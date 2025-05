La paternidad de Fede

"La aventura del saber", programa de RTVE. / RTVE

La paridad ha llegado a la televisión, y Fede Cardelús, presentador de La aventura del saber, predica con el ejemplo. Hasta el momento ha solicitado dos permisos de paternidad, lo que ha obligado a su compañera Mara Peterssen a permanecer al frente del programa en solitario.

Esto, que puede parecer una obviedad, no lo es tanto, porque la mayoría de programas cuentan con unas cláusulas por las que queda muy claro que el presentador varón no se ausentará mientras el espacio esté en antena. Los espectadores desde casa, de cualquier modo, no percibimos la posible baja del comunicador porque en muchas ocasiones los programas se graban con mucha antelación, por tandas, y puede darse el caso de que el presentador haya tomado una pausa entre bloques y no lo hayamos advertido. Es el caso del concurso Jeopardy, que se viene emitiendo de forma casi clandestina por las mañanas, y cuyas entregas habían sido grabadas con muchísima antelación.

Me gusta traer a estas líneas el permiso de paternidad de Fede Cardelús (acuérdense, ex reportero de Comando actualidad) porque es una forma de visibilizar que los tiempos han cambiado, y de qué manera. Podría haber habido otro tipo de soluciones para que el hueco del presentador no se hubiese notado en pantalla. Pero entonces se habría falseado la realidad, que no es otra que la de unas nuevas formas y unas nuevas rutinas.

Bien es cierto que hemos echado de menos durante dos años consecutivos la ausencia de Fede, pero nos consolamos pensando en lo feliz que habrá sido sin perderse ni una hora del avance de sus retoños, ni en 2024 ni en 2025. Ahora que ha vuelto a hacer tándem con Mara, La aventura del saber se ha convertido en uno de los programas imprescindibles hasta el 30 de junio.