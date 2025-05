L’eco del sentiment: paraules i formes que toquen l’invisible / Imatge cedida per Antoni Miró

Heu sentit alguna vegada amb el volum ben alt “Campanades a mort” de Lluís Llach? Em referisc a la composició de quasi 20 minuts que va iniciar l’endemà de la massacre de Vitòria del 3 de març de 1976 quan la policia va reprimir violentament una assemblea de treballadors en vaga a una església de Vitòria-Gasteitz. Un crit de denúncia i de memòria col·lectiva que va deixar constància del sentiment de frustració dels protagonistes de la transició democràtica, uns mesos després de la mort del dictador, que veien com la repressió franquista continuava impedint l’assoliment dels drets socials. Un sentiment semblant podem tenir davant del quadre “Guernica” de Pablo Picasso, com una mostra de l’horror i la impotència davant del bombardeig de la ciutat basca durant la Guerra Civil. Les figures trencades, els rostres trencats i el simbolisme animal canalitzen la tragèdia col·lectiva per denunciar la barbàrie de la guerra.

Què em dieu de les imatges que en els últims mesos van omplint els mitjans de comunicació davant de l’extermini palestí a la franja de Gaza que remeten al record de les fotografies dels supervivents dels camps d’extermini nazis sobre els jueus europeus? El fet de veure xiquets i xiquetes ferits, amb plors entre les runes o altres cossos sense vida, desperten un dol col·lectiu per la pèrdua de vides innocents. Una tristesa, amarada d’indignació i ràbia, que posen en evidència la hipocresia de la societat actual dels humans. Cap guerra ni agressió té cap justificació, com tampoc la violència pot trobar aixopluc en defensa d’un nou ordre social o polític. La història es repeteix malauradament i, mirar cap a una altra banda, quan no es té el conflicte a tocar de casa, no serveix de res, només per fer-nos entendre que som una civilització abocada a la destrucció periòdica dels seus membres.

Qui no recorda la frase impactant de Primo Levi en Si això és un home (1947) “ens han pres fins i tot el nom”, quan feia referència al fet que els deportats eren anomenats pel número tatuat, no pel seu nom. Una pèrdua simbòlica de la condició humana enmig de la vida als camps de concentració nazis. Un testimoni viu del patiment, la deshumanització i la resistència moral que encara avui en dia ens colpeix. Els qui heu llegit Pa negre (2003) d’Emili Teixidor podeu també recordar l’expressió “el silenci era la nostra llengua materna”, una referència a la imposició de la repressió, la por i la necessitat de supervivència que marcava una generació d’infants i de les famílies de l’entorn de la Guerra Civil exposat en la novel·la. I què em dieu de la situació que viu la protagonista de La plaça del Diamant (1962), Natàlia-Colometa, quan decideix posar fi al patiment dels seus fills en la postguerra amb la ingesta de lleixiu? Els lectors obrim els ulls amb sorpresa i indignació, tot entenent la tragèdia que podia haver-se desenvolupat com una mena de metàfora de les dificultats de gran part de la població del nostre país després d’una guerra que instaurava el règim dictatorial que l’alçament militar del 1936 havia acabat provocant.

La literatura universal ens ofereix mostres infinites d’aquestes situacions inhumanes amb la voluntat clara de fer entendre als seus lectors les barbàries de la guerra. Recordeu El violoncel·lista de Sarajevo (2008) de Steven Galloway, on quatre personatges lluiten per sobreviure enmig de la destrucció mentre un músic toca cada dia per honorar les víctimes. Una mostra impressionant de la fragilitat i la bellesa de l’acte humà enmig del caos. Per la seua banda, El lector (1995) de Bernhard Schlink, aborda una història d’amor i de culpa, on l’antic amant del protagonista és jutjada per crims nazis, mentre ell lluita entre el sentiment i la condemna. Uns exemples que, al costat d’altres representacions artístiques, es converteixen en ecos d’un sentiment de frustració que no té concreció material, només les obres produïdes pels nostres creadors. En la seua invisibilitat troben una concreció artística com a sentit de denúncia que hem d’aprendre i no oblidar. Perquè la realitat supera la ficció i ens obcequem a no aprendre de les lliçons de la història. Aquesta és l’autèntica realitat.