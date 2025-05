Elija su tribunal. Todo por el nuevo progresismo / INFORMACIÓN

Fraude de ley y atentado al derecho al juez legal. Elegir los jueces a medida, aunque esta elección carezca de eficacia porque todos son independientes, es lo último que faltaba a este PSOE al que el estado de Derecho le resulta incómodo y extraño. Ni la Constitución, ni la ley, que cambian o quieren cambiar al ritmo de los procesos que le afectan, importa a un partido que camina hacia la irrelevancia, sin tener en cuenta el mañana.

Pero no. España es una democracia y ésta no puede debilitarse al albur de circunstancias que, por temporales y muy personales, carecen de entidad para someter a todo un sistema a intereses espurios. La democracia es muy sensible a cualquier manipulación, pero es fuerte y los que hoy nos gobiernan carecen de entidad para torcerla o, al menos, para torcerla de forma irrecuperable. La soberbia de esta pléyade de sujetos mediocres no podrá, aunque se crean lo contrario, acabar con lo que tanto costó y menos aún para reclamar el privilegio de la impunidad cual autócratas de poca monta. Más que nausea dan tristeza que diría Aute.

Elevar a la condición de aforado a un investigado para eludir el órgano que debe juzgarle, corriendo contra el reloj, es el caso del que era presidente de la Diputación de Badajoz y ahora diputado autonómico, es una simple estafa procesal, una grave manipulación de la competencia objetiva utilizada para elegir el tribunal que debe conocer del asunto que afecta al hermano del presidente. No hay razón política alguna que justifique la premura del nombramiento, solo el intento de alterar las normas que regulan y disciplinan el derecho al juez legal que someten a su voluntad fraudulenta. Todo un partido y un gobierno al servicio de un atentado a la ley. Todo un partido y un gobierno jactándose de manipular la ley.

El derecho al juez legal garantiza, con carácter preestablecido, a los ciudadanos, ante cualquier hecho de la vida que tenga relevancia jurídica, que va a ser enjuiciado por un determinado tribunal, competencia objetiva y uno concreto, de un lugar único, competencia territorial. Garantía que evita que el Estado decida quién ha de juzgar a quién. Un logro del sistema democrático.

Los aforamientos, caducos en buena parte, tuvieron solo la finalidad de asegurar la función parlamentaria frente al Ejecutivo en los delitos de reunión y expresión, evitando que el Judicial pudiera atentar contra la esencia de la función legislativa. La extensión de esta garantía a tantos políticos es y se ha convertido en un privilegio, pues se extiende a cualquier delito, incluso aquellos que carecen de relación con la actividad parlamentaria.

No obstante, una vez establecidos, se han convertido en criterios de determinación de la competencia, objetivos, de modo que un parlamentario autonómico debe someterse a los Tribunales Superiores de Justicia por los hechos delictivos que pudieran haber cometido.

Es posible, no obstante, que un aforado deje de serlo o a la inversa, pero modificar la competencia tiene el límite, no claro, del momento de apertura del juicio oral, el cual impide o cierra todo cambio en el órgano que debe entender de un asunto. Es el efecto de la litispendencia que, no obstante, tampoco está claro en la ley y en la jurisprudencia.

En al asunto del hermano de Sánchez, pues esta es la cuestión, se dictó auto de apertura del juicio oral frente al nuevo y presuroso parlamentario, pero existen dudas, por horas, de si lo fue antes o después de dictado ese auto que, como es bien sabido, no se supedita a la existencia de recursos que no son suspensivos, frente al auto de transformación de las previas en abreviado.

Lo grave de este ejemplo de manipulación política de la ley es que la promoción del tal Gallardo no responde a razón política alguna, sino al interés espurio de traspasar la competencia del juez penal o la Audiencia Provincial de Badajoz, al TSJ de Extremadura. Y se ha hecho con plena conciencia del fraude y se ha hecho sin reparo alguno ante la opinión pública, poniendo al servicio de Sánchez a todo un partido, a todo un parlamento, el extremeño, a todo un Poder Judicial y contra la ley que no permite o no debe permitir el abuso del derecho. Todo les resulta indiferente y ya actúan y se comportan como auténticos autócratas que, a pesar de la evidencia de sus actos, son aplaudidos por muchos de los nuevos progresistas de aires tropicales.

Nunca jamás se vio un caso similar, pues los aforamientos interesados existieron, pero disfrazados, no evidentes y urgentes. Las formas ya no importan a quienes quieren dejar claro quién manda y su carencia absoluta de frenos.

Esperemos a ver qué sucede, si el TSJ analiza lo hecho, los tiempos, la voluntad de torcimiento de la ley, el uso y abuso de la misma por el Ejecutivo plantando cara al Judicial, mostrando que es él quien quiere gobernarlo todo caminando hacia un sistema de poder único. Tanta memoria democrática les ha hecho comprobar la utilidad de lo que han leído con delectación y comprobado sus ventajas. O a lo mejor no han leído tanto y se comportan según sus inclinaciones más íntimas.