Portada del libro "Neurofelicidad" de Ana Asensio.

Acostumbrados a ver en televisión entrevistas con autores de libros de autoayuda, encontrarnos con Ana Asensio, la autora de Neurofelicidad, fue una epifanía. Primero por el tono entusiasta con el que dominó la intervención y segundo, y más importante, porque sus palabras contuvieron poca paja y mucho grano. La felicidad y el bienestar están en nuestra química cerebral, en «las cuatro magníficas»: endorfinas, serotonina, dopamina y oxitocina. De lo que se trata es de convertirlas en herramientas con las que combatir el estrés, la ansiedad, los miedos y la tristeza. La pregunta es cómo. Nunca está de más recordar una lección de la que depende nuestro gradiente de felicidad.

Las endorfinas se liberan durante el ejercicio, la risa o la actividad física. La serotonina es un neurotransmisor que regula el estado de ánimo, las emociones y el sueño. La dopamina se libera cuando se alcanzan metas, se completan tareas o se disfruta de actividades agradables. La oxitocina, u hormona del bienestar, se libera durante el contacto físico, las relaciones sociales y el cuidado de los demás.

Ana Asensio aportó una novedad: el resto de nuestros órganos (el corazón, el hígado, los pulmones o los riñones) también tienen memoria neuronal. Lo malo es que estamos fabricando ideas paranoicas que seguramente no se van a cumplir, porque el cerebro está pendiente del peligro: puro instinto. El cerebro se va a ir a la tormenta, al disgusto, al conflicto. Funciona por predicción. No entiende la palabra «no». Es nuestra parte racional la que debe contribuir a establecer la ruta por la que quieres descubrir. «No debo engordar, no debo obsesionarme». Hagámosle caso a Ana Asensio. Desterremos los miedos.

Ay, si fuésemos capaces de desechar los episodios traumáticos y conservásemos sólo los útiles. ¿Lo intentamos?