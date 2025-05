En busca del paraíso

La obra "Cuatro días, cuatro noches". / INFORMACIÓN

"Cuatro días, cuatro noches" Texto y dirección: Víctor Sánchez Compañía: La Portuaria

Vuelven a relucir conflictos, frustraciones y anhelos con caracteres de comedia dramática, como ocurre en la propia realidad. No es una versión de Las tres hermanas, de Chéjov, aunque la idea esencial ha influido al autor y director Víctor Sánchez al escribir Cuatro días, cuatro noches con el realismo psicológico de cada personaje (uno es gay), pero en un contexto diferente. Con el escéptico dramaturgo ruso se impone la derrota desde el principio. Nadie lucha y la acción va hacia el desastre. En la obra que nos ocupa existen también lazos familiares y algunas aspiraciones. Las promesas incumplidas se exponen a través de los intérpretes Toni Agustí, Gloria March y Lara Salvador en el espacio escénico de Luis Crespo. Se ubica en el solario de un hotel de la costa española en temporada baja, que tiene el mismo nombre de la ciudad chilena de Valparaíso. Allí recaló en su día el padre fallecido hace tres años, y los hijos pretenden cumplir ahora su última voluntad. Un trayecto a ese lugar donde poder ser felices. Salen a colación las incertidumbres sociales y propias, lo que hay y lo que no pudo ser de otra manera. Al margen del fondo del asunto, el trío actoral es lo más destacado con su labor de corte realista. El tono de sinceridad y un equilibrio que se rompe en ciertos instantes con mayor énfasis emocional. Él muestra más acentuaciones en su expresión verbal y dialogan o discursean a veces. Hablan con determinadas variaciones y cambios de ropa, mediante el estiramiento del hábil desarrollo textual de una pieza de teatro que no engancha en la medida de lo necesario, salvo por la temática y la interpretación de la compañía valenciana La Portuaria, que, eso sí, se dirige al público en castellano. En síntesis, anidan la aparente inutilidad del esfuerzo humano y la infelicidad. El intimismo, las breves tensiones o las contrariedades de diversa especie. Los tres hermanos recuperan su relación. Y los espectadores que acudieron al Arniches de Alicante valoraron positivamente la tarea.