Cuando todo tiembla, solo queda el corazón

Hay momentos en los que el fútbol se queda sin palabras. Y este es uno de ellos. No por falta de cosas que decir, sino porque las que de verdad importan ya no pasan por la cabeza. Pasan por el alma.

Estamos a dos partidos de terminar la temporada. Dos partidos para mirar de frente una verdad que cuesta aceptar: el ascenso lo tuvimos. En la mano. Y se nos ha ido. Ya no depende de nosotros. Y duele.

Duele por lo cerca que estuvimos. Duele por la ilusión que generamos. Duele por lo que imaginamos juntos. Pero no estamos caídos. Estamos vivos. Y mientras haya un latido, una posibilidad, una mínima opción… tenemos el deber de creer.

Creer, como en aquel momento oscuro en que descendimos administrativamente. Cuando todo parecía roto. Cuando nos sacaron del fútbol profesional sin darnos opción de respuesta. Entonces también dolió. Mucho. Pero ahí nació algo más fuerte: una identidad. La de un club que no se rinde. Que se levanta. Que no necesita ganar ligas para ser grande. Que no necesita Europa para emocionarse. Porque aquí, en Elche, se juega con otra cosa: con el alma.

Y eso es lo que ahora necesitamos. Porque el fútbol, como la vida, no siempre premia al que más merece. A veces, lo sabes, lo tienes… y no basta. A veces lo das todo y no es suficiente. A veces te pasan por encima decisiones que no controlas. Como lo que ocurrió en Huesca. Como tantos otros momentos en que la balanza cayó del lado del otro. Pero si algo hemos aprendido es que la injusticia puede romperte o puede encenderte. Y hoy no estamos aquí para rompernos. Estamos aquí para arder.

El factor anímico es, ahora, la clave. Es lo único que puede cambiarlo todo en estos dos partidos. Porque ya no es una cuestión de matemática, ni de táctica, ni siquiera de fortuna. Es una cuestión de energía interna. De convicción. De motivación profunda.

Y esa energía empieza por ti, míster. Eder Sarabia. Sabemos que no es fácil gestionar lo que ha pasado. El esfuerzo, el compromiso, la ilusión construida… y la caída. Pero también sabemos que ahí, dentro de ti, hay una fuerza capaz de encender a un vestuario entero. No estás solo. Este grupo cree en ti. Y si tú crees en ellos, si tú levantas la mirada con fe, los vas a contagiar.

Tu estado de ánimo es ahora mismo más importante que cualquier pizarra. Porque los jugadores te miran. Y si en tu rostro hay esperanza, la van a sentir como suya. Si en tu voz hay verdad, la van a seguir. Si en tu corazón hay fuego, se van a prender.

Y vosotros, jugadores, sabéis que estáis tocados. Es normal. No se puede vivir este deporte sin emoción. Pero también sabéis lo que es levantarse. Lo habéis hecho muchas veces. Esta temporada. Esta década. En esta historia.

Tenéis dos partidos para demostrar quiénes sois. Dos oportunidades no para depender de otros, sino para mirar a la afición y decirles: “aquí estamos”. Jugad para ellos. Jugad para vosotros. Jugad por orgullo, por amor, por dignidad. Jugad porque si el ascenso se escapa, que sea habiéndolo peleado hasta el último segundo. Con el alma en los tacos. Con el corazón en la garganta.

No os pedimos milagros. Os pedimos fe. No os pedimos garantías. Os pedimos entrega. No os pedimos que miréis la clasificación. Os pedimos que miréis dentro de vosotros y os preguntéis si queda una chispa. Una. Porque con una sola chispa se puede prender un incendio de emoción. Y este equipo, si algo tiene, es capacidad de emocionarse y de emocionar.

Mirad a la grada. Mirad a los que os siguen con los ojos llenos de ilusión, incluso en la tristeza. A esos niños y niñas que gritan vuestros nombres sin importar el resultado. A esos padres y abuelos que han vivido todo: ascensos, descensos, injusticias, noches de gloria y días de barro. Y siguen aquí. Siguen creyendo.

Jugad por ellos. Jugad por lo que este escudo significa. No es solo un equipo. Es una forma de estar en el mundo. Es una resistencia emocional. Es una historia escrita con esfuerzo, no con flashes. Es una ciudad que no se rinde nunca. Que cuando cae, se levanta. Que cuando llora, vuelve a cantar.

Sí, lo sabemos: el objetivo está más lejos que hace semanas. Pero eso no cambia lo más importante: que aún hay camino. Y cuando hay camino, hay opción. Y cuando hay opción, hay que darlo todo. Sin miedo. Sin reservas. Sin pensar en lo que pudo ser. Solo en lo que aún puede ser.

Este equipo necesita recordar quién es. Necesita volver a sentir que el fútbol no se juega solo con las piernas. Se juega con la mirada, con el alma, con la fe. El fútbol, como la vida, te pone a prueba cuando menos lo esperas. Y esta es la prueba.

La prueba no es solo si subimos o no. La prueba es si sabemos quiénes somos incluso cuando tambaleamos. La prueba es si somos capaces de volver a creer. No por las matemáticas, sino por el convencimiento. Por la motivación interna. Por la esperanza.

Y a vosotros, afición, nos toca lo de siempre: estar. Animar. Empujar. Aunque duela. Aunque no sepamos si vale. Aunque parezca tarde. Porque si algo somos los franjiverdes, es eso: gente que no se baja nunca del barco. Gente que canta aunque le tiemble la voz. Gente que cree aunque no tenga certezas.

Dos partidos. Dos finales. Un solo camino: el del alma.

Los jugadores del Elche posan antes de un partido reciente en el Martínez Valero. / Matías Segarra

Que esta recta final nos encuentre con la frente alta, con la mirada limpia y con el corazón abierto. Porque el Elche no solo juega en el campo. El Elche juega en cada emoción compartida. Y hoy, más que nunca, toca jugar juntos.

Porque aunque el ascenso no dependa ya de nosotros, la dignidad, el orgullo y el alma sí. Y eso, queridos nuestros, se defiende hasta el final.