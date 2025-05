¿Toman a los españoles por imbéciles (e imbécilas)? / Belmar Artworks

─- ¿Está siguiendo los acontecimientos en España, Pa?

─Bueno, más o menos. Hay mucho revuelo en el Mundo, y los españoles no son más que una pequeña parte del descalzaperros que hay ahí abajo formado.

─Cierto. Pero sabes que España es mi país favorito y yo sigo con máxima atención sus dislates.

─¿Qué ha sucedido ahora?

─Hay dos cosas aún más llamativas de lo habitual. Por un lado resulta que el sujeto que parece ser que contrató de una forma un tanto laxa al hermano del presidente del Gobierno, ha movido Roma con Santiago para conseguir su aforamiento y dilatar la acción judicial.

─Cuando dices Roma con Santiago, ¿a qué te refieres?

─Pues que este señor era presidente de la Diputación de Badajoz y ha hecho dimitir a una diputada autonómica y renunciar a cuatro personas que estaban delante de él para acceder a un cargo de diputado autonómico, que le garantiza el aforamiento.

─Parece poco presentable. Supongo que sus superiores habrán puesto el grito en el cielo.

─En absoluto. Se han limitado a decir que todo esto es fruto de la famosa cacería que están sufriendo los pobres socialistas españoles.

─Sospechoso.

─Naturalmente. Pero si el que está en la cúspide le pidió el favor de que colocara a su hermano y este hombre se tragó el sapo, ahora tienen que apoyarlo en su huida hacia delante.

─Comprendo.

─Pero es peor aún. Porque el sujeto, tras acceder al aforamiento, da una rueda de prensa, apareciendo como víctima del sistema y proponiendo suprimir todos los aforamientos.

─A ver, JC. En serio, ¿este sujeto abogó por suprimir los aforamientos? ¿No me estarás tomando el pelo?

─Como te lo cuento Pa. Y se quedó tan pancho.

─¡Madre del amor hermoso!

─Pero espera que hay más. Han sorprendido en situación comprometida a una militante socialista, a la que se llamaba desde hace ya hace tiempo fontanera de Ferraz, que tiene un currículum de directiva en Correos y la agencia española del Uranio.

─Caramba, una auténtica chica para todo.

─Cierto. Y ahora la pillan reuniéndose con imputados de diferentes causas, solicitándoles argumentos para hundir a los jefes de la Guardia Civil encargados de investigar asuntos turbios en el entorno socialista.

─Eso sí que es una fontanera.

─Pues la señora, sin una ápice de rubor, declara que ella lo que estaba haciendo era un trabajo de investigación.

─¿Para qué medio?

─Esa es una buena pregunta. Para un libro que está pensando escribir.

─Esto es el auténtico triunfo de la imaginación y la creatividad. Pero estos señores y señoras que creen, ¿que los españoles son rematadamente imbéciles? ¿O creen que cuando el Señor Presidente traiciona a sus promesas por los intereses independentistas para seguir en el poder, son realmente los intereses del Estado los que prevalecen?

─Es una buena pregunta. Yo me he estado haciendo esas y cientos más en el día a día de estos oportunistas. Y creo que estos sujetos solo emiten mensajes para los suyos, el resto les importa cero, incluso ningunear la capacidad intelectiva de la población normal les supone ningún problema. El argumento es «todo lo que nosotros hacemos tiene un fin noble, aunque su apariencia sea pútrida. Luchamos por el bien común y por hacer progresar este país. Tenemos que hacer esto para librarnos de las afrentas que nos causan los demás, porque los que no nos apoyan constituyen la ultraderecha que come niños en el desayuno. Eso sí, la derecha que nos apoya, como los independentistas catalanes, no son mala gente, aunque algo despistados…»

─Veo por dónde vas…

─Mira Pa. Conozco varios casos de españoles que responden a ese perfil. Personas aparentemente competentes, pero que compran ese mensaje, muchos de ellos atados a una biografía izquierdista para la cual este trágala es preferible a traicionar toda una ejecutoria vital. He aquí la habilidad de estos gobernantes: «Hemos dividido el país en dos; nosotros somos los buenos y ellos son los malos». Todo está justificado en esa dialéctica, en esa disyuntiva de elegir entre lo regular justo y lo malísimo injusto. «Si en medio parece que a los españoles los tomamos por imbéciles e imbécilas… es un precio barato a pagar».

─Que bien conoces a los españoles JC.

─En realidad, Pa, no son más que la representación variada y fidedigna de la especie humana. Con sus cruces y sus sombras. Aunque en España sea todo un poco más… ¡más humano! n

N. del A.: Hola, soy Dios es un diálogo entre el Padre (Pa), el Dios del Antiguo Testamento: clásico, un punto colérico y vengativo; y JC, el protagonista del Nuevo Testamento: más moderno, tolerante y con un enfoque de la realidad más avanzado. Juntos analizan las situaciones en la Tierra y en especial las de su país favorito: España