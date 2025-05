Trump contra Harvard

El poeta inglés John Masefield escribió en 1946 un texto hermoso sobre la Universidad que dice así:

“Existen pocas cosas terrenales más bellas que una Universidad.

Es un lugar donde aquellos que odian la ignorancia pueden esforzarse por saber, donde aquellos que perciben la verdad pueden esforzare en que otros la vean; donde los buscadores y estudiosos, asociados en la búsqueda del conocimiento, honrarán el pensamiento en todas sus más delicadas formas, acogerán a los pensadores en peligro o en el exilio, defenderán siempre la dignidad del pensamiento y del aprendizaje y exigirán valores morales a las cosas.

Los profesores dan a los jóvenes esa íntima camaradería que los jóvenes anhelan, y esa oportunidad de discusión infinita sobre temas que son infinitos, sin los cuales la juventud parecería una pérdida de tiempo.

Existen pocas cosas terrenales más perdurables que una Universidad”.

Lamentablemente, estas palabras no se corresponden siempre con la realidad y, en algunas ocasiones, la Universidad se convierte en una expendeduría de títulos que no pone el énfasis precisamente en “defender la dignidad del pensamiento y el aprendizaje” ni, por supuesto, en “exigir valores morales a las cosas”. Y en ella se instalan comportamientos de escasa decencia. La enseñanza universitaria se convierte así en un proceso mediante el cual lo que está escrito en los papeles de los profesores pasa a los papeles de los alumnos sin pasar por la cabeza (qué decir del corazón) de ninguno de los dos. Sin embargo, en todas existen profesores excepcionales, como explica muy bien Ken Bain en su hermoso libro Lo que hacen los mejores profesores universitarios.

Además de sus principales agentes (profesorado, alumnado y personal de gestión y servicios, que tenemos que hacer de la institución un faro moral), las Universidades dependen del buen o mal hacer de los políticos. El señor Donad Trump, que no deja títere con cabeza, ataca ahora a la Universidad de Harvard y a otras universidades. Primero fueron sus fanfarronadas sobre el final de la invasión de Ucrania (con el vergonzoso episodio de bullying en la Casa Blanca con el señor Zelesnki oficiando de víctima propiciatoria) y del genocidio de Gaza, luego se produjo la amnistía a los asaltantes del Congreso, después la promesa de anexionarse Groenlandia, más adelante la iniciativa de convertir la franja de Gaza en un resort de lujo, todavía sigue (y

seguirá) la guerra de los aranceles, desde el primer momento decidió expulsar a los inmigrantes ilegales y cerrar las puertas de entrada al país, privatiza todo lo que sea privatizable para desgracia de los más pobres… y ahora le ha tocado el turno a las Universidades. Lo que faltaba.

Ahí le tenemos firmando órdenes ejecutivas a toda velocidad sin que las instancias democráticas del país tengan nada que decir o aprobar. Él es el poder ejecutivo, el poder legislativo y, cuando le viene bien, es también el poder judicial. Por eso ha podido liberar a los asaltantes al Capitolio. Ostenta un poder omnímodo y nos restriega su firma por la cara como diciendo: “Aquí estoy yo”, “yo soy el que mando”. Ahora dice que está en una misión divina.

No é qué adjetivo describe mejor a este personaje que han votado setenta millones de ciudadanos y ciudadanas de su país: megalómano, siniestro, ególatra, maquiavélico, demagogo, déspota, homófobo, misógino, xenófobo, mentiroso, fascista… Quizás le convengan todos. Lo que no me explico es lo que vieron en él sus muchos millones de votantes. O lo que no vieron, aunque fuera tan patente.

Ahora le ha tocado el turno a la Universidad de Harvard que es un emblema del pensamiento crítico. En los últimos meses, la administración Trump ha recortado en más de 2.200 millones de dólares el volumen de subvenciones federales para Harvard, ha amenazado con retirarle las exenciones fiscales y el pasado jueves anunció que dejará de extender visados a alumnos foráneos de Harvard y que aquellos que ya están matriculados en esta Universidad deberán cambiar de centro o exponerse a ser expulsados del país.

