¿Son las cuentas del Gran Capitán más fiables que las de Pablo Ruz?

El pleno del pasado lunes, en el que se aprobó el Plan Económico-Financiero, con las sillas que se acaban de poner. / Áxel Álvarez

Según se dice, Gonzalo Fernández de Córdoba (1453-1515), conocido como el Gran Capitán, tras sus conquistas en Nápoles y Sicilia, y ante las sospechas de unos gastos de campaña desorbitados y no bien explicados, fue requerido por Fernando El Católico para que presentara una relación que justificase el gasto acontecido.

Herido en su orgullo, algo que sigue pasando hoy en día en situaciones similares, aunque ahora sea la prensa o la oposición quien pida explicaciones, el Gran Capitán presentó un desglose de cómo había invertido el dinero recibido. Algunas de las partidas fueron: cien millones de ducados en palas, picos y azadones para enterrar enemigos; un millón en misas de gracia y Tedeums al Todopoderoso; tres millones en sufragios por los muertos y, entre otras, cien millones de ducados por la «paciencia en escuchar la petición de un rey al que he regalado un reino».

Como puede verse, no es una explicación muy detallada ni en la que abunde la información suficiente para comprobar la verdadera situación de los fondos que se le asignaron. De ahí que la expresión «parecen las cuentas del Gran Capitán» se haya hecho tan famosa y que tenga tanta actualidad en momentos como los actuales.

El dinero público debe ser bien utilizado y justificado correctamente. No es propiedad del político que lo administra en cada momento. Con él hay que atender las necesidades generales de la población, sin hacer discriminación por razón de sexo, religión, ideología, etc. Es una tarea no siempre fácil, pero es la que debería presidir la gestión diaria en toda la Administración.

Este pasado lunes se ha aprobado en el Ayuntamiento un Plan Económico-Financiero para los años 2025 y 2026 ante la situación económica municipal. Un plan que, para la oposición, es en realidad un plan de ajuste ante una gestión que no se está haciendo bien ya que, de ser así, no haría falta el citado plan, como parece lógico.

Recordemos que el pasado 3 de abril el propio Pablo Ruz anunciaba que el Ayuntamiento, a la hora de liquidar el ejercicio 2024, había tenido el remanente de tesorería más alto de la historia, con 31 millones de euros. Como era de suponer, aquella declaración vino acompañada de las exageraciones habituales con las que el alcalde se adorna en su gestión: es el suyo el Ayuntamiento más inversor de la historia, acompañado de los discursos de ritual sobre que son los que más bajan impuestos, reducen deuda, invierten más y tienen más remanente.

Sorprendentemente, a los pocos días, y cuando la oposición pudo tener acceso a la documentación pertinente, algo que con este Ayuntamiento cuesta bastante, aparecieron otras cifras: una que llamó mucho la atención es que el año 2024 había acabado con remanente, pero también con una cifra que se había maquillado. Un déficit de 8,5 millones entre ingresos y gastos, algo que no pasaba en Elx en la última década, aunque Ruz lo llama «desequilibrio financiero». Es curioso lo mal que les sienta que a las cosas se les llame como siempre se les ha llamado: déficit, ajuste, etc. Todo ello para negar la evidencia, y que la ciudadanía no sepa la realidad de la situación.

Y, a pesar de todo, y como la propia Intervención y la oposición venían advirtiendo, el Ayuntamiento que preside Ruz, en la liquidación de su primer año completo de gestión, ha tenido unos números poco presentables, por mucho que lo enmascare. Ahora se tiene que someter a un plan de ajuste, siendo tutelados (término que tampoco les gusta), por la conselleria, que será la que fiscalice el cumplimiento de dicho plan. Algo que, evidentemente, si la gestión de Ruz y su equipo hubiera sido correcta en el tema presupuestario, no habría necesidad alguna de someterse a él y el Ayuntamiento tendría libertad de movimientos, sin renunciar a inversiones y con recortes en la gestión, como tendrá que hacer. Y, aunque quiera culpabilizar de la norma a aplicar a Pedro Sánchez, Ruz sabe perfectamente que la norma la implantó el PP, en su día y recientemente, a nivel europeo, ha sido el PP el que ha exigido su mantenimiento. No está bien intentar engañar a la ciudadanía también en este aspecto.

La voluntad de Pablo Ruz de hacer determinadas cosas, y no hacer otras, de acuerdo a sus creencias e ideología excluyente y en la que compite con Vox por ello, no puede llevarse a cabo hipotecando al Ayuntamiento. Ya ha agotado la saneada herencia que tenía el Ayuntamiento cuando él llegó, y todo apunta a que lo dejará mucho más endeudado que cuando entró. Habría que ser más prudente en el gasto, priorizar aquello más necesario, no siempre lo más bonito o efímero y, además, sólo en el centro de la ciudad. Elx es mucho más que eso y también se merece más atención. Es curioso comprobar la rapidez en sustituir unos bancos en el Salón de Plenos, que estaban bien y es algo casi anecdótico, por unas sillas que parecen de un salón de convites, cuestión que chirría al comprobar cómo están muchos bancos en diferentes barrios de la ciudad, por no hablar de otras necesidades mucho más urgentes. Y ya están empezando a aparecer muestras de desaprobación en sectores y barrios, y sólo lleva dos años.

El plan de ajuste, que este Ayuntamiento ha provocado, debería servir para ajustarse a una mejor gestión que Elx necesita. Transparencia y eficacia en la gestión de los dineros públicos, algo que, desde la época del Gran Capitán, cuesta conseguir.