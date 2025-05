Obituario de un vecino o vecina de San Antón

Entre la calle del Olvido y la del Paraíso: San Antón, un barrio singular en el centro de Alicante / Rafa Arjones

En periodismo hay noticias que ya están casi escritas antes de que se produzcan. Generalmente, son crónicas sobre la figura de alguna persona importante que por edad, o estado de salud, es previsible que el desenlace final esté cerca.

Hoy, esta crónica podría ser un obituario sobre cualquiera de los vecinos y vecinas de San Antón, sí, han leído bien, de cualquiera. Una crónica de una muerte anunciada y cuando eso pase, que pasará tarde o temprano, no querremos ni reconstrucciones ni medidas especiales ni políticos de la ciudad de Alicante haciéndose una foto en el barrio, querremos lo que los vecinos siempre han querido, SEGURIDAD POLICIAL.

San Antón es un barrio de gente trabajadora, familias honestas de todas las clases y edades. Como buen barrio alicantino, siempre ha acogido con hospitalidad a sus vecinos, hubieran nacido en él o no. Siempre nos hemos ayudado unos a otros, nos respetamos y nos cuidamos. Pero no se puede abandonar a un barrio así, hay en riesgo vidas humanas que se la juegan no solo cuando salen a la calle, sino también cuando están en sus casas y todo gracias a los okupas incívicos.

Cuando vemos intentos de okupación el vecindario siempre ha llamado a la policía y como siempre no aparecen. Como tampoco aparecen cuando esos okupas, amenazan a los vecinos, tiran botellas de vidrio a las ventanas de las casas de enfrente con el ánimo de herir a bebés y esparcen la basura por los suelos de las calles y los solares, haciendo que solamente las ratas de gran tamaño y ellos estén en las calles. Este fin de semana. Como muchos otros días, varios vecinos llamaron a las fuerzas de seguridad ante las voces, amenazas e intento de agresión por parte de estos okupas a un vecino. Ningún cuerpo policial acudió a las llamadas. Sólo pararon en su actitud, cuando vieron que estaban siendo grabados y que toda la calle era testigo. Pensarán que es una anécdota, pero las anécdotas se producen todos o casi todos los días y a cualquier hora. Es un sin vivir y nadie, ni el ayuntamiento, ni la Policía Local, ni la Nacional escucha nuestra llamada de socorro.

Sigo sin saber para qué sirve la Oficina Contra la Ocupación Ilegal, ya que no tiene competencias más que el acompañamiento. Sigo sin saber por qué las fuerzas de seguridad de Alicante no acude ante las llamadas desesperadas de los vecinos tan pronto dices que es en San Antón y especificas que el altercado, riña, pelea, insultos, empujones, vejaciones y demás es en una de las calles con casas okupadas. Sigo sin comprender por qué se permite dormir en las calles y portales de San Antón a personas sin hogar necesitados de un tratamiento de salud mental. Sigo sin comprender por qué el ayuntamiento permite tantos pisos turísticos ilegales que montan fiestas hasta las 6 de la mañana, cuando el vecindario se levanta para ir a trabajar sin poder dormir un día y otro. Sigo sin entender por qué no hay policía ni se la espera en San Antón, pese a llamadas desesperadas de quien ve peligrar su vida o la de sus vecinos y vecinas.

Cuando pase algo, que pasará, seguro que los responsables policiales y los políticos pondrán cara de consternación, dirán que entienden y comprenden a las víctimas y que trabajarán en una solución. Pero saben que esa excusa ya no sirve, porque cuando han podido hacer algo no lo han hecho o lo han hecho tarde y mal. Y, mientras tanto, se habrá perdido la vida de algún alicantino o alicantina en el barrio de San Antón. Una de las okupas incívicas siempre dice: (pongan ustedes acento cubano) "Llamen ustedes a la policía las veces que quieran, que no va a hacer nada, no van a venir" y lamentablemente, ahí le doy la razón.