La I Fiesta de la Lectura en Alicante: una celebración imprescindible y una expresión de ciudadanía

Este domingo 1 de junio de 2025 la Plaza del Ayuntamiento de Alicante se transformará entre las 10:30 y las 12:00 de la mañana en un gran escenario al aire libre donde la lectura será la auténtica protagonista. Bajo el sugerente título de “I Fiesta de la Lectura”, dos entidades culturales, Nutopía y La Biblioteca de los Libros Felices, han unido esfuerzos para invitar a todos los ciudadanos a una jornada única cargada de música, literatura, arte y, sobre todo, libros. Pero más allá de una celebración puntual, esta iniciativa se alza como un poderoso recordatorio de la importancia que tiene la lectura, especialmente para las generaciones más jóvenes, en la definición de la palabra “cultura” que ofrece el Diccionario de la Real Academia: “Conjunto de conocimientos que permiten a alguien desarrollar su juicio crítico”.

Una celebración de la lectura en todas sus formas

El evento promete reunir a músicos, poetas, escritores, libreros, bibliotecarios, pintores y, por supuesto, lectores de todas las edades en un homenaje vivo y vibrante al placer de leer. Desde las Guitarras del Dúo Joe & Charly hasta las lecturas dramatizadas de Maira Arango y Miguel Sarceda, pasando por la poesía de José Luis Rico y la participación de reconocidos escritores alicantinos como Paz Castelló, Enrique Botella y Lourdes Sabater, la Fiesta de la Lectura ofrece una experiencia multisensorial que subraya el carácter inclusivo, inspirador y universal de la lectura.

Uno de los aspectos más simbólicos de la jornada será la creación de una biblioteca colectiva con los libros aportados por los asistentes. Esta biblioteca, construida con las aportaciones voluntarias de los ciudadanos, podrá ser compartida por todos, en un gesto que subraya la generosidad inherente al acto de leer y de compartir conocimiento.

Además, los pintores Eduardo Lastres, Javier Pastor y Alfonso Navarro contribuirán con su arte a plasmar visualmente el espíritu lector, y sus obras serán posteriormente exhibidas en las sedes de las entidades organizadoras y colaboradoras. Esta sinergia entre literatura, pintura y comunidad no es casual: responde a una visión de la lectura como eje articulador de la creatividad y el pensamiento libre.

Leer: una herramienta crítica para construir cultura

Detrás de la alegría de la Fiesta de la Lectura subyace un mensaje esencial: leer es un acto profundamente transformador. No se trata únicamente de una afición o de una forma de entretenimiento, sino de una de las herramientas más poderosas para afrontar la llegada de la cuarta era de la historia de la humanidad. En un mundo cada vez más saturado de información, muchas veces superficial o distorsionada, la lectura pausada, reflexiva y selectiva se convierte en un escudo contra la manipulación y la ignorancia absolutamente imprescindible para sentirnos verdaderamente humanos.

Los libros son esenciales para acercarnos al conocimiento y nos permiten entender la complejidad del mundo que nos rodea. Nos dan voz, criterio, argumentos. Nos invitan a imaginar, a soñar, a comparar, a cuestionar. Por ello, fomentar la lectura es fomentar la libertad de pensamiento. Y este proceso es lo que permite inculcar en cada persona la capacidad de comprender y transformar la realidad desde la razón y la sensibilidad.

Leer en la juventud: un hábito que forja futuros

Aunque el evento está abierto a todos, es especialmente relevante para los jóvenes. En una era dominada por las pantallas, los algoritmos y la inmediatez, el hábito de la lectura se enfrenta a retos formidables: la capacidad de concentración disminuye, la lectura profunda es sustituida por titulares rápidos y fragmentados y la experiencia ética y estética que ofrece un buen libro corre el riesgo de diluirse entre vaguedades superficiales.

Por eso, actividades como la Fiesta de la Lectura no son solo celebraciones sino actos de resistencia cultural. Acercar la lectura a los jóvenes es ofrecerles herramientas para vivir mejor, con mayor profundidad, mayor empatía y mayor capacidad de análisis. Es también ayudarles a encontrar su voz en un mundo ruidoso, a fortalecer su identidad en un entorno cambiante y a ampliar su horizonte más allá de lo inmediato.

Un joven lector no solo mejora su vocabulario o su capacidad de redacción. También cultiva la introspección, desarrolla la capacidad de dialogar y de concordar y se convierte en un ciudadano más consciente y comprometido. Leer no es huir del mundo sino comprenderlo mejor. No es encerrarse sino abrirse. Por eso, toda política educativa, toda iniciativa cultural y todo esfuerzo ciudadano que promueva la lectura entre los jóvenes es sin duda una inversión a largo plazo en un futuro más libre, más crítico y más humano.

Una invitación abierta a todos

La Fiesta de la Lectura del 1 de junio te invita personalmente a participar, a venir acompañado del libro que estés leyendo, a compartir historias, a descubrir autores, a emocionarse con la palabra. Y lo hace desde una concepción profundamente democrática y participativa de la cultura: todos pueden sumarse, todos pueden contribuir, todos pueden llevarse algo. No hay filtros ni barreras; solo ganas de leer y de dejarse llevar por las letras.

Gracias al apoyo de múltiples entidades -Ayuntamiento de Alicante, la Diputación de Alicante, la Universidad de Alicante, asociaciones de comerciantes, instituciones culturales y cívicas y empresas- este evento demuestra que la cultura puede y debe ser transversal, accesible y comunitaria.

Leer para vivir mejor

La Fiesta de la Lectura no es solo un evento cultural sino un manifiesto viviente que recuerda algo fundamental: leer es vivir mejor. Es comprender, conectar, crecer. Es el alimento del espíritu y el ejercicio más noble del pensamiento. Y si logramos que los jóvenes abracen la lectura como una forma de vida habremos ganado no solo lectores sino ciudadanos capaces de imaginar y construir un mundo más justo y más bello.

Este domingo, en Alicante, estáis todos invitados a disfrutar entre versos, pinceles y páginas abiertas. Porque leer, como toda fiesta, es también una forma de celebrar lo que somos y lo que podemos llegar a ser. Es la hora de los ciudadanos lectores. ¿Te apuntas?