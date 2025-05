Enchufe S.L., empresa familiar / Ilustración de Elisa Martínez

España es un país enternecedoramente familiar en el que ser primo segundo, mujer de alguien, (o “sobrina”), cotiza como varios doctorados en Harvard. Hay instituciones y organismos tradicionalmente colonizados por sagas, que merecerían afiliarse a la asociación de la empresa familiar. Ahí tiene un nicho de mercado Maite Antón.

Como en cualquier grupo de insectos sociales, primero llegan los exploradores al puesto avanzado y luego van ubicando a las hormigas zánganas de sus círculos más cercanos. Si nos inventamos puestos, nada más fácil, podemos colocar a amiguitos del alma e hijos de que alguna vez nos puedan devolver el favor. Todo queda en casa y recuerden al Padrino en su conversación con Bonasera, el enterrador: “Algún día, y ese día puede que no llegue, acudiré a ti y tendrás que servirme. Pero hasta entonces, amigo, acepta mi ayuda en recuerdo de la boda de mi hija”.

Algunas veces he pensado si el fin último de determinados trepas sería algo tan pedestre como colar a toda su parentela. No ya trabajar por el bien común, que eso doy por descontado que no, pero que entre tus primeros tres actos de gobierno esté colocar a tu mujer y darle un sueldecito, define la catadura moral de algunos individuos. Un día de estos les contaré algún caso gracioso.

Como el sueldo Nescafé, se supone que en algunas administraciones una vez que entras es ya para toda la vida, y así se van superponiendo capas y capas de innecesarios seres chupando de los impuestos como terneros agarrados a la ubre. No es nuevo esto, pero sigue produciéndome sarpullidos entrar en algunas sedes públicas y tropezarme con hijos, mujeres, hermanos y cuñaos como en una cena de Navidad.

Afortunadamente ahora una valiente jueza extremeña ha abierto juicio oral al enchufismo. Albricias sean dadas si tiene pena de cárcel colocar a parientes en las instituciones. Advierto, por si las moscas: no habría cárceles suficientes en España y desde luego no hay calabozos en Alicante para ubicar a tanto enchufado público o seudopúblico. No voy a dar nombres ni citar instituciones, que se lo trabajen los jueces si de tan justicieros se precian, pero en algunos palacios entrarían por una puerta, saldrían por otra, y se llevarían en la red a la mitad de la plantilla, siendo generosos.

Fría mazmorra para el hermano de Sánchez, me parece bien, aplausos, pero habría que trabajarse más el género. No me gustaría pensar que en esta cacería sólo se dispara a piezas seleccionadas, como en las monterías donde se acecha al venado de tropecientas puntas. Supongo que esto será la avanzadilla de una acción de señores y señoras con toga, coordinada en toda España, persiguiendo enchufados como Trump emigrantes.

La caza del recomendado dejaría libres miles de puestos de trabajo. No digo que acabara con el paro, pero desde luego sería un punto a favor de la meritocracia y muchos se lanzarían como locos a estudiar para optar a ser servidores públicos. Qué bien nos iría tener a los mejor formados en los puestos de responsabilidad y a las mujeres y hermanos de, arrastrando el arado o abriendo zanjas, conforme a su capacidad unánimemente reconocida. Vayamos todos por la senda de la lucha contra los privilegios, pero, por favor, todos, sin excepciones.

Y ya puestos a acabar con las prebendas, seguiría por los de clase y los de herencia, porque no es de rigor que siendo Rey enchufes a tu hija como princesa heredera. O por disponer de una enorme agenda de contactos, proveniente de colegios muy privados, tus hijos se coloquen en puestos de honor de consejos de administración generosamente remunerados. Que la Administración es una parte de las agencias de colocación que pululan por esta Patria, pero no la única.

Aunque si Trump tiene a hijos y yernos en el gobierno USA, o Milei a su hermana de véte a saber qué, no sé si me parece poca cosa que un músico como el hermano del Sanxe consiga plaza de músico en una Diputación. Que si le hubieran hecho jefe de bomberos o de ingenieros forestales, pues la cosa me extrañaría más y justificaría que la Justicia se le tirara a la yugular. Un músico en puesto de músico, ¡qué escándalo, aquí se juega! Sánchez era, además, en el momento que consigue la plaza, un paria perseguido por su partido, pues no sé si no conozco así a bote pronto cien casos mucho más relevantes a poco que escarbe. Sería estupendo que se les persiguiera con las mismas ganas, pero no sé porqué me parece que no habrá ningún juez que se meta en semejante avispero.

Esto de perseguir tráfico de influencia, enchufismos y cosas que son tan habituales en España, me temo que conduce a la melancolía. Bueno es que haya jueces incorruptibles que se hayan lanzado al ruedo, sin tener para nada en cuenta que el hermano es presidente del Gobierno. Obviamente la justicia tiene una venda en los ojos para no tener en cuenta a quien se ajusticia. Si acaso hay algún seguidor de San José María y su mandamiento supremo: quien pueda hacer que haga.

Voy a ver qué puedo hacer yo, algo se me ocurrirá.