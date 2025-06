La biblioteca pública y la ciudad

La sala general de la Biblioteca Azorín. / ALEX DOMÍNGUEZ

Hace algunos años, la caída de la CAM supuso el cierre de la biblioteca Gabriel Miró, una institución de esa entidad que cumplía una importante función como espacio de cultura y de encuentro. Como con el paso del tiempo nada ha cambiado en esta situación, parece oportuno una breve reflexión del significado que tiene para la ciudad este hecho que implica a las relaciones entre cultura, sociedad y política en Alicante.

Una biblioteca abierta al público, aunque sea de gestión privada como la Gabriel Miró, se erige como una componente del patrimonio cultural de la ciudad, de modo que se le puede asignar la condición de “monumento”, en la medida que este término remite a un significado de “recuerdo, memoria”, y ¿no son las bibliotecas un lugar donde se conserva la palabra escrita que, como cuenta el mito platónico, se creó para preservar las cosas del olvido? Sin embargo, la desaparecida biblioteca Gabriel Miró ha seguido el triste destino de otras piezas monumentales del patrimonio de la ciudad .

El cierre de esta biblioteca pasó desapercibido, prácticamente no tuvo ninguna repercusión ni en los ciudadanos, ni en lo dirigentes políticos locales, ni en otros ámbitos culturales de la ciudad. Esta ausencia de eco denota un desinterés por el papel que cumple una biblioteca pública en la oferta cultural de una ciudad, además de mostrar una inusual sintonía entre política y sociedad. Si el conjunto de la sociedad de una ciudad no valora lo que representa la cultura, es ingenuo esperar que los políticos asuman una responsabilidad que no interesa a nadie o solamente a unos pocos.

Antonio Monegal en un reciente ensayo sobre cultura, política y sociedad, emplea una acertada metáfora para definir la cultura: es como el aire que respiramos. Es cierto, si nos falta ese aire, morimos, no de una muerte física, perdemos la vida interior, desaparecemos como personas. Eso ocurre cuando se cierra una biblioteca pública como la Gabriel Miró. Por eso, los políticos locales deberían de revisar el concepto de medio ambiente y de sostenibilidad, e introducir también la calidad del ambiente inmaterial de una ciudad que, como las bibliotecas públicas, contribuyen a que la ciudad sea un lugar para una vida más humana.

Parece ser que, al menos, los fondos documentales de esta biblioteca están a disposición de los investigadores. Pero los fondos bibliográficos permanecen almacenados en el espacio original que ocupaban, sin posibilidad de que los ciudadanos disfruten de ellos. La responsabilidad directa de esta situación es de la Fundación Mediterráneo, pero, indirectamente están implicadas otras instituciones públicas, especialmente el Ayuntamiento de Alicante , que no puede permitir, ni permanecer impasible, ante la desaparición de una biblioteca pública que constituye una pieza esencial del sistema de equipamientos culturales y sociales de la ciudad.