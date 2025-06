Fijazz íntimo

Presentación de Fijazz 2025 en el ADDA, con Josep Vicent y Juan de Dios Navarro. / Diputacion de Alicante

Dorantes, Chano Domínguez, Mayte Martín, Andrés Barrios, María Terremoto, Antonio Lizana y Emilio Solla, Caminero Trío y David Carpio, y el armonicista Antonio Serrano configuran el cartel de un Fijazz que será diferente. Este se va a desarrollar en la sala de cámara del ADDA. Quienes conocemos el Auditorio como la palma de la mano sabemos de las enormes diferencias entre la sala sinfónica y su hermana pequeña. No es que una sea mejor que la otra, sencillamente son diferentes. Como muy distintas son las sensaciones que se generan al asistir a según qué conciertos en una u otra.

Dentro del ciclo de cámara del presente año, que ha presentado una oferta tan variada como desprejuiciada, este cronista tuvo ocasión de vivir algunos momentos irrepetibles de enorme intensidad, como cuando los Violonceli Brothers nos sorprendieron con una pieza mayor de Astor Piazzola. Pocas veces escucharé en mi vida sonar un piano de cola con el sabor porteño y la fuerza que lo disfruté aquella noche.

Por eso es de prever que las ocho citas previstas en el Fijazz 25 tengan un sabor propio, de manera que no solamente los espectadores que acudan a ellas las recuerden siempre, sino que también van a ser muy especiales para las ocho formaciones que han sido seleccionadas en el programa.

Las salas pequeñas permiten aglutinar un conjunto de emociones muy especiales. He tenido ocasión de visionar en Youtube fragmentos de las actuaciones de los artistas previstos, e imaginándolos en ese marco se me pone la piel de gallina. Así pues, estas líneas no sólo van dirigidas al público sino también a los actuantes. Que se preparen a vivir en Alicante unas noches de julio verdaderamente catárticas.

Por cierto, la sala de cámara del Auditorio lleva el nombre de Ruperto Chapí.