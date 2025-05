“Soy atea, gracias a Dios”

Santiago Carrillo y Adolfo Suárez conversan en el Congreso de los Diputados en 1983.

Esta conocida frase la popularizó el histórico dirigente del Partido Comunista Santiago Carrillo y yo la escuchaba muy atentamente en las tertulias de la SER con Gema Nierga, junto a Miguel Herrero de Miñón, una tarde a la semana en La Ventana, cuando era niña.

En ese momento, yo no era consciente de los aprendizajes que políticos de tanta altura transmitían a través de las ondas hertzianas, y que tantos echamos de menos en la actualidad. Mi madre hacía comentarios con una pasión desbordada por la capacidad intelectual de esos tertulianos, a los que tenía verdadera devoción. Inolvidables esos momentos.

Sin saberlo, en aquellos años, al lado de la radio, a pilas, comentando con ella, aprendí lo que significaban el respeto, la tolerancia y la importancia de luchar por un mundo más justo. En ello sigo a día de hoy. Esos valores, que en mi casa eran habituales, han marcado mi vida.

Sin embargo, los acontecimientos sucedidos la última semana por parte de un representante de la Iglesia Católica me han hecho recordar que yo fui una rara avis, hija de padres “progres” que prefirieron no bautizarme. Nacida en plena transición democrática, eso trajo consigo diferentes anécdotas que, no sé si son para reír o para llorar, pero sucedieron.

En primer lugar, mi yaya intentó llevarme al pueblo para bautizarme a escondidas, para que no fuera “morita”, como decía con pesar por el hecho de que no estuviera bautizada. Afortunadamente, el cura del pueblo decidió no hacerlo sin el consentimiento de mis padres. A día de hoy, aún agradezco a la vida aquel gesto, que me ha permitido, con orgullo, no pertenecer a la institución católica.

Muchas personas me habéis escuchado decir aquello de “sí, yo soy defectuosa”, refiriéndome a mi discapacidad. Esa ironía que utilizo para romper el hielo en mi cotidianidad, dada mi situación física, tiene su origen en unas palabras que dijo un obispo en el año 2004, al referirse a la ley del matrimonio igualitario. Ese señor —por llamarlo de alguna manera, pues no merece ni siquiera ese calificativo— se atrevió a decir que los homosexuales eran un defecto de la naturaleza, al igual que los ciegos y los sordos.

En aquel entonces, una rebelde estudiante universitaria como yo, que acudía en furgoneta adaptada a estudiar todos los días junto a sus compañeros de batallas también con discapacidad sobre ruedas, decidimos llamarnos defectuosos también, para solidarizarnos ante semejante atropello pronunciado por un alto mandatario de la Iglesia. Eso ha quedado para la historia y es parte de mi ADN reivindicativo.

Lo que menos podía imaginarme es que, 21 años después, hubiera un obispo español emérito, nacido en Cocentaina, que se atreviera a decir semejante barbaridad como la que han escuchado mis oídos estos últimos días en una homilía pública. Es tan terriblemente cruel, vergonzoso y vomitivo, que lo voy a transcribir tal cual, para que se entienda la gravedad de los hechos. Soy incapaz de reproducirlo con otras palabras. Mi conciencia —yo sí la tengo— no me lo permite.

Ahí tenéis las perlas soltadas por este personaje, en una homilía en Salamanca:

“También para los niños nacidos con discapacidad, intelectual, física o psíquica. Esto es herencia del pecado y del desorden de la naturaleza”.

Solo me queda agradecer a mis padres por haber sido “pecadores” y haberme traído al mundo, pues estoy bien orgullosa de luchar por una sociedad mejor para todas las personas. No como esa Iglesia retrógrada que se vanagloria de ser una institución del bien y no se ha dignado a pedir perdón oficialmente por tan indignas palabras.

Es absolutamente vomitivo, asqueroso, indignante e intolerable. Por eso, pido a todas las personas decentes de la Iglesia Católica que exijan que ese “señor” se retracte y pida perdón por esas palabras tan desafortunadas.

Mientras tanto, yo, al igual que Santiago Carrillo, solamente puedo decir que, afortunadamente, soy atea gracias a Dios.

Qué orgullo siento.

Gracias, mamá y papá, por permitirme ser.