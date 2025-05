Un viaje musical

El Misteri d'Elx. / MATÍAS SEGARRA

Qué duda cabe que uno de los mayores problemas de la provincia de Alicante es el desconocimiento de sus moradores de las tradiciones y el legado cultural que atesoran las comunidades y comarcas que la integran. Alicante es un puzzle de territorios no siempre bien vertebrados, como se ha dicho muchas veces, y no es necesario que abunde en ello.

Durante la reciente Semana Santa quedé prendido una vez más por los Cantores de la Pasión de Orihuela, y mientras disfrutaba de sus melodías no pude evitar que la mente me llevase hasta el Misteri d´Elx.

Podría ser porque las fechas coincidieron con la presentación del documental que sobre la Festa ha realizado mi amigo Pablo Mas en colaboración con Manuel Gutiérrez Aragón. Podría ser. Pero existe un sentimiento más subterráneo. Una corriente que me hizo conectar ambas manifestaciones populares. Como si por un instante las notas de los oriolanos conectasen con la Consueta del autor sacramental ilicitano, dialogando con el mismo en un maravilloso juego de espejos.

Doctores tiene la iglesia, y no tengo ni idea de lo que podrán decir los estudiosos en la materia sobre el particular, puesto que de un tiempo a esta parte, por suerte, han proliferado las investigaciones acerca del Misteri, al que no le falta una Cátedra en la Universidad Miguel Hernández. Pero por encima de estudios científicos y por mera intuición me dejé llevar por el viaje que me conectó por las tierras del sur de Alicante, uniendo a Elche con la Vega Baja. Digan lo que digan, a mí no me van a quitar la satisfacción de haber realizado ese tránsito y de haber experimentado un enorme cúmulo de sensaciones cabalgando en él. Invito a que lo saboreen. Es completamente gratis.