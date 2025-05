«Mezclaíco»

Bebida típica de las fiestas de Elda, en una imagen de archivo. / Áxel Álvarez

Tranquilo, apreciado lector. No voy a hacer un elogio pródigo en ditirambos del simbólico vermú «cagaldero» que lleva ese nombre.

Si no que con ello me voy a referir a dos temas que todos los años no quedan exentos de polémicas más o menos ardorosas, y que tienen en común el anuncio de nuestras queridas fiestas.

Voy con el primero de ellos: el cartel. Qué quieren que les diga. Progresamos adecuadamente. Un año más, al pasar por la calle junto a un escaparte, descubro un burujo sobre fondo rosa chicle. Me acerco para saber qué es y reconozco que se trata de atavíos, armas y demás atrezo de las distintas comparsas enmarañados, que componen el anuncio de las fiestas. Eso sí, con un tratamiento digital impecable. En la línea de las últimas ediciones del concurso. Es lo que tiene la endogamia en la cúpula festera de Elda; que, como en tantos ámbitos de la vida, acaba degenerando.

No sé si los prebostes de la fiesta habrán valorado en algún momento prescindir del certamen (que intuimos cómo funciona, dado el elenco de premiados de un tiempo a esta parte), y encargar a un autor de postín el cartel anunciador, como hacen muchas instituciones de prestigio que organizan fiestas populares. A bote pronto, se me ocurre algún paisano (cuyo nombre reservo para mí), cartelista de primera fila, que entre otros trabajos recientes se encuentran, ni más ni menos, el cartel de las Hogueras de Alicante del año pasado, el institucional del pasado 9 de octubre de la Comunidad Valenciana y el de la programación de esta temporada de Les Arts (la ópera) de Valencia. Más que nada, para que las «mejores fiestas del mundo» tengan un cartel que las anuncie urbi et orbi a dicho nivel.

Continúo con el segundo de los temas: el pregón. Sé que no soy un especialista en pregones de moros y cristianos, como otros egregios analistas de la fiesta. Pero por afición a la expresión oral, gusto de escuchar y analizar este tipo de alocuciones y discursos cuando puedo. Es evidente que el designado reunía todos los requisitos de lo que podríamos llamar «políticamente correcto» en términos de la fiesta. Paisano, joven, festero de nacimiento y de abolengo. Y si nos fijamos en su currículo, es un actor que ha participado en varias series de televisión, teatro, musicales y alguna película, aunque desconocido del gran público. ¿Es suficiente? Pues lo será, como siempre, a tenor del resultado. Y tras escuchar el del miércoles noche, solo puedo decir que se confirman las conclusiones que alcancé hace años. Esto es, que parafraseando el refrán, el pregón bueno, si breve, dos veces bueno. Que, salvo a familiares y allegados, las vivencias personales no interesan a nadie y aburren hasta a los osos. Y que muchas veces la naturalidad y pocas, certeras e ingeniosas palabras, conmueven más que las florituras y adornos aparatosos (y, por supuesto, que los sobados lugares comunes); pues la lírica, para que emocione, solo está al alcance de los elegidos magos de la palabra (recordemos a Antonio Gala).

Sé que los preclaros especialistas en pregones rebatirán airados tan equivocadas apreciaciones. Pero a la postre, pregonar no es más que anunciar la llegada de la fiesta.

Así y todo, paciente lector, ahora sí le invito a tomar un «mezclaíco» de los de verdad. Y que entrechoquemos nuestros vasos por unas fiestas dichosas. Y brindemos también, por qué no, por el cartelista y el pregonero. A fin de cuentas, como decían los clásicos, «sobre gustos no hay disputa». O sea.