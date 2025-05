La carta robada

El presidente de EEUU, Donald Trump. / Brandon Bell/ZUMA Wire/dpa - Archivo

Georg Simmel decía que la cantidad de secreto que puede soportar una sociedad -y quizá también una persona a lo largo de su vida- se mantiene constante. Lo que cambia es aquello que permanece secreto y aquello otro que se revela. Pasa el tiempo y hay porciones de conocimiento que estaban ocultas y afloran sorpresivamente, y otras que eran de dominio público se esconden o se disimulan. El secreto es como una manta demasiado corta: hay que elegir entre taparse hasta la barbilla o cubrirse los pies, pero no ambas cosas. Por contra, nunca podremos tirar del todo de la manta.

Decía Simmel también que del hecho de que todo lo profundo y relevante tienda a estar protegido por un secreto no se deduce que todo lo que es secreto haya de ser profundo y relevante. Lo mismo podemos decir de lo ilegal, pecaminoso y monstruoso, que también suelen estar protegidos por secretos. No significa necesariamente que todos los secretos escondan algo delictivo, retorcido y sórdido.

Que haya algo reservado que nos van a revelar ("te voy a contar un secreto") genera una expectativa ("me tienes en ascuas"), y quien hace la revelación ha de estar a la altura de esa expectativa. Hay secretos revelados que son nimiedades o rumores que ya circulan y resultan decepcionantes, producto de hackerazzi. Así que a veces hay que retorcerlos para volverlos interesantes. Frente al bluf, inyectarles teorías de la conspiración delirantes, por ejemplo.

En 2016 a WikiLeaks, que un lustro atrás había filtrado documentos reveladores sobre la brutal crueldad de las operaciones militares de EE.UU. en Irak y en Afganistán, se le ocurrió difundir miles de correos electrónicos del jefe de campaña de Hillary Clinton, John Podesta, a los que unos hackers rusos habían accedido ilegalmente mediante phishing. Tirando de ese hilo de mensajes, en el que se hablaba de cenas de Podesta en casa de la artista Marina Abramović (cuyas instalaciones en museos eran a menudo sangrientas y viscerales en sentido literal), se montó el caso Pizzagate.

Según esa narrativa conspiranoica, Podesta, junto a Abramović oficiando de maestra de ceremonias y una parte del elenco demócrata en Washington, habrían participado en orgías con menores y en asesinatos rituales, teniendo como centro de operaciones los sótanos de una pizzería de la ciudad, Comet Ping Pong. Este delirio, alimentado por foros de ultraderecha norteamericana y caldo de cultivo de la secta QAnon, suena a añejo: es resucitar el "libelo de sangre", esos sacrificios de niños cristianos por judíos para aderezar el pan ácimo que justificaron tantos pogromos. Ahora es la obtención del adrenocromo de víctimas jóvenes y vírgenes para lograr la eterna juventud de esos políticos liberales corruptos.

Así que cuando Podesta encargaba para sus cenas "C.P." a su amigo pizzero, no se trataba de Cheese Pizza, como parecería natural, sino Child Pornography. Parece un caso no para la CIA, sino para la TIA de Mortadelo y Filemón, solo que en versión para adultos. De Trump no hubo filtraciones, salvo una, groseramente cierta en este caso, sin trampa ni cartón: aquel audio en el que se le oye dar consejos al presentador del programa de televisión Access Hollywood, Bill Bush, sobre cómo tratar a las mujeres cuando se detentan fama y poder: “grab’em by the pussy”.

Precisamente el no-caso Pizzagate fue destapado solo horas después de que The Washington Post aireara la grabación misógina de Trump, y WikiLeaks eligió muy bien el momento, pues los mails estaban en su poder desde meses atrás. Uno se gana fama como filtrador y después todo lo que filtra parece revelación de la más alta importancia estratégica. Filtrar hasta morir y luego esperar que otros aten cabos, como un “ahí queda eso”, lean ustedes entre líneas. Porque, si fuera inocuo, ¿qué sentido tendría haberlo filtrado?

Hay comunicaciones de cargos públicos cuyo conocimiento revela acuerdos de naturaleza política, económica o militar de interés para la toma de decisiones de la ciudadanía. Hemos de exigir conocerlos porque dichas personas están obligadas a unas condiciones solidarias de representación democrática y de visibilidad y control. Pero hay comunicaciones que precisan la reserva y el secreto, y esa discreción no es un índice de su naturaleza maléfica ni dañina, sino la garantía de una eficacia que puede evitar males mayores. Y hay mensajes privados de carácter personal o íntimo que el emisor, sin duda con torpeza, hace circular por canales cuya seguridad no está garantizada, mensajes cuya difusión genera ruido y mina la credibilidad de la cosa pública desde pequeñas miserias privadas.

Ahora salen aquí y allá paladines de la transparencia que jalean las filtraciones: todas las vergüenzas a la vista. Pero las filtraciones no son per se ninguna garantía de nada en la esfera pública. También hay una selección de filtraciones, con su propio sesgo, como las hay de noticias, porque las filtraciones se han convertido en un género periodístico. Por no hablar de que confundir lo privado y hasta lo íntimo con lo secreto perjudica a los dos: eleva al cotilleo al rango de revelación trascendental y nos vuelve miopes ante secretos relevantes que están ante nuestras narices, como la carta robada de Poe.