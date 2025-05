Coman deprisa que vamos a bombardear

Lucía Feijoo Viera

Hasta qué punto está llegando la situación en Gaza por parte no de Israel, sino del Gobierno ultranacionalista de Netanyahu, que no es exactamente lo mismo. Destruir todo el territorio, expulsar a la población palestina y aniquilarla con bombas, hambre, sed y sin medicamentos son las intenciones claramente expuestas, aplaudidas por Estados Unidos. Cierto es que Joe Biden advirtió de que no apoyaría una nueva ocupación de Gaza. Pero con Trump en la Casa Blanca existe luz verde. El infame plan consiste en vaciar la Franja, reconstruirla y convertirla en la ribera de Oriente Medio.

El espectáculo total del genocidio, que no es una guerra, viene produciéndose desde octubre de 2023 ante la atenta mirada de los espectadores sentados en sus casas y viendo la tele mientras comen o cenan. Enfrente, la Unión Europea mira a las nubes con impotencia. Ahora toma medidas tras ver que esto es absolutamente inadmisible. Entre otras cuestiones, revisará su acuerdo con Israel como consecuencia de la masacre.

Las imágenes de hambruna masiva han promovido una ayuda humanitaria de Naciones Unidas para aplacar a los cómplices de la matanza. Una gota en el océano de las necesidades. Coman ustedes una migaja que después hay que bombardear. Bebés, niños, mujeres y lo que haga falta. Ataques contra viviendas, refugios, tiendas de lona u hospitales. Es decir, arrasar, limpiar y quedarse. Esta es la brutal ofensiva de los caritativos. El primer ministro israelí, el demócrata Netanyahu, ansía tener todas las papeletas a fin de apuntar su ilustre nombre en las peores páginas de la historia.

Cada vez hay menos vías de escape y ningún lugar es seguro en la zona. Y no es que los milicianos de Hamás sean angelitos de la guarda. Eso no puede justificar la aniquilación de miles de inocentes. Recuérdese que el Tribunal Penal Internacional emitió una orden de arresto, en noviembre de 2024, contra él y su exministro de Defensa por crímenes contra la humanidad. Se depende de la colaboración policial de los Estados firmantes del Estatuto de Roma, dentro de los cuales no figura Israel ni Estados Unidos. Los jueces también aprobaron la orden de arresto de un alto cargo de Hamás.

Netanyahu no tiene el menor interés en pactar un cese permanente de las hostilidades, y Trump no muestra la menor voluntad de que se produzca. De este individuo depende sobre todo. El hambre, la miseria y la destrucción, sin embargo, no se centran únicamente ahí. Actualmente respiran 56 conflictos armados en el mundo con crisis humanitarias y gran cantidad de víctimas. Por cierto, unos 828 millones de personas padecen hambre. Lejos de disminuir, la cifra ha aumentado desde la pandemia.

El derecho internacional se pisotea diariamente y no ocurre nada. Exige distinguir entre objetivos militares y no militares. Según los datos, más de 50.000 asesinados con bombas estadounidenses y aviones de idéntica estirpe pilotados por israelíes. La estrategia de exterminio progresivo funciona de maravilla e incluso se exhibe orgullosamente con fotos y vídeos de la devastación. Las atrocidades persiguen eliminar a un pueblo de su territorio y están legitimadas con la venia de Donald Trump.

Al respecto, la movilización social ha sido con cuentagotas. Es necesaria en favor del pueblo palestino, de la justicia y de los derechos humanos, un asunto que nos concierne a todos. O el mal sueño de un parque temático en Gaza será un hecho bajo el patrocinio del que ocupa hoy el despacho oval. Emigra como puedas o exterminación. No es posible aceptar la barbarie y quedarse con los brazos cruzados, a merced de la impunidad y la prepotencia de algunos a los que, increíblemente, les votaron.

El Gobierno de España ha movido los dedos, pero la amplitud de la tragedia requiere mucho más. Pedro Sánchez fomenta una coalición internacional para romper el bloqueo a Gaza con sanciones a Israel. El ministro Albares defiende la suspensión del acuerdo con la Unión Europea, un embargo de armas respaldado por el Congreso y otros castigos. En suma, debilitar el aparato que sostiene a los genocidas. ¿Suficiente? No va por ahí Feijóo, quien sin sonrojarse pide frenar el «acoso y derribo» contra Israel.

Da la casualidad de que la fiscal general de ese país acusa a Netanyahu de usar Gaza como distracción para impulsar leyes que ponen en jaque la democracia y debilitar las instituciones, especialmente la independencia judicial. El presidente del Tribunal Supremo califica de «delicado y frágil» el tejido democrático. El primer ministro se enfrenta a cargos de fraude, abuso de confianza y aceptación de sobornos en un triple caso de corrupción. Por si fuese poco, ha reconocido su táctica de pagos de Catar a Hamás desde 2018, con la intención de dividir a los palestinos e imposibilitar la creación de un Estado. No es fácil olvidar que ese grupo islamista lanzó un ataque sin precedentes contra Israel el 7 de octubre de 2023. El viejo conflicto palestino-israelí explotó y empezaron los ataques sobre Gaza hasta llegar a donde se ha llegado.

Como vemos, el paisaje está lleno de paradojas, estragos e incertidumbres, y todo es susceptible de empeorar de un modo u otro. El convulso siglo XXI sigue con su inquietante hoja de ruta. Mañana, si alguien no lo impide, más ración de la misma sopa.