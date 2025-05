Regalos.

Hoy, un día de domingo primaveral, donde todo invita al descanso, la paz, la holganza y el sosiego, me siento generoso con el mundo y les voy a obsequiar con este artículo, sin ninguna intencionalidad premeditada y, por supuesto, sin esperar nada a cambio, tan solo les regalo unas líneas para intentar provocarles unos cuantos sentimientos de felicidad que les alegren el día y compartan conmigo este maravilloso placer de la lectura.

Visto así, no podrán negarme que se trata de un regalo en toda regla, no existe un propósito oculto, no espero nada de ustedes, ni siquiera sé quiénes son los regalados, por lo que en ningún sentido se me puede imputar un deseo de reciprocidad por parte de nadie, a no ser que piensen que lo hago por puro hedonismo o narcisismo, y al regalar disfrute con ello y me sirva de acicate y recompensa.

Cuando recibimos un presente nos podíamos plantear varias cuestiones Por una parte podemos pensar que el regalador necesita agasajarnos por motivos de interés personal, sabiendo que cuando se da algo sin esperar nada a cambio, de alguna forma el regalado se puede sentir obligado a un intercambio presente o futuro.

De otra parte, podríamos caer en la cuenta de que quien nos pretende agradar con sus detalles, persigue la contrapartida de que seamos magnánimos con él o sus protegidos cuando sea necesario, por lo que de alguna manera estaremos confirmando que nos dejamos sobornar.

Otro supuesto del recibidor de regalos, el menos intencional, se da cuando los obsequios son entregados y aceptados como simple muestra de simpatía, cariño o amor. No obstante, incluso en estos casos tan altruistas, se podría retorcer el sentido de los mismos, porque al final también se sienten recompensados los obsequiadores de alguna manera, aunque solamente sea por el engrandecimiento de su ego, la compensación por sus faltas no declaradas o el conseguir que el obsequiado se abra a los caprichos del otro.

En España se impone que los sabios legisladores se pongan a la tarea de desarrollar normas que regulen los regalos para que no caigamos en la tentación insana de un cohecho indeseado y enmascarado por dadivosos maquiavélicos, que los hay.

Tendríamos que tener muy claro que cuando aceptamos un regalo es sin condiciones, de tal forma que, si uno de mis alumnos me regalara un jamón pata negra, yo en ningún momento tuviera la más mínima duda de que es por aprecio personal o por compensar mis denodados esfuerzos por impartir buenas clases, pero nunca, jamás, por un supuesto soborno para que le ponga una nota soberbia o, simplemente, le regale un aprobado. Disfruten mi regalo.