Hay cuatro rasgos de la Universidad de Harvard que, a mi juicio, suscitan un especial rechazo por parte de la derecha americana (y, por supuesto por parte de la administración Trump):

Está muy escorada hacia la izquierda. En una exploración realizada por el alumnado en el año 2023 encontraron que el 45,3 % del profesorado tenía una posición progresista y el 31,8 % se consideraba muy progresista y la mayoría de los sondeos que se realizan a estudiantes también muestran su cercanía hacia posiciones de centro izquierda (aunque siempre se ha dicho que sus estudiantes son políticamente de izquierdas y económicamente de derechas). Harvard es un bastión del pensamiento crítico. La intervención del presidente tiene un objetivo evidente. Lo que tendría que hacer la comunidad universitaria es no pensar.

El segundo rasgo tiene que ver con las manifestaciones de protesta que tienen lugar en el campus universitario, epicentro de la disconformidad.

Esta segunda característica suscitaría la reacción gubernamental de no protestar. Además, le ha pedido a la Universidad que entregue las grabaciones de todas las protestas que se hayan llevado a cabo en los últimos cinco años. Y aún más: la Secretaria de Justicia le ha reclamado todos los mensajes de texto, correos electrónicos, chats de Signal y demás correspondencia de empleados actuales o anteriores que discutieran las órdenes ejecutivas de Trump a principios de este año que revocaron las políticas de apoyo a las minorías y pusieron fin al apoyo del gobierno a los programas de diversidad, equidad e inclusión.

El tercer rasgo que solivianta al poder es la condena reiterada y enérgica por el genocidio de Israel en la franja de Gaza. Lo que viene sucediendo, en realidad, es que en esa Universidad se han producido, como en otras muchas, un buen número de actos de protesta y denuncia contra Israel por llevar a cabo el genocidio y exterminio del pueblo palestino. Lo que ahora ha provocado un ataque sin contemplaciones y por varios frentes de Donald Trump, que desea imponer el alineamiento con la postura del gobierno. Y, por consiguiente, exige una postura clara: no discrepar.

El cuarto rasgo tiene que ver el temor a la captura ideológica. Por eso el presidente prohíbe que la Universidad admita alumnos y alumnas foráneos, uno de los distintivos de la Universidad de Harvard que tiene en las aulas alumnos y alumnas de 140 nacionalidades. Esta pluralidad de culturas y de razas encierra una enorme riqueza. Por consiguiente, este es el precepto que desea imponer: no adoctrinar. Mientras escribo, acabo de saber que un juez ha rechazado la prohibición de matricular alumnos foráneos.

La violación de la libertad académica es tan flagrante que hasta la Fundación para los Derechos Individuales y la Expresión la ha condenado sin contemplaciones. Sus justificaciones son demagógicas y sin fundamento. Es Trump quien miente y manipula. Pretende restaurar «la ciencia de referencia», entre otras razones, para no «inventar datos o resultados y registrarlos o informar sobre ellos». Lo dice y ordena Donald Trump, de quien The Washington Post contabilizó 30.573 afirmaciones falsas o engañosas en su primer mandato como presidente de Estados Unidos (unas 21 diarias de media). Lo que hay detrás de lo que hace contra las universidades es el miedo atroz de todos los dictadores a la libertad de pensamiento y expresión, a la inteligencia y, por supuesto, a la protesta y la rebeldía.

Harvard es la Universidad más antigua de los Estados Unidos. En 2024, su presupuesto fue de 6.500 millones de dólares (5.700 millones de euros), y está en los primeros puestos (en muchos el primero) de la mayoría de los rankings. Nadie puede negar el vigor científico de esta Universidad en la que se concentran más galardonados con el premio Nobel que en ninguna otra parte del mundo.

Mi admirado y querido amigo Juan Torres, catedrático de la Universidad de Sevilla, escribió hace unos días un artículo sobre este tema. Y lo cerraba con la certera frase de Edmund Burke, escritor, filósofo y político irlandés: «Para que el mal triunfe solo se necesita que no hagan nada las personas buenas».