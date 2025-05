7.291: el protocolo de la vergüenza

Una mujer en una residencia de ancianos, en una imagen de archivo. / CARLOS MONTAÑÉS

No deja de sorprenderme la normalidad con que gran parte de la sociedad madrileña aceptó sin pestañear el hecho de que durante los meses más duros de la pandemia 7.291 ancianos muriesen en residencias de la Comunidad de Madrid en condiciones dramáticas. Antes de nada debemos recordar qué supuso para estos miles de ancianos morir en la soledad de sus habitaciones o, en el mejor de los casos, con un compañero o compañera de habitación. Los síntomas comienzan como si se tratase de una gripe con tos que afecta a los senos nasales y a la garganta. Después el virus se propaga a las células de las vías respiratorias y los pulmones, a los que va destruyendo poco a poco. La respiración se acelera y al mismo tiempo se hace más difícil. Un líquido blanco, el campo de batalla entre el virus y el sistema inmunológico, se expande por los tejidos pulmonares que impide al oxígeno entrar en los pulmones. A esto se le llama neumonía. El virus se sigue expandiendo y afecta a los riñones. El fallo multiorgánico se acerca. La respiración se acelera aún más. El paciente siente que se ahoga en un proceso que puede durar días hasta que llega la muerte. Es lo más parecido a ahogarse en el mar durante horas, pudiendo realizar cortas respiraciones, de menos de un segundo, durante esas horas. La única forma de evitar esta clase de muerte tan dura es instalar a cada paciente un respirador con una máscara y un tubo por la garganta que lleve el oxígeno de manera directa a lo que quede de los pulmones.

Ahora imagine el lector tener 80 años, algún grado de demencia senil y estar tumbado en la cama de una residencia siendo atacado por el virus covid-19. El cuerpo no responde y poder respirar se convierte cada minuto que pasa en algo más difícil. Los recuerdos van y vienen, como si se observara la vida a través de un cristal esmerilado, mientras no se comprende el porqué nadie te ayuda. Los últimos minutos de vida lo único que se desea es morir cuanto antes.

El sólo hecho de que los familiares de alguno de los 7.291 fallecidos tuviese dudas sobre la forma de morir de sus allegados en las residencias de la Comunidad de Madrid debería haber supuesto el inicio de investigaciones por parte de la propia Comunidad de Madrid. Si tan seguros están la presidenta Isabel Díaz Ayuso y el que fuera consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero de que su actitud fue correcta deberían haber recibido a los familiares y haberse puesto a disposición de las asociaciones creadas. Sin embargo, la actitud del Partido Popular de Madrid ha sido siempre dar la callada por respuesta y ver como algo normal que se aplicase un sistema de triaje que, de facto, impidió a miles de ancianos ser enviados a los hospitales para, como mínimo, haber tenido una muerte digna.

Ya me he referido en alguna ocasión, en estas mismas páginas, al libro Morirán de forma indigna (Libros del KO, 2022) escrito por el que fuera consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid durante la pandemia. En él se detalla la implementación en las residencias de Madrid del llamado protocolo de la vergüenza por el que se negó a todos esos miles de ancianos la posibilidad de ser enviados a un hospital en base a criterios que fueron decididos por los mismos que redactaron este protocolo. Tener algún grado de demencia senil, no poder valerse por sí mismo o tener alguna patología grave aunque no fuera incompatible con la vida supuso ser desechado para ser trasladado a un hospital, el verdadero lugar donde los médicos en base a criterios médicos hubiesen procedido a tratar de salvar el mayor número de vidas posibles y dar una muerte digna al resto. Alberto Reyero, cuando supo de este protocolo, de esta negativa a trasladar a los ancianos a las residencias de Madrid, pidió por activa y pasiva que se medicalizaran las residencias pero por mucho que rogó y suplicó sus peticiones no fueron escuchadas. No le contestaron los emails, no se le permitía acudir a las reuniones de Isabel Díaz Ayuso con sus personas de confianza, no se le daba información. Poco a poco los ancianos fueron muriendo en condiciones espantosas.

¿Por qué la implantación de ese protocolo por parte de políticos? Esa es la gran pregunta. Sospecho que por interés económico. Buena parte de las residencias de la Comunidad de Madrid tienen adjudicada su gestión a fondos de inversión con domicilio fiscal en paraísos fiscales. Es decir, que los ancianos de residencias son clientes y por tanto tratados como tales. Se busca el beneficio económico como lo hace también la sanidad privada en España. Por otro lado, el Partido Popular hubiese visto como la sanidad madrileña colapsaba con la llegada de los ancianos. Mala publicidad para Ayuso, la reina del PP. Ojalá se descubra la verdad.