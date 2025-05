Putin, Ucrania, y Europa: claridad estratégica

Putin propone a Trump elaborar una hoja de ruta para la firma de tratado de paz en Ucrania

¿Por qué Putin decidió tratar de someter Ucrania a partir de 2013-2014? Recordemos que en aquel momento el país estaba a punto de firmar un acuerdo de asociación con la UE. Cuando el presidente Yanukóvich dio marcha atrás, por la presión del Kremlin, estalló la revuelta popular conocida como “Euromaidán”. Yanukóvich tuvo que dimitir y huir del país, instalándose un gobierno pro-europeo que retomó el proyecto. Tras lo cual Putin anexionó Crimea y estimuló la aparición de una fuerza separatista prorrusa en el Dombás (Este). Con la invasión a gran escala del 24 de febrero de 2022 el dictador ruso trató, a través de una guerra relámpago, de tomar Kiev, derrocar al presidente Zelenski, poner un gobierno títere y convertir a Ucrania en un país satélite de Moscú al estilo de Bielorrusia. Tras más tres años de guerra no hay que perder de vista que gracias a la inesperada resistencia ucraniana, y al apoyo occidental, Putin ha fracasado en alcanzar su objetivo original y principal.

En todo caso, Ucrania no es lo único que interesa a Putin. Su plan es más amplio, particularmente si lograra salir victorioso en ese escenario, ya sea en el campo de batalla o en la mesa de negociación, pues busca reconstruir una esfera de influencia en Europa oriental y proyectar su poder, dominación e influencia sobre el conjunto del continente, aprovechando además el debilitamiento del vínculo transatlántico tras el regreso de Trump a la Casa Blanca.

El inquilino del Kremlin considera, bien por su tendencia imperialista, cuya tradición hunde sus raíces en Stalin y los zares, bien por su paranoia anti-occidental, o por ambas razones, que debe restablecer esta área de influencia en su entorno inmediato, como “cinturón” protector de la Federación Rusa frente a una fantasmagórica agresión de la OTAN en dirección de sus centros neurálgicos de poder en Moscú y San Petersburgo, ubicados en la Rusia europea.

El dictador cree además que su modelo autoritario, nacionalista y tradicionalista está en alza frente al modelo europeo basado en el ideal supranacional, la democracia y la libertad de pensamiento. La vuelta de Trump ha alentado las esperanzas de Putin sobre el declive occidental, lo que facilitaría no solo su victoria militar o diplomática en Ucrania, sino también la posibilidad de agredir con éxito a países en la “zona intermedia” pero cuya población mira crecientemente hacia Europa, como Armenia, Georgia, Moldavia e incluso también algunos que forman parte de la UE y de la OTAN como Lituania, Letonia, y Estonia, para así construir un arco defensivo desde el Mar Báltico hasta el Mar Negro y el Cáucaso, como en la época del Pacto de Varsovia.

Es un error pensar que lo que se está decidiendo en Ucrania es muy importante para los países fronterizos con Rusia pero no tanto para España o Portugal. Nuestra seguridad colectiva y nuestra independencia como europeos están gravemente amenazadas. Para ello no es preciso que los tanques rusos crucen los Pirineos. Basta con tratar de disolver la cohesión de la UE, poniendo a prueba la solidaridad entre sus Estados miembros ante una agresión a un país báltico, además de desplegar las estrategias de desestabilización ya en marcha a través de acciones híbridas de sabotaje, espionaje, desinformación e injerencia en procesos electorales. Para ello cuenta con la ayuda de buena parte de la ultraderecha de los países occidentales, la cual trabaja para minar nuestra unidad desde dentro, debilitar nuestras instituciones comunes y ralentizar el proceso de integración. Ante ello, es imperativo consolidar la coalición proeuropea entre democristianos, socialdemócratas, liberales y ecologistas, y profundizar en la dinámica federal: defensa común y unión política.

El continuo y firme apoyo a Ucrania, con independencia de lo que haga Trump, debe seguir siendo la argamasa de la actual mayoría política en las instituciones europeas. Las nuevas sanciones a la flota fantasma rusa y los aranceles a sus fertilizantes son fundamentales para minar los ingresos que sirven para financiar la maquinaria bélica de Putin. Con el mismo fin, hay que bajar el límite al precio del petróleo ruso y dejar por completo de comprarles gas.

Por otro lado, dada la superioridad numérica en soldados y armamento de Rusia, Europa debe acelerar la producción y entrega de munición de artillería, blindados, drones, defensa antiaérea y misiles de largo alcance, de modo que el agresor no logre romper la línea del frente, que apenas se ha movido durante 2024, en una probable ofensiva en el verano de 2025. Más aún si Trump dejara de dar armas a Ucrania. Los nuevos instrumentos financieros paneuropeos para la licitación y producción conjunta de armamento, EDIP y SAFE, deben servir a este propósito.

Dado el altísimo coste en vidas, casi un millón de bajas entre muertos, heridos y desaparecidos; y financiero, con una economía rusa que solo se mantiene a flote gracias a la industria armamentística, alguien distinto de Putin pararía los combates y consolidaría sus “ganancias territoriales” en unas negociaciones, con ayuda de Trump. Al fin y al cabo Rusia ha logrado amputar a Ucrania el 20 por ciento de su territorio y establecer el estratégico “puente” terrestre que conecta Crimea con el Dombás. No es poca cosa. Sin embargo Putin no lo hace (todavía) porque habiendo declarado la anexión de las provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiya a la Federación Rusa, no ha logrado ocupar completamente ninguna de ellas y porque, aun sin el territorio que se le ha arrebatado, Ucrania sigue siendo viable como país libre y democrático, además de candidato a ingresar en la UE. Esa es la gran derrota estratégica de Putin. No es momento de bajar los brazos.