Entre 1712-1714: Antonio Palomino, "Huida a Egipto". (Museo de las Bellas Artes, Córdoba)

La dona de la fotografia és ma mare; el lloc, l’hort d’en Joan, on es trobava la casa familiar, que es veu a l’altra fotografia; la data, l’estiu del 1975; la màquina fotogràfica, una Kodak Fiesta que els pares, cedint finalment a la meua insistència, em regalaren el 1965, quan els alumnes de l’Institut Laboral vam anar a Barcelona en viatge d’estudis per celebrar el final del nostre Batxillerat Elemental. Però allò més remarcable de la imatge, i el que mou aquest text, és la palmera que hi ha al darrere, tant i tant doblegada que les palmes quasi toquen en terra.

Donat que l’hort d’en Joan fou plantat al segle XVI, encara que l’avi i el pare en tingueren una cura extrema (regant-lo, escarmundant-lo, llaurant-lo) i encapurutxaven les palmeres per a obtenir palma blanca per al Diumenge de Rams, a meitat del segle XX les palmeres més velles havien esdevingut molt altes i havien perdut la verticalitat; en considerar-se perilloses, ja no se les pujava, no es monyien, no s’escarmundaven i, amb el pes creixent de les palmes i dels ramassos de dàtils, l’estípit -format per fibres flexibles- s’anava curvant més i més fins el punt que la corona quasi tocava en terra. Sense poda ni conreu, el vegetal esdevenia més i més dèbil fins que, finalment, el tronc s’esgarrava i, com és natural, la palmera moria. Aquesta era entre nosaltres la mort natural de les palmeres: morien de velles, elles soles, perquè cap hortolà perdia temps ni diners en tallar-les. Clar que açò passava fa molt de temps, quan jo era menut i les plantacions de palmeres tenien encara -com l’havien tingut sempre- un valor econòmic grandíssim, quan no eren encara un vegetal només amb interès ornamental i la palmera que es desplomava en un bancal agrari no representava cap problema. Recorde que quan la iaia em portava a l’hort d’en Joan, em sorprenia veure tantes palmeres doblegades, cosa que no hi havia als altres horts que freqüentava amb els pares: els del Sol, de Motxo i de Travalon Baix.

En 1975: Gertrudis Urban Valero a l'hort d'en Joan. / INFORMACIÓN

Tanmateix, a mesura que avançaven els meus estudis sobre la ciutat, entenia que la raó d’aquella curvatura exagerada era l’antigor de la plantació. Es tractava d’un cas diferent al de les palmeres que les tombava el vent però que, en mantenir-se arrelades, tornaven a anar cap amunt formant una pipa (recordeu la famosa foto de una pipa a l’hort de Baix amb el pont de Ferro i el tren de vapor al fons o la pobreta pipa de Sempere que tombà una ventolera l’any passat).

Bé és cert que hi ha palmeres que perden la verticalitat i deixen d’escarmundar-se però, si el pes de la capçada no és exagerat, com l’altura augmenta molt pocs centímetres a l’any, deixen d’inclinar-se, tornen a tirar cap amunt i encara que perden vitalitat i deixen de créixer, poden seguir vives durant moltes dècades (així n’hi ha encara una a l’hort d’en Joan, una femella altissima a la que no se puja des de fa vint o trenta anys, pot ser encara supervivent de les primeres que conformaren l’hort).

En 1472: "La fugida a Egipte"; gravat de la Biblioteca Nacional de España. / INFORMACIÓN

Sempre que veig aquelles palmeres arquejades, pense que aquesta mort lentíssima i natural de les palmeres pot trobar-se en l’origen de la llegenda que, arreplegada als evangelis apòcrifs, narra com una palmera nodrí la Sagrada Família quan el nen Jesús i sos pares tenien fam en la fugida a Egipte escapant dels sicaris d’Herodes el Gran, rei de Judea, que no volia competència al seu regne. La iconografia d’aquest miracle és extensíssima i va des de l’art paleocristià fins el barroc contrareformista; habitualment -encara que no sempre- a la imatge hi ha una palmera acompanyant la Sagrada Família i en ocasions hi trobem detalls encisadors.

