cuya gestión la avala como un valor seguro. Quizá don Alberto debería conformarse con ser el líder de la transición a la victoria y ceder en el congreso los trastos a esta valiente mujer para que comparta liderazgo con otras, como Cayetana o Esther Muñoz, que sí muestran un perfil reconocible y frontalmente opuesto al autoritario y populista PSOE que nos aflige. En política no hay espacios vacíos, el hueco que no ocupas tú lo llena otro, por eso es tan importante la batalla cultural que engloba el relato histórico, la economía, el modelo de Estado, las políticas energéticas o ambientales, la agenda feminista o la misma idea de España. ¿Qué mayor bofetada a la dañina ideología de género que presentar una mujer, verdaderamente competente, con opciones serias de presidir el país e incondicionalmente militante contra esta plaga? Nuestra Meloni, sí. ¿Saldrá un PP liberal de verdad o seguiremos con esta versión fofamente socialistoide?

Pd. He sido capaz de terminar el artículo sin poner empoderada ni resiliente. Me siento realizado.