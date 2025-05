Jugando en la Santa Faz

Niña vestida de peregrina, a las puertas del monasterio de la Santa Faz. / Navarro

El jueves 1 de mayo, como sabemos, fue el día de la Santa Faz. En otro tiempo yo acudía a la romería haciendo bastante más recorrido. Iba con mi abuela, con mis padres, con mis vecinas o con mis compañeras del instituto, según las épocas. Ahora camino menos, pero miro más. Y esta vez he visto algunas cosas que me han reconciliado con el extraño hecho de compartir espacio y tiempo con otras 350.000 personas que también andaban por allí respirando primavera.

Me resultó muy agradable ver a unas cuantas familias que habían plantado las mesas a un lado de la carretera y comían alegremente. Otros estaban sentados a la sombra de unas oliveras con los pies metidos en grandes matas de margaritas silvestres. Había grupos de amigos, vecinos, gente de las hogueras… Por supuesto, no faltaba la sempiterna cola de entrar a la iglesia a saludar a la Santa Faz. Ni la mistela y los rollitos de anís. Ni las paradas de cacharros, cerámica, dátiles, frutos secos, olivas, gorras. Ni los bares, el gentío, el olor a salchichas, a churros y a jaleo.

Me gustó encontrarme con una mujer joven y tres niños que habían convertido un trocito de hierba de apenas un metro cuadrado en una barca que flotaba entre la gente a golpe de imaginación. La mujer estaba de pie y parecía que guiaba un velero con la caña de la Santa Faz en ristre a modo de poderoso timón. Los niños remaban con unos palitos que movían acompasadamente. Se oían voces de ánimo desde una pinada cercana y había un entusiasmado fotógrafo, (probablemente el abuelo de los marineros), que recogía las insólitas imágenes de aquella travesía volantinera.

¡Qué maravilla! ¡Están jugando!, pensé la mar de contenta. Y sí, efectivamente, mayores y pequeños estaban jugando juntos. Sin juguetes, sin pantallas, sin quejas. Solo con una caña y unos palos despeluchados. ¡Qué escena tan bonita!

Me llamó especialmente la atención porque hace tiempo que observo que el juego de los niños va a menos, que casi está en peligro de extinción, con lo importante que es, con la gran creatividad que genera y con lo bien que se sienten los niños imaginando historias, retos y posibilidades.

Yo considero el jugar como una actividad imprescindible, como un jugar abierto, inventor, potente y creativo y creo que lo más sano sería dar siempre a los niños oportunidades para jugar. Un buen juego puede hacerse con papeles, cajas, piedras, troncos, arena, agua, telas, sillas, mesas, cojines, cuerdas, maderas, cazuelas, zapatos... ¡Se juega con cualquier cosa!

Sin embargo, en ocasiones, se nos olvida que el oficio de los niños es jugar, soñar en voz alta, poner en acción sus deseos, probar sus habilidades, conocer sus limitaciones, enjugar sus tristezas o alegrías. Jugar tocando, mirando, sintiendo, corriendo, pensando, fabulando. Jugar copiando del mundo adulto y transformándolo según sus necesidades. Jugar haciendo comidas, experimentos, viajes, luchas o bodas. Jugar solo o con otros, con la tierra, con el agua, con las hojas, con las sombras.

Además, el juego abre paso a la creación. Un niño que sabe jugar sabe soñar, inventar, dar forma a sus imaginaciones y se atreve a probar cosas nuevas. Así podrá llegar a ser un adolescente que investirá su trabajo de placer y no sólo de obligaciones, logrando, por lo tanto, hacer su tarea, su estudio o sus responsabilidades sin la pesada carga de «lo obligado» contra lo que hay que rebelarse. Y asimismo podrá ser un adulto que logre teñir de juego su trabajo, sus aficiones, sus relaciones, su vida.

Si queremos lugares de salud, equilibrio y alegría para nuestros niños, miremos con buenos ojos sus juegos. Porque no son algo banal para ellos, sino algo que les es realmente significativo. Les ayuda a estar sanos y alegres, a ser sociables y les otorga el lugar que verdaderamente les corresponde: el de ser niños.

Seguí con mi pequeña peregrinación por la Santa Faz y un poco más adelante encontré un grupo de adolescentes ¡que también jugaban! Iban peinados y vestidos prácticamente igual y gritaban desaforados para alentar a dos equipos que participaban en una especie de reto. Tenían que bailar al ritmo de una música enloquecedora y, cuando se paraba, saltarle encima a algún miembro del equipo contrario quedándose enganchado a él de una u otra manera. Aquello era una locura: saltos, cabriolas, empujones, escándalo. Los que mirábamos nos reíamos sin poderlo remediar. Parecían cachorros jugueteando.

De pronto vi venir hacia mí un hombre de unos 40 años que llevaba en brazos un enorme perro lanudo que lo debía estar haciendo sudar la gota gorda. Iba muy serio, pero la escena daba risa. Todos los que nos cruzábamos con él nos volvíamos a mirar ¿Será una promesa?, se preguntaba una señora.

Había saludos, abrazos y paradas para charlar. En una de ellas pude apreciar dos grupos de personas enzarzadas en sus conversaciones, mientras que una niña de unos 8 años organizaba un recorrido de obstáculos para saltar hecho a base de mochilas y de cañas. Cuando lo acabó se puso a jugar con cara de satisfacción. ¡Más juego!

En conjunto noté una sensación distendida, amable y abierta que me hizo pensar en la tranquilidad con la que cada año me sumerjo en este río de gente. No pienso en peligros, accidentes, o robos, aunque sean posibles.

Voy con la confianza de conocer el camino. De ver a las personas en su lado mejor. De encontrarle el punto festivo al encuentro colectivo. De entender las caras coloradas, las ropas veraniegas, la breve libertad de tomar por asalto sombras, campitos, aceras y rincones.

Voy tranquila. Aunque sepa que algunos beberán de más, que otros acabarán con insolación y en fin… que no es oro todo lo que reluce. Pero mira por dónde, resulta que en la Santa Faz de este año han relucido los juegos y las risas, y yo los he visto discurrir a mi lado. De modo que me atrevo a decir que estoy contenta.