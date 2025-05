La verdad que Mazón no aguanta

Familiares de víctimas de la dana siguen declarando sus testimonios ante la jueza / Europa Press

Salomé Pradas, la exconsejera de Justicia e Interior de la Generalitat valenciana, responsable de la gestión de emergencias el día de la dana, aseguró el pasado 7 de noviembre que no conocía la existencia del sistema ES-Alert, que permite a las autoridades enviar mensajes directos de manera masiva a los teléfonos móviles de una determinada zona de cobertura. Pradas, ahora investigada en la causa judicial, admitió que desconocía la existencia de esa alerta hasta última hora del 29 de octubre, cuando las riadas ya habían arrasado buena parte de los pueblos afectados. Pasadas las 20 horas del trágico día, un técnico le informó de “que existe un mecanismo que se denomina ES-Alert”.

En mitad de una catástrofe de 228 muertos podría ser una anécdota pero hay detalles que se graban a fuego y este es uno de ellos. Esa alerta podría haber salvado muchas vidas. Este martes, en un foro de #ElCorreoPregunta, cabecera de Prensa Ibérica, su homólogo en Andalucía, el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, que ostenta las competencias de Interior y Emergencias, no quiso cargar contra la Generalitat Valenciana pero hay veces que no hace falta decir mucho para dejar claras muchas cosas. La primera, que no sólo él conocía esa alerta sino que Andalucía ya la empleó dos años antes, en octubre de 2023, en un simulacro de terremoto que se realizó en las provincias de Málaga y Cádiz y que implicó a 800 efectivos. Un año más atrás, hubo otra prueba masiva en Sevilla.

De la Comunidad Valenciana, concedió Sanz, todos hemos sacado enseñanzas pero no desde luego conocer los mecanismos que existen para resguardar a la población de catástrofes. Eso ya se conocía. Lo que sí defendió el consejero del PP andaluz es que hace falta cambiar el sistema y “automatizarlo” para que una emergencia nacional se active si tener que apretar un botón ni pedir auxilio. Que no haya “colores políticos” sino un mecanismo que antes unas condiciones objetivas salte. “¿Cómo es posible que el día del apagón se declarara la emergencia nacional para las comunidades que lo pedimos y no para el resto? Si es nacional es para todos”, sostuvo. Andalucía fue la primera en pedirlo y cree que hizo lo correcto, como considera que Mazón debió pedirlo el día de la dana y que el Estado debió actuar sin que nadie lo hubiera pedido ante la dimensión de la catástrofe.

¿Cree que Mazón debe seguir siendo presidente de la comunidad? Sanz eludió responder sobre su compañero de filas. No hizo falta. “En una emergencia hay que estar allí para tomar decisiones. No sé lo que pasó”, respondió el consejero andaluz. Sanz no estaba allí, claro, pero Mazón tampoco. Ese es el problema principal. Siete meses después el presidente valenciano se reunirá con las asociaciones de víctimas y todavía no ha explicado dónde estuvo y qué hacía mientras una catástrofe inmensa segaba cientos de vidas. El PP sigue callando pero hay silencios o evasivas que dan muchísima información.

No hay riesgo cero y una catástrofe puede ocurrir en cualquier momento desbordando cualquier dispositivo de emergencia previsto. Sí se agradece que los responsables públicos se tomen en serio su trabajo, conozcan sus competencias, se pongan al frente de la cadena de mando e incluso, como es el caso del consejero andaluz, se plante un chalequillo de emergencias y se coloque en primera línea de fuego o de riada. “Hay que estar en los sitios para tomar las decisiones”. Eso Mazón ya nunca lo va a poder enmendar por más que retrase su dimisión.