Barcala y la ecuación imposible: 1+4+2=0 proyectos para Alicante

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, en una imagen de archivo. / Alex Domínguez

Al alcalde Barcala no le salen las cuentas de su gestión. Su fórmula de gobierno es una operación que no suma, por muchas cifras que le pongamos. Las matemáticas de Barcala desafían la lógica: un año como alcalde gracias al voto de una tránsfuga; cuatro años de gobierno fallido con Ciudadanos, pidiendo una mayoría absoluta para avanzar proyectos; y dos años de mayoría absoluta con Vox, con la gestión en blanco. Resultado: cero proyectos.

Los números de Barcala reflejan desgobierno. A esto se suman 50 millones de euros en fondos europeos desaprovechados. Estos recursos parecen destinados a embellecer la ciudad para los turistas, pero los barrios reales, los de los alicantinos, no han visto ni un euro. Seguimos con barrios colmados de basura, con escasez de equipamientos sociales, culturales y comunitarios, y con instalaciones educativas y deportivas de las peores de España. ¿Cómo es posible, con un Ayuntamiento que tiene 155 millones en los bancos, 6 puestos directivos nombrados a dedo y 25 asesores? Este gobierno se caracteriza por el descontrol financiero, sin recursos para los barrios, y ahora enfrenta un plan de ajuste por exceder en 27 millones el máximo permitido. Estos datos demuestran que Barcala no está capacitado para gobernar Alicante.

Desde Compromís denunciamos que el equipo de Barcala gestiona el Consistorio como una empresa al servicio de lobbies empresariales, fondos de inversión extranjeros y rentistas que especulan con la vivienda y el suelo. Es el Ayuntamiento de las contratas, con la mayoría de los servicios públicos privatizados. Este gobierno actúa de espaldas a la ciudadanía, sin convocar consejos de participación ni facilitar información a la oposición para fiscalizar su labor. Esta opacidad agrava la desconexión con los alicantinos.

La ausencia de Barcala en la gestión diaria sorprende cuando anuncia algo. Hace siete meses se reunió con Pablo Ruz, alcalde de Elche, para hablar de una “nueva era” entre ambas ciudades. El resultado: una maratón internacional. Bien, el deporte es salud. Pero, ¿qué pasó con el área metropolitana que traería inversiones como en Valencia, Sevilla o Madrid? ¿Dónde están las reivindicaciones frente al ninguneo de los presupuestos de Carlos Mazón? ¿Y las demandas al Gobierno central, más allá de insultos a Sánchez? Barcala es el único alcalde de una gran ciudad que no se planta en Madrid a pelear por Alicante.

Al ecuador del mandato, Alicante es cada vez menos Alicante y más una ciudad degradada por el turismo masivo. La inacción de Barcala ante la proliferación de pisos turísticos convierte nuestros barrios en escenarios donde los vecinos cuentan poco. Somos más Flats & Beach que ciudad, acercándonos a un modelo de ciudad franquiciada sin identidad.

En Compromís asumimos la responsabilidad de denunciar esta decadencia y la inoperancia del Consistorio, que pertenece a todos los alicantinos. No cejaremos en señalar que este no es el Alicante que queremos. Nos preparamos para un relevo que llegará pronto, con un proyecto que cuide la ciudad, entrelazando sus barrios, creando espacios seguros, verdes e innovadores, una tierra de derechos y oportunidades que nos enorgullezca por sus vecinos. Queremos espacios de vida, cultura, salud y ocio responsable, no un resort turístico.

En un mes llegan les Fogueres. Me encantan las que critican y satirizan. Agradezco a Pedro Espadero por convertirme en ninot, un púgil que se bate con el alcalde por Alicante. Es un honor visibilizar la lucha de Compromís por mejorar nuestra ciudad. Denunciamos dando voz a los vecinos silenciados por el sistema clientelar del PP, y proponemos soluciones con una política útil. Como alicantino, foguerer e hijo de barraquers, tener un ninot es un orgullo que me emociona. Les Fogueres son la demoscopia de Alicante: la voz de nuestros barrios, el clamor popular, la alegría y la esperanza de una ciudad mejor. Nos lo merecemos. Visca Alacant i les Fogueres de Sant Joan.