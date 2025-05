Sentado en una silla modelo imperio, sobre una plataforma única, con toldos y flores

Los toldos que se han instalado en la calle Hospital, en pleno centro de Elche.

El 28 de mayo de 2023 se celebraron las últimas elecciones municipales, por lo que este miércoles se cumplen dos años desde que el PP y Vox, con el pacto suscrito bajo un sol de justicia ante la ermita de Valverde, asumieron la responsabilidad de gobernar el Ayuntamiento de Elche, y es un momento propicio para hacer un balance provisional de la gestión realizada.

El meridiano de un mandato político es un momento un tanto ingrato, como cuando se te mete una piedra en el zapato y no sabes que hacer para quitártelo, puesto que ya ha transcurrido tiempo más que suficiente desde que se inició y ya no vale la excusa de la herencia recibida para justificar lo que no se ha hecho o se hace; donde se puede vislumbrar si las promesas electorales han quedado disueltas como un azucarillo en el café y donde aparece la sensación de resignación en el gobernante y del ciudadano respecto a aquello que no se ha hecho hasta la fecha, pues difícilmente se va a poder afrontar y convertirse en una realidad debido a la tardanza en la tramitación administrativa de cualquier proyecto, por lo que se tiene la convicción que lo que no se ha empezado difícilmente se va a poder terminar antes de finalizar el mandato.

Lejos quedaron las promesas electorales, intenciones que soporta el papel, pero no la realidad ni la gestión ordinaria, las cuales son muy ingratas y suelen ser muy tozudas colocando las cosas en su sitio y convirtiendo en mojado el papel que sirvió de sustento a las declaraciones políticas que sirvieron para movilizar al electorado y con ello decidir su voto. Esto le suele pasar a todos los partidos políticos, que a la hora de elaborar el programa electoral tiran con pólvora del rey e introducen propuestas, proyectos y actuaciones de imposible cumplimiento, bien por carecer de recursos y presupuesto para poder hacerlas, bien porque no dependen únicamente de su voluntad, decisión o capacidad de actuación o bien porque lo único que se persigue es presentar un proyecto idílico capaz de engatusar al personal, pero carente o falto de sustrato real, y esto mismo, le ha pasado al actual equipo de gobierno de la ciudad, que, llegado el meridiano de su mandato, en el apartado del debe en su contabilidad y en la casilla del no sabe, no contesta, se encuentran ubicados, durmiendo el sueño de los justos, los grandes proyectos que prometieron electoralmente, y que, de suyo, hubieran contribuido a mejorar, transformar y modernizar nuestra ciudad, entre los que podemos destacar: el Tram, la finalización de la Ronda Sur, Las Clarisas, la finalización de la remodelación del barrio de San Antón, el Conservatorio, el Auditorio o Centro de Congresos , la restauración de Santa María, el aumento del suelo industrial con el Porta d’Elx, entre otros.

En el haber de la contabilidad de este Gobierno municipal, debemos apuntar, por un lado, el inicio de las obras en el Mercado Central, un proyecto que se ataca con la duda e incertidumbre de si al final contará con un elemento tan reclamado como esencial por los placeros, como es el parking, que, hoy por hoy, no está contemplado; por otro lado, la resolución final del problema urbanístico propiciado por el edificio de Riegos del Progreso, si bien la solución aplicada no ha dejado de ser curiosa, toda vez que no se impulsa a consecuencia de la gestión sino por la adquisición con fondos públicos de dicho edificio, desconociendo cuál va a ser su destino ni su utilización pública; y además, el transporte urbano a las pedanías. Por último, debemos sumar al haber, la hiperactividad demostrada en áreas de gestión municipal como Recursos Humanos, Fiestas y Mantenimiento, entre otras, donde las partidas presupuestarias municipales se han disparado hasta límites hasta ahora desconocidos: la partida de personal ha aumentado aproximadamente nada más y nada menos que en 15 millones de euros; en Fiestas no saben ya que hacer para asignar sus recursos y en Mantenimiento, con lo de las plataformas únicas, los toldos, la remodelación de plazas y calles, con retrasos más significativos en la finalización de las obras contratadas, las sillas modelo imperio del salón de plenos, quitar y poner carriles bici, el cambio de farolas que funcionaban por otras de un estilo más acorde con los gustos de los que gestionan el municipio, la colocación de macetas, árboles y flores, en cualquier rincón y especialmente en la zona del centro histórico, todo ello ha motivado y propiciado un desequilibrio presupuestario que ha dado lugar a la aplicación de un Plan Económico-Financiero, que por la declaración de los responsables municipales es una bendición, en vez de ser una intervención, como realmente lo es, a pesar de las excusas y de las justificaciones confusas que buscan confundir, pues con él se obliga a los responsables municipales a volver a la senda del equilibrio presupuestario, la cual abandonaron debido a una mala gestión. No cumplieron las reglas que les obligaban, pues gastaron más que lo que ingresaron, para que se entienda.

Esto es un balance provisional, donde como todo en la vida, hay luces y sombras, donde hay proyectos muy necesarios e importantes que ni siquiera se han iniciado y otros, fundamentalmente de gestión ordinaria, que se han ejecutado hasta límites insospechados, con una hiperactividad que ha conseguido imponer en la ciudadanía su relato, pues, ¿a quién no le gusta ver su ciudad bonita, llena de flores, farolas nuevas, con toldos para dar sombra y con plazas o jardines remodelados? ¿A quién no le gusta disfrutar de unos eventos festivos de calidad, con mucha pólvora y música? Pues a todos, es evidente, pero una vez contestada esta pregunta, debemos efectuarnos otra: ¿tenemos suficientes recursos públicos para afrontar estos gastos? La respuesta es desgraciadamente no, de ello el desequilibrio presupuestario y la aplicación del Plan Económico-Financiero. Gestionar lo público supone una responsabilidad, pues se trata del dinero de todos, por lo que no puede consistir en atender y realizar cualquier actuación sino únicamente aquellas que respondan al interés general, por lo que como dijo Filippo Pananti: «Saber gobernar es saber elegir».

En la vida municipal, no solo existe el Gobierno, sino también, aunque a veces no lo parece, también está la oposición, que parece arrastrar el ostracismo, la tristeza y la vacuidad que impone encontrarse en el páramo desértico que implica no gobernar, donde casi es imposible imponer su relato, bien porque carezca de él o bien porque el del Gobierno municipal es más populista y tiene más eco publicitario o propagandístico, pero la realidad es que en las terrazas, en la cola del supermercado, en la peluquería o esperando turno en la OMAC, escuchas conversaciones de los ciudadanos sobre lo bonita que está quedando la ciudad y sobre lo simpático que es el alcalde, difícilmente se escuchan los argumentos de la oposición sobre la gestión municipal, lo que evidencian que el relato, hoy por hoy, parece que lo tienen ganado los que gobiernan el municipio y mucho trabajo tiene que hacer durante estos próximos dos años la oposición para poder invertir esta tendencia, pues recordemos que en política las tendencias, el relato y el marco político son factores determinantes para ganar unas elecciones. Como dijo Konrad Adenauer: «En política lo importante no es tener razón, sino que se la den a uno».