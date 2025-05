Mariano Ozores. / EFE

No me gusta que hayan escrito en la misma frase el nombre de Mariano Ozores y el año Franco. Por lo visto hay demasiadas columnas que llenar en poco tiempo, y los tertulianos multiuso están a la que salta. Confieso públicamente que para mí el cine de don Mariano Ozores es algo más que un placer culpable. Empleo el don de quien a base de dirigir 96 películas que hicieron pasar por taquilla a cien millones de espectadores merece todos los respetos. Los mismitos, y alguno más, que los aplaudidos Gila o Toni Leblanc.

Por edad y por cuestión de vecindad, las películas de Mariano Ozores llegaban a mi ciudad de uvas a peras, casi siempre con retraso, al cine Cervantes, para rabia y rechinar de dientes de las otras tres salas que se encontraban en funcionamiento en el pueblo. Pero es que el material con el que trabajaba don Vicente Espadas Palomares no admitía rivales. Se quedaba con todo lo mejor.

De este modo, y mediante programas dobles imposibles, llegué a ver la integral de Pajares y Esteso (sí, reconozco que vi Los bingueros y el resto de películas protagonizadas por ellos en pantalla grande) con verdadero júbilo adolescente. Aunque a decir verdad quien me gustó de veras fue el hermano del director, don Antonio Ozores, doctor cum laude en humor patrio. Casi nunca hacía de protagonista, pero sus apariciones elevaban el termómetro de las risas hasta límites insospechados. En tiempos de cineclub, con mucho Ingmar Berman en vena y adicto ya a las entregas anuales de Woody Allen, no me duelen prendas en decir que los viernes que completamos con una película de Mariano Ozores y una entrega del Un, dos, tres no necesitamos tomar ninguna pastilla. Contextualizando su trabajo en la época, por supuesto.