Fixeu-vos en l’estampa tardomedieval on la Maredéu agafa amb els dits un dàtil del ramàs carregat de fruit que la generosa palmera li ofereix; en recordança i agraïment eterns, dins del pinyol del dàtil hi ha un punt blanc que representa la dent de Maria que mossegà el fruit. També en el quadre de Palomino es veu al fons una palmera que s’arqueja graciosament -igual que ho feien les de l’hort d’en Joan- per oferir aliment als pobres emigrants. Hi ha una segona versió llegendària de la palmera gentil que s’inclina, en aquest cas per a amagar entre les seus palmes la Sagrada Família que fugia a Egipte. I encara, una tercera que, obeint el Jesuset, s’inclina per donar-los ombra. Les moltes bondats de la palmera en feren un vegetal beneït per a les tres religions monoteistes, un vegetal que es trobava al paradís, a la vora del Déu cristià i de l’Alà islàmic, un vegetal que, per la gràcia divina, tenia el do de diferenciar el mascle i la femella, com els homes i les dones.

En 1968: casa i palmeresa l'hort d'en Joan. / G. Jaén

De les palmeres, els elxans sabérem obtenir abundants beneficis: a més de dàtils i palma, antigament, abans de l’aparició dels plàstics derivats del petroli, amb les palmes seques -tant blanques com verdes- es feien sostres i parets de barraques i coberts, para-sols, estores, raspalls, cabassos, cistells i cistelles, capells, graneres i molts altres objectes d’ús comú en la vida domèstica; també, abans dels fertilitzants químics, les tabales i els sedassos (com els excrements dels animals i de les persones) servien per a adobar els camps; quan el ferro, els materials de construcció i la llenya encara tenien un alt valor d’ús i de canvi, amb els cascabots es feien bardisses per a delimitar les propietats o s’aprofitaven com a combustible per als forns, com també les tabales, les caixetes i els ramassos; de les palmetes es feien nugasses; algunes palmes tendres eren menja per als conills i les ovelles que vivien al mateix hort; el cor de la palmera -anomenat margalló- era una vianda exquisida; i els troncs -encara que filosos i no gaire bons com a fusta- aprofitaven, si se sabien treballar bé, per a fabricar biguetes, portes i altres elements constructius. M’agrada rememorar sempre l’antiga cançó persa -en vaig tenir notícia gràcies a Pere Ibarra i Nicasi Mira- que es complaïa dels dos mil usos que pot tenir la palmera.

¿Com no concloure dient que aquest vegetal no es mereix la dissort que està tenint a Elx, on trobem tantíssimes palmeres abandonades, sense reg, sense poda, devorades i assecades pel morrut roig i per la paisandisia, assolades pels agricultors i els xaleteros, menyspreades per l’actual Corporació municipal que, per primera vegada en la història, les elimina impúdicament dels carrers i els espais públics de la ciutat? Les palmeres d’Elx es moren, entre proclames triomfalistes, falses i interessades, però no de mort natural sinó matades pel progrés, l’automòbil, la perpètua incúria i descurança que el Municipi ha tingut i té envers aquest vegetal sagrat que nodrí, amagà i refrescà el nen Jesús quan amb son Pare i sa Mare deixava Betlem per exiliar-se a Egipte. ¿I com no esmentar encara, amb aquell exili bíblic, el drama terrible i sagnant que viuen, davant la indiferència del mon sencer, els habitants d’aquelles terres, massacrats sense pietat pels Herodes neonazis que ocupen el poder al món i que perpetren per acció i per omissió una matança espantosa d’innocents a les martiritzades contrades de Palestina?